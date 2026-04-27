WhatsApp ücretli oluyor: Fiyatı belli oldu

Serhat Yıldız
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 10:27
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 10:27
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, şimdi farklı bir adımın eşiğinde. Şirket, Android kullanıcıları için “WhatsApp Plus” adını verdiği ücretli abonelik modelini test etmeye başladı.

Aslında bu hamle çok da sürpriz sayılmaz. Çünkü platform uzun süredir gelir modelini çeşitlendirme yollarını arıyordu. Yeni sistemde kullanıcılar, temel mesajlaşma deneyimini ücretsiz kullanmaya devam edecek. Ama biraz daha “özel” bir deneyim isteyenler için ücretli bir seçenek sunulacak.

Aylık yaklaşık 2,50 dolar olarak belirlenen abonelik, şimdilik beta sürümlerinde ortaya çıkmış durumda.

KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ ÖNE ÇIKIYOR

WhatsApp Plus’ın en dikkat çeken tarafı, kullanıcıya sunduğu kişiselleştirme imkanları. Yani uygulamayı biraz daha “kendi tarzına göre” şekillendirmek isteyenler için hazırlanmış gibi. 

Paket kapsamında 20 sohbeti sabitleme imkânı,18 farklı renk teması, 14 farklı uygulama ikonu, animasyonlu çıkartmalar gibi özellikler yer alıyor. Özellikle çok sayıda sohbetle uğraşan kullanıcılar için 20 sohbet sabitleme özelliği oldukça dikkat çekici. Çünkü mevcut sistemde bu sayı oldukça sınırlı.

YENİ ÖZELLİKLER SADECE ABONELİKLE SINIRLI DEĞİL

WhatsApp bir yandan ücretli modeli test ederken, diğer yandan tüm kullanıcıları ilgilendiren yenilikler üzerinde de çalışmayı sürdürüyor.

Android tarafında, Android 11 ve üzeri cihazlar için geliştirilen bildirim baloncukları öne çıkıyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, başka bir uygulamadayken bile gelen mesajlara küçük bir pencere üzerinden cevap verebilecek.

iOS tarafında ise daha farklı bir gelişme var. Meta AI destekli mesaj özetleme özelliği test ediliyor. Bu sistem, okunmamış mesajları analiz edip kısa bir özet halinde kullanıcıya sunuyor. Üstelik tüm işlem cihaz içinde yapılıyor; yani gizlilik tarafı korunuyor.

İSTENMEYEN MESAJLARA TEK DOKUNUŞLA SON

Platformun dikkat çeken bir diğer yeniliği ise işletme mesajlarıyla ilgili. Özellikle kampanya ve reklam içerikli mesajlardan sıkılan kullanıcılar için daha pratik bir çözüm geliyor.

Yeni sistemle birlikte kullanıcılar, bir işletmeden gelen pazarlama mesajlarını doğrudan sohbet ekranından tek dokunuşla durdurabilecek. Küçük bir detay gibi görünüyor ama günlük kullanımda ciddi fark yapabilir.

KANALLARDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

WhatsApp kanallar tarafında da yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Buna göre kanal yöneticileri, artık doğrudan kanal üzerinden durum güncellemesi paylaşabilecek.

