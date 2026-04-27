Dünyada ikinci el elektrikli araç fiyatlarında düşüş beklentisi

Elektrikli otomobil almak isteyenlerin önündeki en büyük engellerden biri, açıkçası yüksek fiyatlar. Ama bu tablo çok uzun sürmeyebilir gibi görünüyor. Çünkü önümüzdeki dönemde ikinci el piyasasına girecek elektrikli araç sayısında ciddi bir artış bekleniyor.

Veriler de bunu destekliyor. Cox Automotive’in paylaştığı bilgilere göre, 2025 yılında 123 bin elektrikli araç kiralama sözleşmesi sona erdi. Bu sayı 2026’da 300 bine, 2027’de 600 bine, 2028’de ise 660 bine kadar çıkabilir. Yani birkaç yıl içinde piyasaya adeta araç yağmuru olacak.