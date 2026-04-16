Kurban Bayramı’nın bu yıl mayıs ayının son haftasına rastlamasıyla birlikte hayvancılık sektöründe hareketlilik erkenden başladı. Yem giderleri, nakliye masrafları ve talep yoğunluğu gibi unsurların belirleyici olduğu 2026 kurbanlık fiyatları, il bazında kurulan hayvan pazarlarında şekillenmeye başladı. Peki, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık ücretleri kesinleşti mi?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2026 Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları Kurban Bayramı'nın mayıs ayının son haftasına denk gelmesiyle 2026 kurbanlık fiyatları belirlenmeye başlandı. Küçükbaş kurbanlık fiyatları 18 bin TL'den başlayıp 50 bin TL'ye kadar çıkarken, büyükbaş hayvanlar 130 bin TL ile 400 bin TL arasında değişiyor. Fiyatlar, hayvanın canlı ağırlığına, türüne ve kurbanlık vasıflarını taşıyıp taşımadığına göre değişiklik gösteriyor. Büyük ve kapak atmış tosunlar 245.000 TL - 280.000 TL, orta segment tosunlar (yaklaşık 500 kg) ortalama 235.000 TL, daha küçük tosunlar ise 110.000 TL - 150.000 TL civarında. Kurbanlık düve fiyatları 130.000 TL - 170.000 TL, boş inek fiyatları 115.000 TL - 125.000 TL olarak belirtildi. Koç fiyatları 25.000 TL - 38.000 TL, erkek toklu (ortalama 50 kg) 19.000 TL - 20.000 TL arasında yer alıyor. Koyun fiyatları ise kısır ya da yaşlı koyunlar için 9.500 TL - 10.000 TL, kuzulu koyunlar için yaklaşık 20.000 TL, damızlık ve genç kuzulu koyunlar için ise 23.000 TL - 25.000 TL olarak sıralandı.

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Mevcut piyasa verilerine göre küçükbaş kurbanlık fiyatları 18 bin TL’den başlayıp 50 bin TL seviyesine kadar çıkarken, büyükbaş hayvanlarda rakamlar 130 bin TL ile 400 bin TL arasında farklılık gösteriyor. Ücretler; hayvanın canlı ağırlığına, türüne ve kurbanlık vasıflarını taşıyıp taşımadığına göre değişiklik arz ediyor. Bayram dönemi yaklaştıkça yukarı yönlü artış yaşanabilir.

Tosun fiyatları

Büyük ve kapak atmış tosunlar: 245.000 TL - 280.000 TL

Orta segment tosunlar (yaklaşık 500 kg): ortalama 235.000 TL

Daha küçük tosunlar: 110.000 TL - 150.000 TL

Düve ve inek fiyatları

Kurbanlık düve: 130.000 TL - 170.000 TL

Boş inek: 115.000 TL - 125.000 TL

Damızlık düve (yaklaşık 1 yaş): 95.000 TL’den itibaren başlıyor

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK KAÇ LİRA?

Koç ve erkek toklu fiyatları

Koçlar: 25.000 TL - 38.000 TL

İri ve büyük koçlar: 33.000 TL - 38.000 TL

Erkek toklu (ortalama 50 kg): 19.000 TL - 20.000 TL

Canlı kilo bedeli: ortalama 350 TL

Koyun fiyatları