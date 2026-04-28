 | Yasin Aşan

Fenerbahçe'de Ederson, PFDK'ye sevk edildi! Derbinin PFDK sevkleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbinin PFDK sevkleri açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un, "hakaret" ve "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Fenerbahçe'de Ederson, PFDK'ye sevk edildi! Derbinin PFDK sevkleri belli oldu
Trendyol 'in 31. haftasındaki dev derbide ile , geçtiğimiz pazar günü RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Galatasaray, karşılaşmayı Osimhen, Barış ve Torreira'nın golleriyle 3-0 kazanarak ligin bitimine 3 hafta kala zirvede puan farkını 7'ye yükseltti ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

Fenerbahçe'de Ederson, PFDK'ye sevk edildi! Derbinin PFDK sevkleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) yapılan sevkler açıklandı.
Fenerbahçe A.Ş. Kulübü futbolcusu Ederson Santana De Moraes, 'hakaret' ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray A.Ş. Kulübü, 'çirkin ve kötü tezahürat', 'usulsüz seyirci alınması' ve 'talimatlara aykırı hareket' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçe A.Ş. Kulübü, derbideki 'saha olayları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () yapılan sevkler de açıklandı.

Fenerbahçe'de Ederson, PFDK'ye sevk edildi! Derbinin PFDK sevkleri belli oldu

EDERSON, PFDK'YE SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 27.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.

Öte yandan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 26.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 26.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri de kullanıldı.

