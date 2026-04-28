Yapay zeka pazarlık yapmaya başladı: İlginç sonuçlar ortaya çıktı

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 16:10
Yapay zeka pazarlık yapmaya başladı: İlginç sonuçlar ortaya çıktı

Yapay zeka artık sadece metin yazmıyor, kod üretmiyor ya da veri analiz etmiyor. Yavaş yavaş ekonominin içine de giriyor. Bunun son örneği Anthropic’in “Project Deal” adını verdiği dikkat çekici deney oldu.

Şirket, alıcıların ve satıcıların yapay zeka ajanları tarafından temsil edildiği küçük ölçekli bir dijital pazar kurdu. Üstelik bu kez işin içinde gerçek ürünler ve gerçek para vardı.

186 ANLAŞMA YAPILDI

Deneye 69 Anthropic çalışanı katıldı. Her çalışana hediye kartı üzerinden 100 dolarlık bütçe tanımlandı ve bu bütçeyle iş arkadaşlarından ürün satın almaları istendi. Ancak pazarlıkları doğrudan insanlar değil, onların adına hareket eden yapay zeka ajanları yürüttü.

Deney sonunda 186 ayrı anlaşma yapıldı. Toplam işlem hacmi ise 4.000 doların üzerine çıktı. Anthropic, sistemin işleyişinden beklediklerinden daha memnun kaldıklarını belirtti.

DAHA İYİ YAPAY ZEKA, DAHA İYİ PAZARLIK YAPTI

Deneyin en çarpıcı sonucu, kullanılan modelin kalitesinde ortaya çıktı. Anthropic’e göre daha gelişmiş yapay zeka modelleriyle temsil edilen kullanıcılar, objektif olarak daha iyi anlaşmalar yaptı.

Yani pazarlık masasında güçlü model, zayıf modele karşı avantaj sağladı. Hatta bu fark çoğu zaman kullanıcılar tarafından fark edilmedi. Bu da gelecekte “ajan kalitesi farkı” gibi yeni bir sorunu gündeme getirebilir.

Örneğin aynı laboratuvar üretimi yakut bir senaryoda 65 dolara satılırken, daha düşük modelle temsil edildiğinde fiyat 35 dolarda kaldı. Katlanır bisiklette de benzer tablo görüldü; güçlü modelle 65 dolara alıcı bulan ürün, diğer modelde 38 dolardan satıldı.

KÜÇÜK GÖRÜNEN FARK ASLINDA BÜYÜK

Genel ortalamada gelişmiş modelle temsil edilen satıcılar aynı ürün için ortalama 2,68 dolar daha fazla kazandı. Alıcılar ise ortalama 2,45 dolar daha az ödeme yaptı.

İlk bakışta küçük gibi görünüyor. Ancak ortalama ürün fiyatının yaklaşık 20 dolar olduğu düşünülünce, bu fark hiç de önemsiz değil.

Deneyde kullanıcıların ajanlarına verdiği talimatlar da incelendi. Bazıları daha sert pazarlık yapılmasını isterken, bazıları daha dostane bir yaklaşım tercih etti. Fakat sonuçlara göre bu talimatlar fiyat ya da satış başarısı üzerinde anlamlı bir fark oluşturmadı. Asıl belirleyici unsur, modelin gücü oldu.

EKONOMİDE YENİ EŞİTSİZLİK RİSKİ

Anthropic, deneyin tamamen olumlu bir tablo çizmediğini de vurguluyor. Daha güçlü yapay zekalara erişebilenlerin ekonomik olarak avantaj kazanması, mevcut eşitsizlikleri daha da derinleştirebilir.

