Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen maçlarından birinde, ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Nefeslerin tutulacağı dev derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak. Maçta Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.
Derbiye sayılı saatler kala mücadelenin VAR hakemi de belli oldu. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak. Turtay’a AVAR’da İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.