Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, geçtiğimiz pazar günü RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Galatasaray, karşılaşmayı Osimhen, Barış ve Torreira'nın golleriyle 3-0 kazanarak ligin bitimine 3 hafta kala zirvede puan farkını 7'ye yükseltti ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de Ederson, PFDK'ye sevk edildi! Derbinin PFDK sevkleri belli oldu Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) yapılan sevkler açıklandı. Fenerbahçe A.Ş. Kulübü futbolcusu Ederson Santana De Moraes, 'hakaret' ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Galatasaray A.Ş. Kulübü, 'çirkin ve kötü tezahürat', 'usulsüz seyirci alınması' ve 'talimatlara aykırı hareket' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe A.Ş. Kulübü, derbideki 'saha olayları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) yapılan sevkler de açıklandı.

EDERSON, PFDK'YE SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 27.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.

Öte yandan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 26.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 26.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri de kullanıldı.