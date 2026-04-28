Google baştan aşağı yenileniyor: 13 popüler uygulamanın yeni görünümü ortaya çıktı!

Google, milyonlarca kullanıcısı olan servislerinin görünümlerini yenilemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında Haritalar ile Fotoğraflar gibi uygulamalar için renk geçişli yeni dizaynlar kullanıma sunulmuştu. Şimdi ise aralarında Gmail, Drive, Takvim ve Meet platformlarının da yer aldığı 13 farklı servisin simgesi baştan aşağı değişiyor.
9to5Google'ın haberine göre, sızdırılan tasarımlar çok daha canlı renk tonlarına sahip. Simgelerin büyük bir kısmında farklı tonlara uzanan renk geçişleri dikkat çekiyor. Kaynaklar, söz konusu tasarım tercihinin uygulamalardaki yapay zeka entegrasyonlarını vurgulamak amacıyla yapıldığını iddia ediyor.
En kapsamlı değişim Google Chat uygulamasında yaşanacak. Eskiden dört renkli bir sohbet balonu olan simge, yerini gülen ağızlı ve yuvarlak hatlı yeşil bir balona bırakıyor. Gmail simgesindeki yenilik ise nispeten daha hafif tutulmuş. Sol tarafı tamamen kırmızı olan yeni logo; sırasıyla sarı, yeşil ve maviye doğru hafifçe geçiş yapıyor.
Öte yandan bazı uygulamalar çok renkli yapılarından uzaklaşıyor. Google Meet ve Takvim artık daha az renk barındıracak. Drive logosundaki kırmızı detay kaldırılarak yalnızca yeşil, mavi ve sarı tonlarına yer veriliyor.
Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar mevcut özgün renklerini korumaya devam ediyor. E-Tablolar ve Slaytlar simgelerinin yatay konuma getirilmesi ise projelerin genel görüntülenme formatına son derece uygun bir adım olarak yorumlanıyor.
Değişikliklerin kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.