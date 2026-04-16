Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2026 Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, ibadetlerini ifa etmek isteyen vatandaşların en fazla merak ettiği başlıkların başında kurbanlık piyasası yer alıyor. ‘2026 kurbanlık fiyatları netleşti mi? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar kaç lira?’ soruları nisan ayı itibarıyla arama motorlarında üst sıralara tırmandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2026 Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 19:26

’nın bu yıl mayıs ayının son haftasına rastlamasıyla birlikte hayvancılık sektöründe hareketlilik erkenden başladı. Yem giderleri, nakliye masrafları ve talep yoğunluğu gibi unsurların belirleyici olduğu 2026 kurbanlık fiyatları, il bazında kurulan hayvan pazarlarında şekillenmeye başladı. Peki, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık ücretleri kesinleşti mi?

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.
Kurban Bayramı'nın mayıs ayının son haftasına denk gelmesiyle 2026 kurbanlık fiyatları belirlenmeye başlandı.
Küçükbaş kurbanlık fiyatları 18 bin TL'den başlayıp 50 bin TL'ye kadar çıkarken, büyükbaş hayvanlar 130 bin TL ile 400 bin TL arasında değişiyor.
Fiyatlar, hayvanın canlı ağırlığına, türüne ve kurbanlık vasıflarını taşıyıp taşımadığına göre değişiklik gösteriyor.
Büyük ve kapak atmış tosunlar 245.000 TL - 280.000 TL, orta segment tosunlar (yaklaşık 500 kg) ortalama 235.000 TL, daha küçük tosunlar ise 110.000 TL - 150.000 TL civarında.
Kurbanlık düve fiyatları 130.000 TL - 170.000 TL, boş inek fiyatları 115.000 TL - 125.000 TL olarak belirtildi.
Koç fiyatları 25.000 TL - 38.000 TL, erkek toklu (ortalama 50 kg) 19.000 TL - 20.000 TL arasında yer alıyor.
Koyun fiyatları ise kısır ya da yaşlı koyunlar için 9.500 TL - 10.000 TL, kuzulu koyunlar için yaklaşık 20.000 TL, damızlık ve genç kuzulu koyunlar için ise 23.000 TL - 25.000 TL olarak sıralandı.
BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Mevcut piyasa verilerine göre küçükbaş kurbanlık fiyatları 18 bin TL’den başlayıp 50 bin TL seviyesine kadar çıkarken, büyükbaş hayvanlarda rakamlar 130 bin TL ile 400 bin TL arasında farklılık gösteriyor. Ücretler; hayvanın canlı ağırlığına, türüne ve kurbanlık vasıflarını taşıyıp taşımadığına göre değişiklik arz ediyor. Bayram dönemi yaklaştıkça yukarı yönlü artış yaşanabilir.

Tosun fiyatları

  • Büyük ve kapak atmış tosunlar: 245.000 TL - 280.000 TL
  • Orta segment tosunlar (yaklaşık 500 kg): ortalama 235.000 TL
  • Daha küçük tosunlar: 110.000 TL - 150.000 TL

Düve ve inek fiyatları

  • Kurbanlık düve: 130.000 TL - 170.000 TL
  • Boş inek: 115.000 TL - 125.000 TL
  • Damızlık düve (yaklaşık 1 yaş): 95.000 TL’den itibaren başlıyor
KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK KAÇ LİRA?

Koç ve erkek toklu fiyatları

  • Koçlar: 25.000 TL - 38.000 TL
  • İri ve büyük koçlar: 33.000 TL - 38.000 TL
  • Erkek toklu (ortalama 50 kg): 19.000 TL - 20.000 TL
  • Canlı kilo bedeli: ortalama 350 TL
Koyun fiyatları

  • Kısır ya da yaşlı koyun: 9.500 TL - 10.000 TL
  • Kuzulu koyun: yaklaşık 20.000 TL
  • Damızlık ve genç koyun (kuzulu): 23.000 TL - 25.000 TL
ETİKETLER
#kurban bayramı
#Kurbanlık Fiyatları
#Hayvancılık Sektörü
#Büyükbaş Kurbanlık
#Küçükbaş Kurbanlık
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.