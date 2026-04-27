iPhone 17 serisinde can sıkan hata: Kapanan telefonlar açılmıyor

Apple'ın iPhone 17 ve iPhone Air modellerinde can sıkıcı bir problem yaşandı. Şarj seviyesi sıfıra inip kapanan cihazların, kabloyla şarja takıldığında açılmadığı bildirildi. Cihaz sahipleri, ekranın tamamen siyah kaldığını ve düşük batarya uyarısının dahi görünmediğini belirtiyor.
Sorun yaşayan kişiler, kapanan cihazı USB-C kablosuyla şarja bağladıktan sonra dakikalarca beklemelerine rağmen telefonların açılmadığını ifade ediyor. Ses açma, ses kısma ve yan düğmeye basılı tutarak yapılan sıfırlama işlemi dahi işe yaramıyor. Ayrıca cihazlar Mac bilgisayarlara bağlandığında Finder üzerinde de görünmüyor.
Arıza her cihazda veya her şarj bitiminde yaşanmıyor. Kimi kullanıcılar cihazı ilk aldıkları günden beri aylarca hiçbir sorun yaşamadıklarını ancak aniden aynı hatayla karşılaştıklarını dile getiriyor.
Bazı kullanıcılara göre, tepki vermeyen telefonu bir MagSafe şarj cihazına yerleştirip yaklaşık on beş dakika bekletmek cihazın yeniden başlatılmasını sağlıyor. Apple mağazalarına giden bazı kullanıcılar, teknisyenlerin de ilk yöntem olarak MagSafe şarj cihazlarını kullandığını aktarıyor.