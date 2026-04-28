Araç geri çağırma verilerine göre en sorunlu otomobil markası belli oldu: Alanlar servisten çıkamıyor

Otomobil geri çağırmaları (recall) araç sahipleri için genellikle can sıkıcı bir süreç olsa da şirketler, hatalarını düzeltmek için bu yönteme başvuruyor.
iSeeCars tarafından paylaşılan son araştırma, markalar arasındaki geri çağırma farklarını gözler önüne serdi. Açıklanan listeye damga vuran isim ise açık ara farkla Ford oldu.
Nisan 2025 ile Mart 2026 arasındaki dönemi kapsayan rapora göre Ford, yaklaşık 19,5 milyon aracını geri çağırdı. ABD'li üretici, listede ikinci sırada yer alan Toyota'nın 4,1 milyonluk verisinden neredeyse 5 kat daha fazla recall gerçekleştirdi.
Raporda yer alan çarpıcı detaylardan bir diğeri ise: Ford'un son bir yıl içinde diğer tüm otomobil üreticilerinin toplamından daha fazla aracı servislere davet etmesi oldu.
iSeeCars'ın analizinde en çok geri çağrılan araçlar da sırasıyla listelendi. Lincoln Aviator, ortalama bir yeni otomobile kıyasla 23,4 kat daha fazla geri çağırma beklentisiyle zirveye yerleşti.
Aynı grubun bir diğer üyesi Corsair 17,7 katlık oranla ikinci sırada konumlanırken, Ford Maverick ve Ford Bronco modelleri de sırasıyla 12,4 ve 9,4 kat daha fazla risk taşıyor.
En çok geri çağrılan 25 aracın yer aldığı tablonun tam 12 sırasını Ford grubu modelleri oluşturuyor. Öte yandan verilerin en güvenilir tarafında Mercedes-Benz, BMW ve Lexus gibi lüks markaların otomobilleri dikkatleri üzerine çekiyor.
Günümüzde birçok otomobil, kablosuz (OTA) güncellemeler sayesinde servise gitmeden yazılımsal hataları düzeltebiliyor. Ancak rakamlar, OTA güncellemeleri hariç tutulduğunda dahi Ford'un pazarın en kötü konumunda olduğunu ortaya koyuyor.
iSeeCars Yönetici Analisti Karl Brauer, düşük geri çağırma oranına sahip bir araç seçmenin tüketicileri büyük bir zahmetten kurtaracağını ifade etti.