Trendyol Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen maçlarından birinde, ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbinin hakem ve VAR ekibi belli oldu. Maçta hakem Yasin Kol düdük çalacak. Yardımcı hakemler Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci olacak. Dördüncü hakem Çağdaş Altay olarak görev yapacak. VAR hakemi Ömer Faruk Turtay olacak. AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.

Nefeslerin tutulacağı dev derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak. Maçta Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

DEV DERBİNİN VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Derbiye sayılı saatler kala mücadelenin VAR hakemi de belli oldu. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak. Turtay’a AVAR’da İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.