Google'ın ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) ile görüşmelerde olduğu yönündeki haberlerin ardından, yüzlerce şirketin çalışanı bu fikre karşı ortak bir mektup yayınladı. The Washington Post'un haberine göre, 600'den fazla Google çalışanı, CEO Sundar Pichai'ye hitaben yazdıkları mektupta, Pentagon'un yapay zeka modellerini gizli amaçlarla kullanmasını engellemesini talep etti.

Google'da yapay zeka isyanı: Yüzlerce çalışan Pentagon anlaşmasına karşı ayaklandı!

HABERİN ÖZETİ Google'da yapay zeka isyanı: Yüzlerce çalışan Pentagon anlaşmasına karşı ayaklandı! Google çalışanları, şirketin ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) ile yapay zeka modellerinin gizli amaçlarla kullanılmasına yönelik görüşmelerine karşı çıkarak bir mektup yayınladı. 600'den fazla Google çalışanı, CEO Sundar Pichai'ye hitaben yazdıkları mektupta, Pentagon'un yapay zeka modellerini gizli amaçlarla kullanmasını engellemesini talep etti. Mektubun organizatörleri, imzalayanların çoğunun Google'ın DeepMind yapay zeka laboratuvarında çalıştığını ve aralarında 20'den fazla müdür, direktör ve başkan yardımcısının bulunduğunu iddia etti. Mektupta, Google ve Pentagon'un Gemini yapay zekasını gizli ortamlarda kullanmak üzere bir anlaşma üzerinde görüştüklerine dair bir raporun yer aldığı belirtildi. Anthropic adlı şirket de ABD ordusunun yapay zeka modellerindeki kısıtlamaları kaldırmayı reddetmesi nedeniyle Pentagon ile bir hukuk mücadelesi içinde bulunuyor ve teknoloji sektöründen destek alıyor.

GOOGLE ÇALIŞANLARINDAN ŞİRKETE BAŞKALDIRI

Mektubun organizatörleri, imzalayanların çoğunun Google'ın DeepMind yapay zeka laboratuvarında çalıştığını ve aralarında 20’den fazla müdür, direktör ve başkan yardımcısının bulunduğunu iddia ediyor.

Mektupta, "Google'ın bu tür zararlara bulaşmamasını garanti etmenin tek yolu: gizli iş yüklerini reddetmektir. Aksi takdirde bu tür kullanımlar bizim bilgimiz veya bunları durdurma gücümüz olmadan gerçekleşebilir" ifadeleri kullanıldı.

Anthropic, ABD ordusunun yapay zeka modellerindeki kısıtlamaları kaldırmayı reddetmesinin ardından, Google çalışanları da dahil olmak üzere teknoloji sektörünün genelinden destek alarak, "tedarik zinciri riski" olarak tanımlanması nedeniyle şu anda Pentagon ile bir hukuk mücadelesinin içinde bulunuyor.

Mektupta, Google ve Pentagon'un Gemini yapay zekasını gizli ortamlarda kullanmak üzere bir anlaşma üzerinde görüştüklerini belirten The Information'ın yakın tarihli raporuna özellikle atıfta bulunuluyor.