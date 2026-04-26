Daralan yol facia getirdi! Otomobile çarpan motosikletli minibüsün altına girdi

Antalya'da motosiklet sürücüsü genç kadın, cadde üzerinde seyir halindeyken yol çalışması nedeniyle daralan yolda önünde ilerlemekte olan F.S.'nin kullandığı aracı geçmek istedi. Bu sırada sola dönmek için duraklayan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü genç kadın savrularak Y.Ö.'nün idaresindeki minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen genç kadın servis aracının altında kaldı. Kaza sonrası motosiklet hurdaya dönerken, yaralı genç kadın hastaneye kaldırıldı.