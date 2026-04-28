TFF 3. Lig’de play-off heyecanı rövanş maçlarıyla sürüyor. Eskişehirspor ile Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor arasındaki kritik mücadele futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

HABERİN ÖZETİ Eskişehirspor Balıkesirspor hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor TFF 3. Lig play-off'larında Eskişehirspor ile Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor arasındaki rövanş maçı heyecanı sürüyor. Eskişehirspor Balıkesirspor canlı izle! Eskişehirspor ile Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor arasındaki rövanş karşılaşması bu akşam saat 20.00’de Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’nda oynanacak. Eskişehirspor Balıkesirspor canlı yayın! İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Balıkesirspor, Eskişehirspor'u 2-1 mağlup ederek avantaj elde etti. Eskişehirspor Balıkesirspor hangi kanalda?Balıkesirspor, rövanşta galibiyet veya beraberlik alması halinde tur atlayacak. Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta hangi kanalda? Eskişehirspor'un üst tura yükselmesi için sahasında en az 2 farklı galibiyet alması gerekiyor. Eskişehirspor maçı hangi kanalda? Karşılaşma Tivibuspor üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Eskişehirspor ile Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor arasındaki rövanş karşılaşması bu akşam saat 20.00’de Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’nda oynanacak. Play-off mücadelesinde turu belirleyecek olan bu karşılaşma, iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Özellikle ilk maçta alınan sonucun ardından rövanşta yaşanacak gelişmeler, karşılaşmanın temposunu ve oyun planlarını doğrudan etkileyecek.

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, canlı yayın üzerinden mücadeleyi izleyebilecek. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen maçta, Eskişehirspor tribünlerinin dolması öngörülüyor. Sahadaki mücadele kadar tribün atmosferinin de karşılaşmaya etki etmesi bekleniyor. Eskişehirspor Balıkesirspor maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek.

ESKİŞEHİRSPOR BALIKESİRSPOR İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşti. Bu mücadelede Balıkesirspor, Eskişehirspor’u 2-1 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj elde etti.

İlk maçın ardından oluşan tabloya göre Balıkesirspor, rövanşta galibiyet ya da beraberlik alması halinde tur atlayan taraf olacak. Eskişehirspor ise üst tura yükselmek için sahasında en az 2 farklı galibiyet almak zorunda bulunuyor.

ESKİŞEHİRSPOR BALIKESİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 3. Lig Play-Off karşılaşması futbolseverler tarafından televizyon ekranlarından takip edilebilecek. Yayın programında yer alan mücadele, Tivibuspor üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Karşılaşmanın yayın bilgileri doğrultusunda, maçı ekran başından takip etmek isteyenler için farklı izleme seçenekleri bulunuyor. Yayın akışı içerisinde yer alan bu önemli mücadele, play-off heyecanını ekranlara taşıyacak.

TİVİBUSPOR ESKİŞEHİRSPOR BALIKESİRSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler için en yaygın yöntemlerden biri dijital platformlar üzerinden erişim sağlamak. Tivibu GO uygulaması ya da resmi internet sitesi üzerinden kullanıcılar, canlı yayına ulaşabiliyor. Uygulama; akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve uyumlu akıllı televizyonlar üzerinden kullanılabiliyor.

Platforma giriş yapmak için kullanıcıların telefon numarası ile kolay giriş seçeneğini kullanarak hesap oluşturması veya mevcut hesaplarıyla oturum açması yeterli oluyor. Bu sayede futbolseverler, karşılaşmayı farklı cihazlar üzerinden takip edebiliyor ve play-off heyecanını canlı olarak izleme imkanı buluyor.