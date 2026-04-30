Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Okullarda yeni dönem başlıyor! 'ALO zorbalık' hattı geliyor: Çocuklar acil yardım talep edebilecek

TBMM Akran Zorbalığı ile Mücadele Alt Komisyonu, okullarda ve dijital dünyada hızla yayılan zorbalığa karşı kolları sıvadı. Hazırlanan rapora göre; ‘Alo zorbalık’ hattı kurularak çocuklar tek tuşla acil yardım çağrısı alabilecek. Bugün görüşülmesi beklenen raporda çocukların güvenliği için radikal çözümler yer alıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 08:35
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 08:41

Akran zorbalıklarıyla mücadeleye yönelik İle Mücadele Alt Komisyonu önemli maddeler içeren raporu tamamladı. Aylardır süren çalışmaların ardından hazırlanan rapor, çocukların güvenliği için radikal ve teknolojik çözümler içeriyor. Çocukların uğradığı zorbalık ve fiziksel şiddeti durdurmak adına "Alo Zorbalık" hattından "Dijital İmdat Butonu"na kadar birçok yenilik geliyor.

ÇOCUK DOSTU DANIŞMANLAR OLACAK

Okullarda zorbalığı önleyici öğrenci konseyleri ve öğrenci liderlik grupları oluşturulacak.

müfredatına zorbalıkla mücadele ve çatışma çözme becerileri entegre edilecek. "Empati ve Sosyal Beceriler" dersi zorunlu olacak.

Öğrencilerin aktif rol aldığı akran arabuluculuğu programları tüm okullarda zorunlu hale getirilecek.

Okullarda özellikle koridorlar, teneffüs alanları ve okul çevresindeki zorbalık alanları kamera, öğretmen ve güvenlik görevlileriyle gözaltında tutulacak.

Okul içinde öğrencilerin sorunlarını rahatlıkla paylaşabilecekleri, güvenli ve erişilebilir bir bildirim ve destek sistemi oluşturulacak.

Mahalle bazında veya kamu kurumlarında (örneğin sosyal hizmet merkezleri), çocukların doğrudan danışabileceği sürekli erişilebilir çocuk dostu danışmanlar ve uzmanların istihdam edilecek.

ALO ZORBALIK HATTI

Çocukların okul içinde veya dışında karşılaştıkları zorbalık olaylarını anonim şekilde ve kolayca bildirebileceği telefon, mobil uygulama veya çevrimiçi platformlardan oluşan özel yardım hatları oluşturulacak.

Çocuklar için şiddeti önleyeme yönelik çağrı sistemi geliştirilecek. Çocuklar telefon veya tabletlerine yükleyebilecek, tek tuşla yakınları veya yetkililere konum bilgisi göndererek, dijital olarak acil destek talep edebilecek.

ÇOCUKLAR ÖFKE KONTROLÜNÜ ÖĞRENECEK

Şiddet uygulama eğilimi gösteren veya zorbalık yapan çocuklara yönelik empati, sosyal beceri ve öfke kontrolü odaklı özel eğitim programları uygulanacak.

Okullarda akran zorbalığına ilişkin risk analizleri yapılacak.

Risk altındaki öğrencilerin erken aşamada belirlenmesi amacıyla davranışları izlemeye yönelik kontrol listelerinin geliştirecek ve bu öğrencileri uzman desteğine yönlendirecek.

ERKEN MÜDAHALE SİSTEMİ

Eğitim kurumlarında hayata geçirilecek 'dijitanaliz' uygulaması ile çocukların dijital risk durumları tespit edilerek erken müdahale mekanizmaları kurulacak.

Sosyal medya ve dijital platformlarda, çocukları hedef alan dijital zorbalık içeriklerinin hızlıca tespit edilmesine yönelik, yapay zekâ destekli bir erken uyarı sistemi kurulacak.

Dijital platformlarda, çocukların 7/24 ulaşabileceği ve Sağlık Bakanlığı denetiminde çalışan psikolojik destek hizmetleri oluşturulacak.

ETİKETLER
#Eğitim
#tbmm
#akran zorbalığı
#Çocuk Güvenliği
#Dijital Çözümler
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.