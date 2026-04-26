Muş'ta yolcu minibüsü devrildi! Feci kazada çok sayıda yaralı var

Muş'ta Muş-Bulanık kara yolunda feci bir trafik kazası yaşandı. Muş istikametinden Bulanık yönüne seyir halindeki bir yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. Kazada 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 12:55
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 12:57

Muş'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Muş-Bulanık kara yolu Korkut Karakale mevkisi oldu. Edinilen bilgiye göre, Muş istikametinden Bulanık yönüne seyir halindeki bir yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

16 KİŞİ YARALANDI

Kazanın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 16 kişi yaralanırken yaralı yolcular, ekipler ile çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi ile Korkut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alkollü şekilde direksiyona geçti, ehliyetini kaptırınca gözyaşlarını tutamadı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
ETİKETLER
#Yaşam
