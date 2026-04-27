Teknoloji
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp desteklemeyecek telefonlar çoğalıyor! Eylül itibarıyla bu modellerde çalışmayacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Eylül 2026 itibarıyla bazı eski Android işletim sistemlerinde çalışmayı durduracak. İşte tüm detaylar...

GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 12:31

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma platformlarından , eski akıllı telefonlara veda etmeye hazırlanıyor. Şirket, sistem gereksinimlerini güncelleyerek daha yeni cihazlara odaklanma kararı aldı. açıldığında kullanıcıların karşısına çıkan yeni uyarı mesajlarına göre, 8 Eylül 2026 tarihinden itibaren belirli versiyonları artık WhatsApp'ı çalıştıramayacak.

HABERİN ÖZETİ

WhatsApp, 8 Eylül 2026 tarihinden itibaren Android 5.0 ve 5.1 işletim sistemlerini desteklemeyi bırakarak daha yeni cihazlara odaklanacak.
8 Eylül 2026'dan itibaren Android 5.0 ve 5.1 sürümlü telefonlar WhatsApp'ı çalıştıramayacak.
Sadece Android 6.0 ve üzeri sürümler desteklenmeye devam edecek.
Bu güncelleme hem standart WhatsApp'ı hem de WhatsApp Business'ı kapsıyor.
Etkilenen kullanıcıların sohbetlerini kaybetmemek için Google Drive veya cihazın dahili depolamasına yedekleme yapmaları tavsiye ediliyor.
iPhone ve iPad kullanıcıları iOS 15.1 ve iPadOS 15.1 veya daha yeni sürümleri çalıştıran cihazlarda sorunsuz kullanımına devam edebilecek.
WhatsApp'ın eski cihazları desteklemeyi bırakmasının nedeni, uygulamaya eklenen yeni ve gelişmiş fonksiyonların daha güncel sistem yeteneklerine ihtiyaç duyması.
Android 5.0 ve Android 5.1 işletim sistemlerine sahip telefonlar destek dışı kalacak. Sadece Android 6.0 ve üzeri sürümlerde hizmet verilmeye devam edilecek. Sistem gereksinimlerindeki değişim hem standart sürümü hem de işletmeler için sunulan WhatsApp Business uygulamasını kapsıyor.

YEDEKLEME YAPMANIZ TAVSİYE EDİLİYOR

WhatsApp, etkilenen cihaz sahiplerine sohbetlerini kaybetmemeleri için erken davranmalarını öneriyor. Sohbet geçmişi Google Drive üzerinden kolayca yedeklenebiliyor. Alternatif olarak uygulamanın cihazın dahili depolama alanına otomatik oluşturduğu yerel yedekleme dosyasından da veriler kurtarılabiliyor.

Peki WhatsApp'ın desteği sonlandırdığı bir telefon kullananlar ne yapacak? Bu durumda tek seçeneğiniz, cihazınızın işletim sistemini güncellemek veya yeni bir modele geçiş yapmak oluyor.

IPHONE VE IPAD KULLANICILARI GÜVENDE

Apple tarafında iOS 15.1 ve iPadOS 15.1 ile daha yeni sürümleri çalıştıran tüm cihazlarda uygulama sorunsuz şekilde çalışmayı sürdürecek. Şimdilik iPhone sahipleri herhangi bir aksaklık yaşamadan mesajlaşmaya devam edebilecek.

WHATSAPP NEDEN ESKİ CİHAZLARI DESTEKLEMEYİ BIRAKIYOR?

Düzenli güncellemelerle uygulamaya eklenen yenilikler, daha güncel sistem yeteneklerine ihtiyaç duyuyor. Geçtiğimiz hafta paylaşılan raporlara göre, sohbetlerin ekranda yüzen simgeler olarak görünmesini sağlayan bildirim baloncukları üzerinde çalışıldığı açıklanmıştı. Bildirim arayüzündeki özel bir buton aracılığıyla aktif edilecek işlev sayesinde, halihazırda kullanılan programdan çıkmadan mesajlara erişmek çok daha basit bir hale gelecek.

Ancak böylesi gelişmiş fonksiyonları sorunsuz sunabilmek adına ne yazık ki eski nesil işletim sistemlerinden vazgeçilmesi gerekiyor.

