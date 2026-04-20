Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı kaç gün?

2026 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken, tatil planları da gündemin üst sıralarına tırmandı. Bayramın hafta içine rastlaması, resmi tatilin uzatılıp uzatılmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. Milyonlarca vatandaş, 9 günlük tatil olasılığına kilitlendi. Peki, Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı, toplamda kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı kaç gün?
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 17:15

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte arife günü ve Kurban Bayramı’nın başlangıç tarihleri netlik kazandı. Şimdi ise gözler, bayram tatilinin köprü günlerle birleştirilip birleştirilmeyeceğine ve bu konuda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nden gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki, Kurban Bayramı hangi tarihte, kaç gün sürecek? 9 güne çıkarılacak mı?

2026 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın başlangıç tarihleri belli olurken, bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor.
Kurban Bayramı Arefesi 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor.
Kurban Bayramı 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 30 Mayıs 2026 Cumartesi gününe kadar sürecek.
Arefe gününün salı gününe denk gelmesi nedeniyle, pazartesi ve salı öğleden sonrası için idari izin verilmesi durumunda 1,5 günlük ek tatil oluşabilecek.
Bu sürenin bayram tatiline eklenmesi ve hafta sonlarıyla birleştirilmesi halinde 9 günlük tatil ihtimali gündeme gelebilir.
Bayram tatilinin süresine dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı kaç gün?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatilinin süresine dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Arefe gününün salı gününe denk gelmesi sebebiyle, pazartesi tam gün ve salı öğleden sonra için idari izin verilmesi durumunda 1,5 günlük ek bir tatil oluşabilecek.

Bu sürenin bayram tatiline ilave edilerek hafta sonlarıyla birleştirilmesi halinde ise 9 günlük tatil ihtimali gündeme taşınabilecek.

Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı kaç gün?

KURBAN BAYRAMI 2026 NE ZAMAN?

İlkbaharın son dönemine denk gelen Kurban Bayramı, 2026’da hem ibadet programlarını hem de tatil planlarını birlikte şekillendirdi.

Vatandaşlar bir taraftan bayram hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan tatilin toplam süresini merak ediyor. Özellikle 9 günlük tatil beklentisi ön plana çıkıyor.

  • 26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
  • 27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
  • 28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
  • 29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
  • 30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü
