Apple'ın iPhone 17 ve iPhone Air modellerinde can sıkıcı bir problem yaşandı. Şarj seviyesi sıfıra inip kapanan cihazların, kabloyla şarja takıldığında açılmadığı bildirildi. Cihaz sahipleri, ekranın tamamen siyah kaldığını ve düşük batarya uyarısının dahi görünmediğini belirtiyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ iPhone 17 serisinde can sıkan hata: Kapanan telefonlar açılmıyor Apple'ın iPhone 17 ve iPhone Air modellerinde, şarjı bitip kapanan cihazların kabloyla şarja takıldığında açılmadığı bir sorun yaşanıyor. Sorun yaşayan cihazlar, düşük batarya uyarısı göstermeden tamamen siyah ekranda kalıyor ve hiçbir şekilde tepki vermiyor. Ses açma, kısma ve yan düğmeye basılı tutarak yapılan sıfırlama işlemleri ile Mac bilgisayarlara bağlama denemeleri de sonuç vermiyor. Arıza her cihazda veya her şarj bitiminde yaşanmıyor; bazı kullanıcılar uzun süre sorun yaşamadan kullanıp aniden bu hatayla karşılaşıyor. Sorunu yaşayan bazı kullanıcılar, cihazı MagSafe şarj cihazına takıp bekleyerek yeniden başlattıklarını belirtiyor. Apple mağazalarındaki teknisyenlerin de ilk müdahale olarak MagSafe şarj cihazlarını kullandığı aktarılıyor.

CİHAZLAR HİÇBİR ŞEKİLDE TEPKİ VERMİYOR

Sorun yaşayan kişiler, kapanan cihazı USB-C kablosuyla şarja bağladıktan sonra dakikalarca beklemelerine rağmen telefonların açılmadığını ifade ediyor. Ses açma, ses kısma ve yan düğmeye basılı tutarak yapılan sıfırlama işlemi dahi işe yaramıyor. Ayrıca cihazlar Mac bilgisayarlara bağlandığında Finder üzerinde de görünmüyor.

Arıza her cihazda veya her şarj bitiminde yaşanmıyor. Kimi kullanıcılar cihazı ilk aldıkları günden beri aylarca hiçbir sorun yaşamadıklarını ancak aniden aynı hatayla karşılaştıklarını dile getiriyor.

ÇÖZÜM MAGSAFE ŞARJ CİHAZLARINDA YATIYOR

Bazı kullanıcılara göre, tepki vermeyen telefonu bir MagSafe şarj cihazına yerleştirip yaklaşık on beş dakika bekletmek cihazın yeniden başlatılmasını sağlıyor. Apple mağazalarına giden bazı kullanıcılar, teknisyenlerin de ilk yöntem olarak MagSafe şarj cihazlarını kullandığını aktarıyor.