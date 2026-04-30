Gerilim petrol fiyatlarını uçurdu: 2022'den beri en yüksek seviye görüldü

ABD’nin İran’a yönelik uzun süreli abluka hazırlığı ve nükleer görüşmelerdeki tıkanma petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent 120 doları aşarken, arzın Hürmüz’de neredeyse durma noktasına gelmesi piyasadaki baskıyı artırdı.

Yükselişte, Axios’un aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump’ın, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açma önerisini geri çevirmesi belirleyici oldu. Bu gelişme, kapsamlı bir nükleer anlaşma sağlanana kadar deniz ablukasının devam edebileceğine işaret etti.

Brent petrol fiyatı yüzde 1,96 artışla varil başına 120 dolara çıkarken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,2 yükselerek 107,09 dolara ulaştı. Bir önceki gün Brent yaklaşık yüzde 6, WTI ise yüzde 7 oranında değer kazanmıştı. The Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump’ın ekibine İran’a yönelik uzun süreli bir abluka için hazırlık yapılması talimatı verdiği öne sürüldü.

Petrol Türü Güncel Fiyat (Varil Başına) Günlük Değişim Yüzdesi Bir Önceki Gün Değişim Yüzdesi Brent Petrol 120 Dolar +1,96% ~%6 ABD Ham Petrolü (WTI) 107,09 Dolar +0,2% ~%7

TRUMP’TAN SERT MESAJ

Trump, Çarşamba günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran’a yönelik sert ifadeler kullandı. “İran toparlanamıyor. Nükleer olmayan bir anlaşmayı nasıl imzalayacaklarını bilmiyorlar. Bir an önce akıllanmaları lazım!” ifadelerini kullanan Trump, paylaşımına yapay zekâ ile hazırlanmış ve elinde silah tuttuğu, arka planda patlamaların yer aldığı bir görsel ekledi. Görselde “Artık iyi adam yok!” ifadesi yer aldı.

BRENT PETROL 2022 YILININ ORTASINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

LSEG verilerine göre, Orta Doğu’daki çatışmaların arzı kısıtlamasıyla Brent petrol 2022 yılının ortasından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Goldman Sachs’ın tahminlerine göre Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol sevkiyatı normal seviyelerin yalnızca yüzde 4’üne geriledi. ABD ile İran arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesi ve devam eden abluka, arz üzerindeki baskıyı artırıyor. Banka analistleri, İran’ın ihracatının kısıtlanması ve depolama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle, ablukanın sürmesi halinde arz kesintilerinin daha da derinleşebileceğini belirtiyor.

Ana Konu Detaylar Kaynak/Görüş Brent Petrol Fiyatları 2022 ortasından bu yana en yüksek seviyelere ulaştı. LSEG Arz Kısıtlamaları Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle arz kısıtlanıyor. LSEG Hürmüz Boğazı Sevkiyatları Normal seviyelerin yalnızca yüzde 4'üne geriledi. Goldman Sachs İran ile Görüşmeler ABD ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. - Mevcut Abluka Arz üzerindeki baskıyı artırıyor. - İran'ın İhracat Kısıtlamaları Depolama kapasitesinin sınırlı olmasıyla birleşince arz kesintilerini derinleştirebilir. Goldman Sachs analistleri Olası Gelecek Senaryosu Ablukanın sürmesi halinde arz kesintilerinin daha da derinleşmesi bekleniyor. Goldman Sachs analistleri

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC’ten ayrılmasının ardından üretimini artırmasının, piyasadaki daralmayı kısa vadede telafi etmekten ziyade orta vadede kademeli bir etki yaratması bekleniyor.