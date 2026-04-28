Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Taylor Swift, yapay zeka tehdidine karşı daha önce hiç denenmemiş bir şey yaptı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift, yapay zeka aracılığıyla oluşturulan sahte içeriklerin önüne geçmek amacıyla sesini ve görüntüsünü ticari marka olarak tescil ettirmek üzere resmi başvuruda bulundu. İşte detaylar...

Taylor Swift, yapay zeka tehdidine karşı daha önce hiç denenmemiş bir şey yaptı
Murat Makas
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 15:09
28.04.2026
saat ikonu 15:13

Dünyaca ünlü şarkıcı , ile yapılmasına karşı harekete geçti. Şarkıcı, sesini ve imajını koruma altına almak maksadıyla iki ses klibi ile bir fotoğrafını tescil ettirmek için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne başvuru yaptı. Kayıtlarda ilgili materyallerin sahibi, Swift'e ait TAS Rights Management şirketi olarak belirtiliyor.

Taylor Swift, yapay zeka tehdidine karşı daha önce hiç denenmemiş bir şey yaptı

HABERİN ÖZETİ

Taylor Swift, yapay zeka tehdidine karşı daha önce hiç denenmemiş bir şey yaptı

Taylor Swift, yapay zeka tarafından oluşturulan deepfake içeriklere karşı sesini ve imajını korumak amacıyla ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne başvuru yaptı.
Swift'in başvurusunda, iki ses klibi ve bir fotoğrafı tescil ettirmek istediği belirtiliyor.
İlgili materyallerin sahibi olarak Swift'e ait TAS Rights Management şirketi gösteriliyor.
Ticari marka avukatı Josh Gerben, bu başvurunun doğrudan yapay zekanın tehditlerine karşı bir koruma amacı taşıdığını ifade etti.
Tescil edilmek istenen ses kliplerinde Swift'in yeni albümü 'The Life of a Showgirl' hakkında tanıtım yaptığı duyuluyor.
Başvuruda yer alan görselde Swift, sahnede payetli kıyafetiyle ve elinde pembe gitarıyla görülüyor.
Avukat Gerben'e göre, bir ünlünün konuşma sesini tescil ettirmesi hukuk sisteminde henüz test edilmemiş yeni bir yöntem niteliği taşıyor.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Son zamanlarda sanatçının sesi ve görüntüsü, sahte reklamlardan siyasi yönlendirmelere ve uygunsuz fotoğraflara kadar sayısız yapay zeka üretimi içerikte izinsiz şekilde kullanılmıştı.

Ticari marka avukatı Josh Gerben, kendi blogunda paylaştığı yazıda, Swift'in başvurusunun, doğrudan yapay zekanın oluşturduğu tehditlerden korunmak amacı taşıdığını ifade etti. Gerben, mevcut yasaların ünlü kişilerin imajını yetkisiz kullanıma karşı bir miktar koruduğunu ancak ticari marka tescilinin ekstra bir güvenlik katmanı sağlayacağını vurguladı.

Taylor Swift, yapay zeka tehdidine karşı daha önce hiç denenmemiş bir şey yaptı

TESCİL EDİLMEK İSTENEN İÇERİKLERDE NELER VAR?

Başvuruya konu olan ses kliplerinin ilkinde Swift şu ifadeleri kullanıyor: "Merhaba, ben Taylor Swift ve yeni albümüm 'The Life of a Showgirl'ü Amazon Music Unlimited'da istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz."

İkinci kayıtta ise şarkıcının ağzından şu sözler duyuluyor: "Merhaba, ben Taylor. Yepyeni albümüm 'The Life of a Showgirl' 3 Ekim'de çıkıyor ve Spotify'da dinleyebilmek için önceden kaydet seçeneğine tıklayabilirsiniz."

Tescil dosyasına eklenen görselde ünlü yıldız, sahnede payetli kıyafetiyle ve elinde pembe gitarıyla görülüyor. Avukat Gerben, fotoğrafın korunmasıyla beraber şarkıcının ekibinin, kendisine benzeyen manipüle edilmiş görsellere karşı daha güçlü itiraz hakları elde edebileceğini dile getiriyor.

Taylor Swift, yapay zeka tehdidine karşı daha önce hiç denenmemiş bir şey yaptı

HUKUK SİSTEMİNDE EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Gerben’e göre, bir ünlünün konuşma sesini tescil ettirmesi, mahkemelerde henüz test edilmemiş tamamen yeni bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce şarkıcıların kayıtlı müziklerini korumak amacıyla telif hakkı yasalarına güvendiğini belirten avukat, günümüzde yapay zeka teknolojilerinin herhangi bir kaydı kopyalamadan sanatçının sesini taklit edebildiğini, ticari markaların da tam olarak böyle kanuni boşlukları doldurabileceğini savundu.

Taylor Swift, yapay zeka tehdidine karşı daha önce hiç denenmemiş bir şey yaptı
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
