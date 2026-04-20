Kurban ibadetini vekalet yöntemiyle yerine getirmeyi planlayanlar için beklenen açıklama yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı kurban kesim organizasyonu çerçevesinde uygulanacak ücretleri kamuoyuna duyurdu. Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, belirlenen yeni tutarlarla birlikte tercihlerini şekillendirmeye başladı.

HABERİN ÖZETİ Diyanet yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonu için yurt içi ve yurt dışı ücretlerini duyurdu. 2026 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 18 bin lira olarak belirlendi. 2026 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendi. Vekaletle kurban bağışları il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, din görevlileri, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabilecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Din Hizmetleri Müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler, cami dernekleri ve din görevlileri aracılığıyla vekaletlerini iletebilecek. Bu yıl büyükbaş hayvan fiyatları 250 bin TL'den başlayıp 700 bin TL'ye kadar çıkarken, küçükbaş hayvan fiyatları 25 bin ile 50 bin TL aralığında değişiyor.

VEKALETLE KURBAN KESİM ÜCRETİ DUYURULDU

Kurban ibadetini bağış aracılığıyla yerine getirecek vatandaşların ödeyeceği tutarlar netleşti. Yapılan açıklamaya göre, 2026 yılında vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 18 bin lira, yurt dışında ise 7 bin lira olarak belirlendi. Vatandaşların organizasyona dahil olabileceği başvuru kanallarına değinen Arpaguş, bağışların il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabileceğini belirtti. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için de kolaylık sağlandığını ifade eden Arpaguş, bu kişilerin Din Hizmetleri Müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ile bulundukları ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlileri aracılığıyla vekaletlerini iletebileceklerini aktardı.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Bu yıl büyükbaş hayvan fiyatları 250 bin TL’den başlayarak 700 bin liraya kadar yükselirken, ortalama tutar yaklaşık 300 bin TL seviyesinde seyrediyor. Küçükbaş hayvanlarda ise fiyatlar 25 bin ile 50 bin TL aralığında değişkenlik gösteriyor. Fiyatlar; hayvanın cinsi, canlı kilosu ve besi niteliğine göre farklılık arz ediyor. Vekaleten kurban kesimi, kişinin kurban ibadetini kendi adına bir başka kişi ya da kuruma (vakıf, dernek) yaptırması anlamına gelir. Kurban ibadetinde temel olan, kişinin kurbanını bizzat kendisinin kesmesidir. Bununla birlikte mali bir ibadet niteliği taşıdığı için vekalet yoluyla da yerine getirilebilir.