Dev derbi lig tarihine geçecek! En pahalı karşılaşma: Tam 600 milyon euro

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Nefeslerin tutulacağı dev müsabaka, Süper Lig tarihinin en pahalı karşılaşması olacak. İki takımın kadro değeri toplamı yaklaşık 600 milyon euro seviyesinde. Galatasaray'da Osimhen, Fenerbahçe'de ise Guedouzi, takımlarının en değerli oyuncuları olarak ön plana çıkıyor.

Trendyol 'de 31. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın yarışını yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen dev maçında ile , bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Kritik müsabakada hakem Yasin Kol görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, ligin en pahalı derbisi olarak tarihe geçecek bir maça çıkıyor.
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 4 puan önünde lider olarak RAMS Park'ta saat 20.00'de ağırlayacak.
Galatasaray galibiyetle ayrılıp şampiyonluk yolunda büyük adım atmayı, Fenerbahçe ise puan farkını 1'e düşürmeyi hedefliyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplam kadro değeri yaklaşık 600 milyon euro'ya ulaşıyor.
Galatasaray'ın en değerli oyuncusu 75 milyon euro ile Victor Osimhen, Fenerbahçe'nin en değerli oyuncusu ise 28 milyon euro ile Matteo Guendouzi olarak öne çıkıyor.
Maçın hakemi Yasin Kol olacak.
Karşılaşmaya ezeli rakibinin 4 puan önünde lider olarak çıkan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılıp ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yarışında dev bir adım atmak istiyor. Fenerbahçe ise Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek puan farkını 1'e düşürmenin ve şampiyonluk umutlarını son 3 haftaya taşımanın hesaplarını yapıyor.

LİGİN EN PAHALI MAÇI OYNANACAK

Öte yandan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev , Süper Lig tarihine geçecek. Sarı-kırmızılıların ve sarı-lacivertlilerin toplam kadro değeri yaklaşık 600 milyon euro'yu buluyor.

Galatasaray'ın değeri 345 milyon euro seviyesindeyken Fenerbahçe'nin değeri ise 248 milyon euro olarak ön plana çıkıyor. Galatasaray'da kadroda yer alan en değerli oyuncu ise Victor Osimhen! Nijeryalı yıldız 75 milyon euro'luk değeri ile dikkati çekiyor. Osimhen'i 26 milyon euro ile Barış Alper Yılmaz, 25 milyon euro'luk değerleriyle Noa Lang ile Wilfried Singo ve 22 milyon euro'luk değerleriyle Leroy Sane ile Gabriel Sara takip ediyor.

Fenerbahçe'de ise 28 milyon euro ile kadronun en değerli ismi olarak Matteo Guendouzi ön palana çıkıyor. Guendouzi'yi 22 milyon euro'luk değeri ile Kerem Aktürkoğlu takip ederken; Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif'in 18 milyon euro'luk değerleri bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi planları ortaya çıktı! Okan Buruk ve Tedesco'dan özel hamleler
Dev derbinin primleri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe galibiyete para dağıtacak
