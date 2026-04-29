Pendik’te kask kamerası yakalattı: 'Yaya geçidinde durulur mu?' diyen sürücüye ceza yağdı!

İstanbul Pendik'te 27 Nisan akşamı Kurtköy bağlantı yolu üzerinde meydana gelen ve bir motosiklet sürücüsünün yaralanmasına yol açan trafik kazasında, adaleti kask kamerası sağladı. Yaya geçidine yaklaştığı esnada hızını düşürmeyen 34 HKY 366 plakalı otomobilin, geçit önünde bekleyen bir motosikletliye arkadan şiddetle çarpması saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin bir sosyal medya hesabında paylaşılmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, titiz bir çalışma yürüterek sürücünün 46 yaşındaki Cemil A. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan Cemil A.’ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun yaya geçitlerinde yavaşlamayı zorunlu kılan 74/B maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 bin 662 TL idari para cezası uygulandı. Teknoloji ve emniyetin iş birliğiyle çözülen olayda, sürücülerin yaya geçidi hassasiyetinin önemi bir kez daha vurgulandı.

HABERİN ÖZETİ

Pendik’te kask kamerası yakalattı: 'Yaya geçidinde durulur mu?' diyen sürücüye ceza yağdı!

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Pendik'te 27 Nisan akşamı bir motosiklet sürücüsünün yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasında, kask kamerası görüntüleri sayesinde failler yakalanarak cezalandırıldı.
Kaza, Kurtköy bağlantı yolu üzerinde yaya geçidine yaklaşırken hızını düşürmeyen bir otomobilin, geçit önünde bekleyen motosikletliye arkadan çarpmasıyla meydana geldi.
Olay, kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, 34 HKY 366 plakalı otomobilin sürücüsü 46 yaşındaki Cemil A.'yı tespit etti.
Cemil A.'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun yaya geçitlerinde yavaşlamayı zorunlu kılan 74/B maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 bin 662 TL idari para cezası uygulandı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
