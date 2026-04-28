Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Google baştan aşağı yenileniyor: 13 popüler uygulamanın yeni görünümü ortaya çıktı!

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 09:36
1
Google, milyonlarca kullanıcısı olan servislerinin görünümlerini yenilemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında Haritalar ile Fotoğraflar gibi uygulamalar için renk geçişli yeni dizaynlar kullanıma sunulmuştu. Şimdi ise aralarında Gmail, Drive, Takvim ve Meet platformlarının da yer aldığı 13 farklı servisin simgesi baştan aşağı değişiyor.

2
YENİ GOOGLE LOGOLARI NASIL OLACAK?

9to5Google'ın haberine göre, sızdırılan tasarımlar çok daha canlı renk tonlarına sahip. Simgelerin büyük bir kısmında farklı tonlara uzanan renk geçişleri dikkat çekiyor. Kaynaklar, söz konusu tasarım tercihinin uygulamalardaki yapay zeka entegrasyonlarını vurgulamak amacıyla yapıldığını iddia ediyor.

3
En kapsamlı değişim Google Chat uygulamasında yaşanacak. Eskiden dört renkli bir sohbet balonu olan simge, yerini gülen ağızlı ve yuvarlak hatlı yeşil bir balona bırakıyor. Gmail simgesindeki yenilik ise nispeten daha hafif tutulmuş. Sol tarafı tamamen kırmızı olan yeni logo; sırasıyla sarı, yeşil ve maviye doğru hafifçe geçiş yapıyor.

4
Öte yandan bazı uygulamalar çok renkli yapılarından uzaklaşıyor. Google Meet ve Takvim artık daha az renk barındıracak. Drive logosundaki kırmızı detay kaldırılarak yalnızca yeşil, mavi ve sarı tonlarına yer veriliyor.

5
Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar mevcut özgün renklerini korumaya devam ediyor. E-Tablolar ve Slaytlar simgelerinin yatay konuma getirilmesi ise projelerin genel görüntülenme formatına son derece uygun bir adım olarak yorumlanıyor.

Değişikliklerin kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.