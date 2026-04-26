Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Kurbanlık fiyatları hisse bedeli 2026 kaç liradan başlıyor?

Kurbanlık ücretleri netleşmeye başladı. Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü idrak edileceği bildirildi. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte kurban satış alanlarında da hareketlilik arttı. Türkiye’nin dört bir köşesinden hayvancılıkla uğraşanları ağırlayan pazarlarda alım-satım işlemlerinde yoğunluk gözlemleniyor. Büyükbaş hayvan fiyatları; canlı kilo, tür ve kurbanlık vasfı açısından önemli olan “kapak atma” durumuna bağlı olarak farklılık gösteriyor. Küçükbaş kurbanlıklar 17 bin TL ile 23 bin TL arasında alıcı bulmaya devam ediyor.

Kurbanlık fiyatları hisse bedeli 2026 kaç liradan başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre hazırlanan takvime göre mayıs ayının sonunda başlayacak. Bayram, 26 Mayıs Salı (Arife), 27 Mayıs Çarşamba birinci gün, 28, 29 ve 30 Mayıs ise ikinci, üçüncü ve dördüncü gün olarak idrak edilecek. Kurban Bayramı’na az bir süre kala kurbanlık fiyatları merak edilen konular arasında yer alıyor. Bayram yaklaşırken büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık ücretleri netleşti. Uzmanlar, bayram yaklaştıkça artacak talep nedeniyle vatandaşları erkenden alım yapmaları konusunda uyarıyor.

Kurban edilecek hayvanın davranışı, yürüyüşü, beden yapısı ve görünümü normal, tüyleri düzenli ve parlak, gözleri canlı bakışlı olmalı, geviş getirmesi ve solunumunun düzenli olması gerekir. Ağır derecede hasta, zayıf ve düşkün, bir ya da iki gözü görmeyen, boynuzlarından biri ya da ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları veya memesi kesilmiş, dişlerinin tamamı ya da çoğu dökülmüş hayvanlar kurban edilemez.

Devenin 5, sığır ve mandanın 2 (24 ay), koyun ile keçinin ise 1 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. İki yaşını tamamladığı kesin olarak bilinen büyükbaş hayvanların kapak atmamış olması kurban olmalarına engel oluşturmaz. Aynı şekilde kapak attığı halde iki yaşını doldurmamış hayvanlar kurban olarak kesilemez. Sığırlarda olduğu gibi keçilerde de yaş tespiti, ön kesici süt dişlerinin düşüp yerlerine kalıcı dişlerin gelmesi esasına dayanmaktadır. Keçilerde ilk kesici ön süt dişlerinin değişimi 15-18 ay civarında gerçekleşir.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN FİYATI 2026 NE KADAR?

Kurbanlık şartlarını taşıyan tosunların fiyatları ortalama 165.000 TL ile 325.000 TL arasında farklılık gösteriyor. Yaklaşık 800-850 kilogram ağırlığındaki iri tosunlar 325.000 TL seviyelerine ulaşırken, 500-550 kilogramlık danalar ise ortalama 190.000 TL civarında alıcı bulmaktadır.

Kurbanlık düve fiyatları genellikle 120.000 TL ile 145.000 TL aralığında seyretmektedir.

Kısır (boş) ineklerin fiyatları ise ortalama 140.000 TL ile 150.000 TL arasında değişmektedir.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2026 NE KADAR?

Küçükbaş hayvanlarda ise fiyatlar daha geniş kesimlere hitap etmektedir. 2026 yılı için küçükbaş kurbanlıkların fiyatları ortalama 17.000 TL ile 23.000 TL aralığında değişmektedir.

Kurbanlık fiyatları bölgelere göre, hayvanın durumu ve türüne bağlı olarak da farklılık göstermektedir. Bayram yaklaştıkça talebin artmasıyla birlikte fiyatlarda sınırlı da olsa artış yaşanabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle uzmanlar, kurbanlık alımı için son haftalara bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
