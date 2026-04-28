Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bayram tatili 9 gün oldu mu, kaç gün? Kurban Bayramı 2026 detayları

Kurban Bayramı’nın başlangıç ve bitiş tarihleri, tatil süresinin kaç gün olacağı sorusunu da beraberinde getiriyor. Dini günler takvimine göre bayram tarihleri netleşti. Kurban Bayramı tatiline dair merak edilen sorular arama motorlarında aratılmaya başlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre, 2026 yılında Kurban Bayramı mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Bayramın başlangıç ve bitiş tarihleri ise şu şekilde sıralanıyor:
|Bayram
|Tarih
|Kurban Bayramı Arifesi
|26 Mayıs 2026 Salı
|Kurban Bayramı 1. Gün
|27 Mayıs 2026 Çarşamba
|Kurban Bayramı 2. Gün
|28 Mayıs 2026 Perşembe
|Kurban Bayramı 3. Gün
|29 Mayıs 2026 Cuma
|Kurban Bayramı 4. Gün
|30 Mayıs 2026 Cumartesi
Resmî takvime göre Kurban Bayramı tatili, arife günü öğleden sonra başlaması nedeniyle toplamda 4,5 gün olarak uygulanıyor. Ancak arifenin salı gününe, bayramın son gününün ise cumartesiye denk gelmesi, tatilin uzatılıp uzatılmayacağı sorusunu yeniden gündeme taşıyor.
Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da takvimdeki tablo şu imkânı sunuyor: Arife gününün salı gününe denk gelmesi sebebiyle, pazartesi günü (25 Mayıs) ve salı günü sabahı için kamu çalışanlarına idari izin verilmesi durumunda; önceki hafta sonu ile bayram haftası birleşerek toplamda 9 günlük bir tatil ilan edilebilir.
2026 yılı Kurban Bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı. Bayramın mayıs ayının sonuna denk gelmesi nedeniyle, emekli olmak isteyenler için kritik süre daralıyor. Bu ödemeden yararlanabilmek için başvuru süresinde artık yalnızca 48 saat kaldı. 30 Nisan mesai bitimine kadar dilekçesini teslim etmeyenler ise bu yılki Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanamayacak.
Emekli aylığı alanlar: 4.000 TL
%75 ölüm aylığı alanlar: 3.000 TL
%50 dul aylığı alanlar: 2.000 TL
%25 yetim aylığı alanlar: 1.000 TL