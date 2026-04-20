Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Diyanet yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar?

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gündeminde bulunan vekaletle kurban kesim ücretleri kesinleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2026 yılına dair yurt içi ve yurt dışı bedeller netlik kazanırken, ibadetini bu yöntemle ifa etmek isteyenler için süreç de ivme kazandı. Bayram öncesinde hem ücretler hem de başvuru ayrıntıları yoğun biçimde araştırılıyor. Peki, Diyanet yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim ücreti ne kadar?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Diyanet yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 16:12

Kurban ibadetini vekalet yöntemiyle yerine getirmeyi planlayanlar için beklenen açıklama yapıldı. , 2026 yılı kurban kesim organizasyonu çerçevesinde uygulanacak ücretleri kamuoyuna duyurdu. Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, belirlenen yeni tutarlarla birlikte tercihlerini şekillendirmeye başladı.

HABERİN ÖZETİ

Diyanet yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar?

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
VEKALETLE KURBAN KESİM ÜCRETİ DUYURULDU

Kurban ibadetini bağış aracılığıyla yerine getirecek vatandaşların ödeyeceği tutarlar netleşti. Yapılan açıklamaya göre, 2026 yılında vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 18 bin lira, yurt dışında ise 7 bin lira olarak belirlendi. Vatandaşların organizasyona dahil olabileceği başvuru kanallarına değinen Arpaguş, bağışların il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabileceğini belirtti. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için de kolaylık sağlandığını ifade eden Arpaguş, bu kişilerin Din Hizmetleri Müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ile bulundukları ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlileri aracılığıyla vekaletlerini iletebileceklerini aktardı.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Bu yıl büyükbaş hayvan fiyatları 250 bin TL’den başlayarak 700 bin liraya kadar yükselirken, ortalama tutar yaklaşık 300 bin TL seviyesinde seyrediyor. Küçükbaş hayvanlarda ise fiyatlar 25 bin ile 50 bin TL aralığında değişkenlik gösteriyor. Fiyatlar; hayvanın cinsi, canlı kilosu ve besi niteliğine göre farklılık arz ediyor. Vekaleten kurban kesimi, kişinin kurban ibadetini kendi adına bir başka kişi ya da kuruma (vakıf, dernek) yaptırması anlamına gelir. Kurban ibadetinde temel olan, kişinin kurbanını bizzat kendisinin kesmesidir. Bununla birlikte mali bir ibadet niteliği taşıdığı için vekalet yoluyla da yerine getirilebilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2026 Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları
ETİKETLER
#diyanet işleri başkanlığı
#Kurban Bağışı
#Kurban Vekaleti
#Kurban Kesim Ücreti
#2026 Kurban
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.