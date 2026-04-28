Kurban Bayramı’nın başlangıç ve bitiş tarihleri, tatil süresinin kaç gün olacağı sorusunu da beraberinde getiriyor. Dini günler takvimine göre bayram tarihleri netleşti. Kurban Bayramı tatiline dair merak edilen sorular arama motorlarında aratılmaya başlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bayram tatili 9 gün oldu mu, kaç gün? Kurban Bayramı 2026 detayları 2026 yılı Kurban Bayramı'nın tarihleri, tatil süresi ve emekli ikramiyeleri hakkında bilgiler paylaşılmıştır. Kurban Bayramı Arifesi 26 Mayıs 2026 Salı günü idrak edilecek ve bayram 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek. Resmî tatil süresi 4,5 gün olsa da, arife gününün salı gününe denk gelmesi nedeniyle idari izinlerle tatilin 9 güne uzatılması ihtimali bulunmaktadır. 2026 yılı Kurban Bayramı ikramiyesi için son başvuru süresi 30 Nisan mesai bitimine kadar olup, emekli aylığı alanlara 4.000 TL ikramiye ödenecektir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2026?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre, 2026 yılında Kurban Bayramı mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Bayramın başlangıç ve bitiş tarihleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Bayram Tarih Kurban Bayramı Arifesi 26 Mayıs 2026 Salı Kurban Bayramı 1. Gün 27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 2. Gün 28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 3. Gün 29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 4. Gün 30 Mayıs 2026 Cumartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ TOPLAM KAÇ GÜN?

Resmî takvime göre Kurban Bayramı tatili, arife günü öğleden sonra başlaması nedeniyle toplamda 4,5 gün olarak uygulanıyor. Ancak arifenin salı gününe, bayramın son gününün ise cumartesiye denk gelmesi, tatilin uzatılıp uzatılmayacağı sorusunu yeniden gündeme taşıyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE TAMAMLANACAK MI?

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da takvimdeki tablo şu imkânı sunuyor: Arife gününün salı gününe denk gelmesi sebebiyle, pazartesi günü (25 Mayıs) ve salı günü sabahı için kamu çalışanlarına idari izin verilmesi durumunda; önceki hafta sonu ile bayram haftası birleşerek toplamda 9 günlük bir tatil ilan edilebilir.

48 SAAT İÇİNDE BAŞVURMAYANLAR İKRAMİYEDEN YARARLANAMIYOR

2026 yılı Kurban Bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı. Bayramın mayıs ayının sonuna denk gelmesi nedeniyle, emekli olmak isteyenler için kritik süre daralıyor. Bu ödemeden yararlanabilmek için başvuru süresinde artık yalnızca 48 saat kaldı. 30 Nisan mesai bitimine kadar dilekçesini teslim etmeyenler ise bu yılki Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanamayacak.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ KAÇ TL?

Emekli aylığı alanlar: 4.000 TL

%75 ölüm aylığı alanlar: 3.000 TL

%50 dul aylığı alanlar: 2.000 TL

%25 yetim aylığı alanlar: 1.000 TL