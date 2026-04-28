Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Google'da yapay zeka isyanı: Yüzlerce çalışan Pentagon anlaşmasına karşı ayaklandı!

Google'ın Pentagon ile gizli yapay zeka projeleri yürüttüğü iddialarının ardından 600'ü aşkın çalışan, şirket CEO'su Sundar Pichai'ye askeri iş birliklerinin durdurulmasını talep eden bir mektup gönderdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 10:44

'ın ABD Savaş Bakanlığı () ile görüşmelerde olduğu yönündeki haberlerin ardından, yüzlerce şirketin çalışanı bu fikre karşı ortak bir mektup yayınladı. The Washington Post'un haberine göre, 600'den fazla Google çalışanı, CEO Sundar Pichai'ye hitaben yazdıkları mektupta, Pentagon'un modellerini gizli amaçlarla kullanmasını engellemesini talep etti.

0:00 94
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Google çalışanları, şirketin ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) ile yapay zeka modellerinin gizli amaçlarla kullanılmasına yönelik görüşmelerine karşı çıkarak bir mektup yayınladı.
600'den fazla Google çalışanı, CEO Sundar Pichai'ye hitaben yazdıkları mektupta, Pentagon'un yapay zeka modellerini gizli amaçlarla kullanmasını engellemesini talep etti.
Mektubun organizatörleri, imzalayanların çoğunun Google'ın DeepMind yapay zeka laboratuvarında çalıştığını ve aralarında 20'den fazla müdür, direktör ve başkan yardımcısının bulunduğunu iddia etti.
Mektupta, Google ve Pentagon'un Gemini yapay zekasını gizli ortamlarda kullanmak üzere bir anlaşma üzerinde görüştüklerine dair bir raporun yer aldığı belirtildi.
Anthropic adlı şirket de ABD ordusunun yapay zeka modellerindeki kısıtlamaları kaldırmayı reddetmesi nedeniyle Pentagon ile bir hukuk mücadelesi içinde bulunuyor ve teknoloji sektöründen destek alıyor.
GOOGLE ÇALIŞANLARINDAN ŞİRKETE BAŞKALDIRI

Mektubun organizatörleri, imzalayanların çoğunun Google'ın DeepMind yapay zeka laboratuvarında çalıştığını ve aralarında 20’den fazla müdür, direktör ve başkan yardımcısının bulunduğunu iddia ediyor.

Mektupta, "Google'ın bu tür zararlara bulaşmamasını garanti etmenin tek yolu: gizli iş yüklerini reddetmektir. Aksi takdirde bu tür kullanımlar bizim bilgimiz veya bunları durdurma gücümüz olmadan gerçekleşebilir" ifadeleri kullanıldı.

Anthropic, ABD ordusunun yapay zeka modellerindeki kısıtlamaları kaldırmayı reddetmesinin ardından, Google çalışanları da dahil olmak üzere sektörünün genelinden destek alarak, "tedarik zinciri riski" olarak tanımlanması nedeniyle şu anda Pentagon ile bir hukuk mücadelesinin içinde bulunuyor.

Mektupta, Google ve Pentagon'un Gemini yapay zekasını gizli ortamlarda kullanmak üzere bir anlaşma üzerinde görüştüklerini belirten The Information'ın yakın tarihli raporuna özellikle atıfta bulunuluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
iPhone 17 serisinde can sıkan hata: Kapanan telefonlar açılmıyor
Google baştan aşağı yenileniyor: 13 popüler uygulamanın yeni görünümü ortaya çıktı!
ETİKETLER
#Teknoloji
#google
#yapay zeka
#pentagon
#Çalışan İtirazı
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.