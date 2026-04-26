Dev derbi lig tarihine geçecek! En pahalı karşılaşma: Tam 600 milyon euro

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen dev maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Kritik müsabakada hakem Yasin Kol görev yapacak.
Karşılaşmaya ezeli rakibinin 4 puan önünde lider olarak çıkan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılıp ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yarışında dev bir adım atmak istiyor. Fenerbahçe ise Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek puan farkını 1'e düşürmenin ve şampiyonluk umutlarını son 3 haftaya taşımanın hesaplarını yapıyor.
Öte yandan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi, Süper Lig tarihine geçecek. Sarı-kırmızılıların ve sarı-lacivertlilerin toplam kadro değeri yaklaşık 600 milyon euro'yu buluyor.
Galatasaray'ın değeri 345 milyon euro seviyesindeyken Fenerbahçe'nin değeri ise 248 milyon euro olarak ön plana çıkıyor. Galatasaray'da kadroda yer alan en değerli oyuncu ise Victor Osimhen! Nijeryalı yıldız 75 milyon euro'luk değeri ile dikkati çekiyor. Osimhen'i 26 milyon euro ile Barış Alper Yılmaz, 25 milyon euro'luk değerleriyle Noa Lang ile Wilfried Singo ve 22 milyon euro'luk değerleriyle Leroy Sane ile Gabriel Sara takip ediyor.
Fenerbahçe'de ise 28 milyon euro ile kadronun en değerli ismi olarak Matteo Guendouzi ön palana çıkıyor. Guendouzi'yi 22 milyon euro'luk değeri ile Kerem Aktürkoğlu takip ederken; Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif'in 18 milyon euro'luk değerleri bulunuyor.