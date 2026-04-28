Sızıntı kaynaklarına göre, standart iPhone 18 modelinin geleneksel eylül ayı lansmanını es geçeceği uzun zamandır konuşuluyordu. Söz konusu cihazın önümüzdeki ilkbahar aylarında uygun fiyatlı iPhone 18e ile birlikte piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Eylül ayında gerçekleşecek etkinlikte ise iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Fold (veya Ultra) sürümü tanıtılacak.

iPhone 18 almayı düşünenlere kötü haber: Özellikleri görenler iPhone 17'ye koşabilir

HABERİN ÖZETİ iPhone 18 almayı düşünenlere kötü haber: Özellikleri görenler iPhone 17'ye koşabilir Sızıntılara göre standart iPhone 18 modeli eylül lansmanını es geçerek ilkbaharda uygun fiyatlı iPhone 18e ile birlikte piyasaya sürülecek, bu durum ise maliyet düşürücü adımlar nedeniyle donanım özelliklerinin iPhone 18e'ye yaklaşmasına neden olabilir. Standart iPhone 18 modelinin eylül lansmanını es geçeceği ve ilkbaharda iPhone 18e ile birlikte çıkacağı iddia ediliyor. Eylül ayındaki etkinlikte iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Fold (veya Ultra) sürümlerinin tanıtılacağı söyleniyor. Apple'ın artan yonga maliyetleri nedeniyle standart iPhone 18 modelinde maliyet düşürücü adımlar atacağı belirtiliyor. Standart iPhone 18'in yonga seti üretim sürecinde, işlemci özelliklerinde ve bellek kapasitesinde kısıtlamalara gidileceği ifade ediliyor. Yapılan değişiklikler sonucunda iPhone 18 modelinin donanım özelliklerinin uygun fiyatlı 'iPhone e' serisine oldukça yaklaşacağı öngörülüyor. Donanım düşüşlerinin iPhone 17 serisine kıyasla yapılması durumunda eski nesil cihazın daha cazip hale gelebileceği belirtiliyor.

APPLE'IN ÇİP MALİYETLERİ ARTIYOR

Çinli sızıntı kaynağına göre Apple, hızla artan yonga fiyatları sebebiyle iPhone 18'de bazı maliyet düşürücü adımlar atacak. Cihazın yonga seti üretim sürecinde, işlemci özelliklerinde ve bellek kapasitesinde bazı kısıtlamalara gidileceği belirtiliyor.

Bellek tarafındaki kısıtlamaların kapasite düşüşü mü yoksa daha yavaş bir donanım kullanımı mı olduğu henüz netlik kazanmadı. Yapılan değişiklikler sonucunda iPhone 18 modeli, donanım özellikleri açısından uygun fiyatlı 'iPhone e' serisine oldukça yaklaşacak.

ESKİ NESİLLER DAHA CAZİP HALE GELEBİLİR

Sızıntıyı paylaşan kaynak, donanım düşüşlerinin hangi modellere kıyasla yapılacağını detaylandırmadı. Karşılaştırmanın iPhone 18 Pro serisi ile mi yoksa bir önceki nesil olan iPhone 17 ile mi yapıldığı şimdilik bilinmiyor.

Kesintilerin iPhone 17 serisine kıyasla yapılması durumunda, eski nesil cihazın kullanıcılar için çok daha mantıklı bir seçenek haline geleceği aşikar. Ancak tüm detayların şimdilik birer söylentiden ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor.