Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini verdi: Bağışını TDV’ye yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı kapsamında vekaletle kurban kesimi tercihini bu yıl da Türkiye Diyanet Vakfı'ndan (TDV) yana kullandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya geldi. Görüşme sırasında kurban vekaleti formunu dolduran Erdoğan, bağış makbuzunu imzaladı.

