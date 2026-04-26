Muş'ta yolcu minibüsü devrildi! Feci kazada çok sayıda yaralı var

Muş'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Muş-Bulanık kara yolu Korkut Karakale mevkisi oldu. Edinilen bilgiye göre, Muş istikametinden Bulanık yönüne seyir halindeki bir yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Kazanın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 16 kişi yaralanırken yaralı yolcular, ekipler ile çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi ile Korkut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.