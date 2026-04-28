Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bayram tatili 9 gün oldu mu, kaç gün? Kurban Bayramı 2026 detayları

Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayacak mı? 2026 Kurban Bayramı yaklaşırken tatil süresine ilişkin resmî açıklamalar yakından izleniyor. Bayramın hafta ortasına denk gelmesi, hafta sonu ile birleştirilme ihtimalinde uzun tatil beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? Tatil planı yapanların merak ettiği tüm ayrıntılar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 11:46

Kurban Bayramı’nın başlangıç ve bitiş tarihleri, tatil süresinin kaç gün olacağı sorusunu da beraberinde getiriyor. Dini günler takvimine göre bayram tarihleri netleşti. Kurban Bayramı tatiline dair merak edilen sorular arama motorlarında aratılmaya başlandı.

HABERİN ÖZETİ

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bayram tatili 9 gün oldu mu, kaç gün? Kurban Bayramı 2026 detayları

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
2026 yılı Kurban Bayramı'nın tarihleri, tatil süresi ve emekli ikramiyeleri hakkında bilgiler paylaşılmıştır.
Kurban Bayramı Arifesi 26 Mayıs 2026 Salı günü idrak edilecek ve bayram 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek.
Resmî tatil süresi 4,5 gün olsa da, arife gününün salı gününe denk gelmesi nedeniyle idari izinlerle tatilin 9 güne uzatılması ihtimali bulunmaktadır.
2026 yılı Kurban Bayramı ikramiyesi için son başvuru süresi 30 Nisan mesai bitimine kadar olup, emekli aylığı alanlara 4.000 TL ikramiye ödenecektir.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2026?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre, 2026 yılında Kurban Bayramı mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Bayramın başlangıç ve bitiş tarihleri ise şu şekilde sıralanıyor:

BayramTarih
Kurban Bayramı Arifesi26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün30 Mayıs 2026 Cumartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ TOPLAM KAÇ GÜN?

Resmî takvime göre Kurban Bayramı tatili, arife günü öğleden sonra başlaması nedeniyle toplamda 4,5 gün olarak uygulanıyor. Ancak arifenin salı gününe, bayramın son gününün ise cumartesiye denk gelmesi, tatilin uzatılıp uzatılmayacağı sorusunu yeniden gündeme taşıyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE TAMAMLANACAK MI?

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da takvimdeki tablo şu imkânı sunuyor: Arife gününün salı gününe denk gelmesi sebebiyle, pazartesi günü (25 Mayıs) ve salı günü sabahı için kamu çalışanlarına idari izin verilmesi durumunda; önceki hafta sonu ile bayram haftası birleşerek toplamda 9 günlük bir tatil ilan edilebilir.

48 SAAT İÇİNDE BAŞVURMAYANLAR İKRAMİYEDEN YARARLANAMIYOR

2026 yılı Kurban Bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı. Bayramın mayıs ayının sonuna denk gelmesi nedeniyle, emekli olmak isteyenler için kritik süre daralıyor. Bu ödemeden yararlanabilmek için başvuru süresinde artık yalnızca 48 saat kaldı. 30 Nisan mesai bitimine kadar dilekçesini teslim etmeyenler ise bu yılki Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanamayacak.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ KAÇ TL?

Emekli aylığı alanlar: 4.000 TL

%75 ölüm aylığı alanlar: 3.000 TL

%50 dul aylığı alanlar: 2.000 TL

%25 yetim aylığı alanlar: 1.000 TL

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kurbanlık fiyatları hisse bedeli 2026 kaç liradan başlıyor?
Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı kaç gün?
Emekli bayram ikramiyesi 2026 zamlanacak mı? 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, ne kadar yatacak?
ETİKETLER
#bayram tatili
#emekli ikramiyesi
#bayram ikramiyesi
#Dini Günler Takvimi
#Kurban Bayramı 2026
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.