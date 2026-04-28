TRT 1 CANLI nereden izlenir? PSG Bayern Münih maçı şifresiz yayınlanacak

TRT 1 canlı maç yayını PSG Bayern Münih maçını şifresiz ekranlara getiriyor. TRT 1 frekans bilgileri ile TRT 1 şifresiz maç yayını izleyiciyle buluşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanacak PSG Bayern Münih karşılaşması da bu akşam ekranlara gelecek. Hem dijital platformlar hem de televizyon yayını üzerinden erişilebilen TRT 1, kullanıcılarına HD ve kesintisiz yayın imkânı sunuyor. Mobil cihazlardan akıllı televizyonlara kadar birçok farklı cihaz üzerinden izleme alternatifleri mevcut. TRT 1 PSG Bayern Münih maçı nereden izlenir? İşte TRT 1 canlı maç izleme bilgileri…

TRT 1 CANLI nereden izlenir? PSG Bayern Münih maçı şifresiz yayınlanacak
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 21:34
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 21:37

UEFA yarı final heyecanı bu akşam oynanacak PSG Bayern Münih karşılaşmasıyla başlıyor. PSG Bayern Münih maçı, Türkiye saatiyle 22.00’de ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG ile Bayern Münih maçı bu akşam TRT 1'den canlı yayınlanacak.
TRT 1 canlı! PSG ve Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşılaşıyor.
TRT 1 canlı maç izle! Maç, Türkiye saatiyle 22.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.
TRT 1 canlı izle! TRT 1 canlı yayınına, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden veya TRT 1'in resmi internet sitesinden erişilebiliyor.
TRT 1 canlı yayın! Karşılaşma Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.
TRT 1 PSG maçı izle! TRT 1'in 28 Nisan Salı günkü yayın akışında akşam saatlerinde Ana Haber, İddiaların Aksine, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi ve PSG - Bayern Münih maçı yer alıyor.
Uydu üzerinden TRT 1 izlemek isteyenler için Türksat 42° Doğu uydusu üzerinden yayın yapan kanalın frekans bilgileri de metinde belirtilmiş.
TRT 1 CANLI İZLE

TRT’nin dijital yayın platformu tabii üzerinden TRT 1 canlı yayınına erişim sağlanabiliyor. Platforma internet tarayıcısı aracılığıyla giriş yapılabileceği gibi mobil uygulama üzerinden de izleme imkânı bulunuyor. App Store ve Google Play Store’dan indirilebilen tabii uygulaması, kullanıcılarına canlı TV sekmesi üzerinden doğrudan TRT 1 yayınını açma olanağı sunuyor. Uygulama; telefon, tablet ve akıllı televizyonlarda kullanılabiliyor.

Bilgisayar üzerinden izlemek isteyenler için TRT 1’in resmi internet sitesi de alternatifler arasında yer alıyor. Ana sayfada bulunan “Canlı İzle” seçeneği ile yayın anında takip edilebiliyor. Dijital platformlar arasında özellikle tabii uygulaması, daha stabil bir izleme deneyimi sağlaması nedeniyle tercih ediliyor.

TRT 1 PSG BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDEN İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında PSG ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele, 28 Nisan 2026 Salı günü saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, hem dijital platformlar hem de televizyon yayını üzerinden takip edilebilecek.

PSG, çeyrek finalde Liverpool’u eleyerek yarı finale yükselirken, Bayern Münih ise deplasmanda avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Mücadele Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 6 Mayıs 2026 tarihinde Allianz Arena’da yapılacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 NİSAN

TRT 1’in 28 Nisan Salı gününe ait yayın akışında akşam saatlerinde dikkat çeken programlar yer alıyor. Saat 19.00’da Ana Haber bülteni ekranlara gelirken, hemen ardından 19.55’te “İddiaların Aksine” programı yayınlanacak.

Saat 20.00’de “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisi izleyiciyle buluşacak. 22.00’de ise PSG - Bayern Münih karşılaşması canlı olarak yayınlanacak. Gece saat 00.15’te ise aynı dizi tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.

TRT 1’in 28 Nisan tarihli yayın akışı şöyledir:

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

22:00 PSG - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Maçı

00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE (PSG BAYERN MÜNİH)

PSG ile Bayern Münih arasındaki yarı final mücadelesi, TRT 1 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma, hem televizyon yayını hem de dijital platformlar aracılığıyla izlenebilecek. Tabii uygulaması üzerinden sekmesine girilerek maç anlık olarak izlenebiliyor.

Ayrıca TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın erişimi sağlanabiliyor. Akıllı televizyon kullanıcıları da uygulama mağazalarından tabii platformunu indirerek maçı büyük ekranda izleyebiliyor.

TRT 1 ŞİFRESİZ FREKANS BİLGİLERİ

Uydu üzerinden izlemek isteyenler için TRT 1, Türksat 42° Doğu uydusu üzerinden yayın yapıyor. Kanalı izlemek için güncel frekans bilgileri ile otomatik kanal araması yapılması yeterli oluyor. TRT 1 standart yayın frekansı 11.958 V 27500 5/6 olarak belirtiliyor.

HD yayın için ise farklı frekans bilgileri kullanılıyor. TRT 1 HD yayınına erişmek isteyenler, 11.794 V/Dikey 30000 3/4 frekans bilgilerini kullanabiliyor. Bu ayarlar ile kanal, şifresiz olarak izlenebiliyor

