Ederson'a ağır ceza yolda! Yasin Kol'a ne söylediği ortaya çıktı: Küfürler hakem raporunda

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Ezeli rakibine 3-0 kaybederek şampiyonluk yarışında havlu atan sarı lacivertli ekipte eleştirilerin hedefinde kaleci Ederson yer aldı. İlk yarıda hakem Yasin Kol'un kulağına kadar girerek bir şeyler söyleyen Brezilyalı kaleci, ikinci yarıda da penaltı pozisyonunda kalesine geçmemekte direnince ikinci sarık karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Atıldıktan sonra yine (FIFA kokardı olmayan ve İngilizce bilmediği iddia edilen) Yasin Kol’un kulağına bir şeyler söylemişti. Herkes, kaleci Ederson’un Kol’a ne dediğini merak ediyordu. Cevabı Yasin Kol’un Türkiye Futbol Federasyonu’na verdiği raporda yer aldı.
Türkiye Gazetesi'nden Tahir Kum'un haberine göre; hakem raporunda Ederson’un ihraç sonrasında ısrarla sahadan çıkmadığını ve yanına gelerek kulağına iki defa “F..k you” dediğini yazdı.
Bunun da Futbol Disiplin Talimatındaki karşılığı belli. 41. Madde’den (Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme) sevkin karşılığı müsabaka görevlilere yönelik olduğunda 3-7 maç arası. Ve Ederson’un soyunma odasına giderken VAR monitörüne vurması, koridordaki ışıklı tabelayı kırması da temsilci raporunda var. Onun da cezası 36. Madde’ye göre (Sportmenliğe aykırı hareket) 1-3 maç arası. Bir de kırmızı kartın 1 maçlık cezası düşünüldüğünde, Brezilyalı file bekçisinin en az 5 maç ceza alması söz konusu.
Yıllık 11 milyon avro alan Ederson’un Çaykur Rizespor maçının son saniyesinde yediği hatalı golden sonra Galatasaray derbisindeki eylemleri sonrası Fenerbahçe'de kalması zor gözüküyor.
Eğer PFDK’dan da 5 maç ve üzerinde bir ceza kararı çıkarsa, sambacı başka bir kulübe transfer olsa bile FIFA’nın “worldwide effect” kararına göre bu cezayı gittiği ülkede çekmesi söz konusu olacak.