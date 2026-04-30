Okullarda yeni dönem başlıyor! 'ALO zorbalık' hattı geliyor: Çocuklar acil yardım talep edebilecek

Akran zorbalıklarıyla mücadeleye yönelik TBMM Akran Zorbalığı İle Mücadele Alt Komisyonu önemli maddeler içeren raporu tamamladı. Aylardır süren çalışmaların ardından hazırlanan rapor, çocukların güvenliği için radikal ve teknolojik çözümler içeriyor. Çocukların uğradığı zorbalık ve fiziksel şiddeti durdurmak adına "Alo Zorbalık" hattından "Dijital İmdat Butonu"na kadar birçok yenilik geliyor.

ÇOCUK DOSTU DANIŞMANLAR OLACAK

Okullarda zorbalığı önleyici öğrenci konseyleri ve öğrenci liderlik grupları oluşturulacak.

Eğitim müfredatına zorbalıkla mücadele ve çatışma çözme becerileri entegre edilecek. "Empati ve Sosyal Beceriler" dersi zorunlu olacak.

Öğrencilerin aktif rol aldığı akran arabuluculuğu programları tüm okullarda zorunlu hale getirilecek.

Okullarda özellikle koridorlar, teneffüs alanları ve okul çevresindeki zorbalık alanları kamera, öğretmen ve güvenlik görevlileriyle gözaltında tutulacak.

Okul içinde öğrencilerin sorunlarını rahatlıkla paylaşabilecekleri, güvenli ve erişilebilir bir bildirim ve destek sistemi oluşturulacak.

Mahalle bazında veya kamu kurumlarında (örneğin sosyal hizmet merkezleri), çocukların doğrudan danışabileceği sürekli erişilebilir çocuk dostu danışmanlar ve uzmanların istihdam edilecek.

ALO ZORBALIK HATTI

Çocukların okul içinde veya dışında karşılaştıkları zorbalık olaylarını anonim şekilde ve kolayca bildirebileceği telefon, mobil uygulama veya çevrimiçi platformlardan oluşan özel yardım hatları oluşturulacak.

Çocuklar için şiddeti önleyeme yönelik çağrı sistemi geliştirilecek. Çocuklar telefon veya tabletlerine yükleyebilecek, tek tuşla yakınları veya yetkililere konum bilgisi göndererek, dijital olarak acil destek talep edebilecek.

ÇOCUKLAR ÖFKE KONTROLÜNÜ ÖĞRENECEK

Şiddet uygulama eğilimi gösteren veya zorbalık yapan çocuklara yönelik empati, sosyal beceri ve öfke kontrolü odaklı özel eğitim programları uygulanacak.

Okullarda akran zorbalığına ilişkin risk analizleri yapılacak.

Risk altındaki öğrencilerin erken aşamada belirlenmesi amacıyla davranışları izlemeye yönelik kontrol listelerinin geliştirecek ve bu öğrencileri uzman desteğine yönlendirecek.

ERKEN MÜDAHALE SİSTEMİ

Eğitim kurumlarında hayata geçirilecek 'dijitanaliz' uygulaması ile çocukların dijital risk durumları tespit edilerek erken müdahale mekanizmaları kurulacak.

Sosyal medya ve dijital platformlarda, çocukları hedef alan dijital zorbalık içeriklerinin hızlıca tespit edilmesine yönelik, yapay zekâ destekli bir erken uyarı sistemi kurulacak.

Dijital platformlarda, çocukların 7/24 ulaşabileceği ve Sağlık Bakanlığı denetiminde çalışan psikolojik destek hizmetleri oluşturulacak.