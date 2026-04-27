Dünyada ikinci el elektrikli araç fiyatlarında düşüş beklentisi

Serhat Yıldız
27.04.2026
10:33
27.04.2026
Elektrikli otomobil almak isteyenlerin önündeki en büyük engellerden biri, açıkçası yüksek fiyatlar. Ama bu tablo çok uzun sürmeyebilir gibi görünüyor. Çünkü önümüzdeki dönemde ikinci el piyasasına girecek elektrikli araç sayısında ciddi bir artış bekleniyor.

Veriler de bunu destekliyor. Cox Automotive’in paylaştığı bilgilere göre, 2025 yılında 123 bin elektrikli araç kiralama sözleşmesi sona erdi. Bu sayı 2026’da 300 bine, 2027’de 600 bine, 2028’de ise 660 bine kadar çıkabilir. Yani birkaç yıl içinde piyasaya adeta araç yağmuru olacak.

İKİNCİ EL PİYASASINDA HAREKETLİLİK ARTIYOR

Kiralama süresi dolan araçların büyük bölümü doğrudan ikinci el piyasasına giriyor. Bu da önümüzdeki yıllarda 1 milyondan fazla elektrikli aracın satışa çıkabileceği anlamına geliyor. Zaten ikinci el araçlara talep de oldukça yüksek. Consumer Affairs verilerine göre, 2024 itibarıyla ABD’de satılan araçların yüzde 76’sı ikinci el. Bunun nedeni ise fiyat farkı. Yeni araçların ortalama fiyatı 46 bin 992 dolar seviyesindeyken, ikinci el araçlar ortalama 27 bin 113 dolara alıcı buluyor. Aradaki fark gerçekten dikkat çekici.

FİYAT FARKI SOMUT ÖRNEKLERDE DAHA NET

Bu fark sadece istatistiklerde değil, gerçek satış ilanlarında da görülüyor. Örneğin, AutoNation tarafından satışa sunulan 2023 model bir Hyundai Ioniq 5, yaklaşık 18 bin mil kullanılmış haliyle 28 bin dolardan listelenmiş durumda.

Aynı araç, üç yıl önce 58 bin dolarlık fiyatla satılıyordu. Yani neredeyse yarı yarıya bir düşüş söz konusu. Normalde elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlu modellere göre daha pahalı. Ama ikinci elde bu fark hızla kapanıyor. Hatta bazı durumlarda neredeyse eşitlenmiş durumda.

ARZ ARTIŞI KALICI MI?

Piyasadaki bu bolluk elbette fiyatları aşağı çekiyor. Ancak bunun ne kadar süreceği biraz belirsiz.

The New York Times’ın aktardığına göre, yeni elektrikli araç satışları ve kiralama işlemleri 2024 sonundan 2025 sonuna kadar yüzde 36 geriledi. Bu düşüş 2026’nın ilk çeyreğinde de devam etti.

