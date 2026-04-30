Ederson'a ağır ceza yolda! Yasin Kol'a ne söylediği ortaya çıktı: Küfürler hakem raporunda

Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçe kalecisi Ederson'un hakem Yasin Kol'un kulağına ne söylediği ortaya çıktı. Hakem raporuna Yasin Kol'a küfür ettiği yansıyan, oyundan çıkarken de VAR monitörünü yumruklayan Ederson'u en az 5 maç ceza bekliyor.

GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 08:08
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 08:22

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Ezeli rakibine 3-0 kaybederek şampiyonluk yarışında havlu atan sarı lacivertli ekipte eleştirilerin hedefinde kaleci Ederson yer aldı. İlk yarıda hakem Yasin Kol'un kulağına kadar girerek bir şeyler söyleyen Brezilyalı kaleci, ikinci yarıda da penaltı pozisyonunda kalesine geçmemekte direnince ikinci sarık karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve hakaret ettiği iddia edilen kaleci Ederson'a ağır ceza bekleniyor.
Ederson, derbide hakem Yasin Kol'a iki defa "F..k you" dediği hakem raporuna geçti.
Kişilik haklarına saldırı nedeniyle 3-7 maç arası ceza alması bekleniyor.
Oyundan atıldıktan sonra soyunma odasına giderken VAR monitörüne vurması ve koridordaki ışıklı tabelayı kırması da sportmenliğe aykırı hareket olarak kayıtlara geçti.
Bu olaylar nedeniyle 1-3 maç arası ceza daha alması söz konusu.
Kırmızı kart cezasıyla birlikte Ederson'un en az 5 maç ceza alması öngörülüyor.
PFDK'dan 5 maç ve üzeri ceza çıkarsa, Ederson'un başka bir kulübe transfer olsa bile cezasını gittiği ülkede çekmesi mümkün.
YASİN KOL'A NE SÖYLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Atıldıktan sonra yine (FIFA kokardı olmayan ve İngilizce bilmediği iddia edilen) Yasin Kol’un kulağına bir şeyler söylemişti. Herkes, kaleci Ederson’un Kol’a ne dediğini merak ediyordu. Cevabı Yasin Kol’un Türkiye Futbol Federasyonu’na verdiği raporda yer aldı.

KÜFÜRLER RAPORDA

Türkiye Gazetesi'nden Tahir Kum'un haberine göre; hakem raporunda Ederson’un ihraç sonrasında ısrarla sahadan çıkmadığını ve yanına gelerek kulağına iki defa “F..k you” dediğini yazdı.

EDERSON'A AĞIR CEZA YOLDA

Bunun da Futbol Disiplin Talimatındaki karşılığı belli. 41. Madde’den (Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme) sevkin karşılığı müsabaka görevlilere yönelik olduğunda 3-7 maç arası. Ve Ederson’un soyunma odasına giderken VAR monitörüne vurması, koridordaki ışıklı tabelayı kırması da temsilci raporunda var. Onun da cezası 36. Madde’ye göre (Sportmenliğe aykırı hareket) 1-3 maç arası. Bir de kırmızı kartın 1 maçlık cezası düşünüldüğünde, Brezilyalı file bekçisinin en az 5 maç ceza alması söz konusu.

FENERBAHÇE'DEN AYRILSA BİLE CEZASINI ÇEKEBİLİR

Yıllık 11 milyon avro alan Ederson’un Çaykur Rizespor maçının son saniyesinde yediği hatalı golden sonra Galatasaray derbisindeki eylemleri sonrası Fenerbahçe'de kalması zor gözüküyor.

Eğer PFDK’dan da 5 maç ve üzerinde bir ceza kararı çıkarsa, sambacı başka bir kulübe transfer olsa bile FIFA’nın “worldwide effect” kararına göre bu cezayı gittiği ülkede çekmesi söz konusu olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Ederson, PFDK'ye sevk edildi! Derbinin PFDK sevkleri belli oldu
