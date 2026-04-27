WhatsApp ücretli oluyor: Fiyatı belli oldu

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, şimdi farklı bir adımın eşiğinde. Şirket, Android kullanıcıları için “WhatsApp Plus” adını verdiği ücretli abonelik modelini test etmeye başladı.

Aslında bu hamle çok da sürpriz sayılmaz. Çünkü platform uzun süredir gelir modelini çeşitlendirme yollarını arıyordu. Yeni sistemde kullanıcılar, temel mesajlaşma deneyimini ücretsiz kullanmaya devam edecek. Ama biraz daha “özel” bir deneyim isteyenler için ücretli bir seçenek sunulacak.

Aylık yaklaşık 2,50 dolar olarak belirlenen abonelik, şimdilik beta sürümlerinde ortaya çıkmış durumda.