Acil nakit arayanlar dikkat! İşte 100 bin liraya varan faizsiz nakit avans seçenekleri

faizsiz nakit avans seçenekleri

Acil nakit ihtiyacı olan tüketiciler faizsiz nakit avans seçenekleri araştırıyor. Nakit avans, kredi kartı limitinin belirli bir kısmının ATM veya dijital kanallar üzerinden nakit olarak çekilmesi anlamına geliyor.

Kredi notu değerlendirmesi

Kredi notu değerlendirmesi veya şubeye gitme şartı olmadan, saniyeler içinde ulaşılan nakit avans için vadeler, enflasyonla mücadele kapsamında 3 ila 6 ay ile sınırlandırıldı. Peki hangi banka faizsiz ya da düşük faiz ile nakit avans seçeneği sunuyor? İşte detaylar...
 

Akbank – Axess

 Akbank – Axess
Taksitli Avans: 25.000 TL (3 ay, %0 faiz)
Ekstra: 10.000 TL’ye varan Chip-Para
Yıllık Ücret: 1.190 TL
Tanışma Ödülü: 25.000 TL
 

Garanti BBVA – Bonus Card

Garanti BBVA – Bonus Card
Taksitli Avans: 50.000 TL (3 ay, %0 faiz)
Bonus: Aylık 20.000 TL’ye kadar
Yıllık Ücret: 1.101 TL
Tanışma Ödülü: 50.000 TL
 

QNB Finansbank – QNB Kart

QNB Finansbank – QNB Kart
Nakit Avans: 25.000 TL (%0 faiz, 3 ay)
Yıllık Ücret: 983 TL
Tanışma Ödülü: 25.000 TL
 

TEB – CEPTETEB Dijital Kart

TEB – CEPTETEB Dijital Kart
Nakit Avans: 25.000 TL (%0 faiz, 3 ay)
Bonus: 500 TL harcama sözüne
Yıllık Ücret: 780 TL
Tanışma Ödülü: 25.000 TL

İş Bankası – Maximum Temassız

İş Bankası – Maximum Temassız
Nakit Avans: 25.000 TL (%0 faiz, 3 ay)
MaxiPuan: 30.000 TL üzeri kampanyalar
Yıllık Ücret: 1.114 TL
Tanışma Ödülü: 25.000 TL
 

Akbank – Faizsiz Fırsat

Akbank – Faizsiz Fırsat
Nakit Avans: 25.000 TL (%0 faiz, 3 ay)
İhtiyaç Kredisi: 45.000 TL (%0 faiz, 12 ay)
Toplam Limit: 70.000 TL
Yıllık Ücret: 1.190 TL
 

QNB Finansbank – Kredi Kartı

 QNB Finansbank – Kredi Kartı
Nakit Avans: 25.000 TL (%0 faiz)
Yıllık Ücret: 983 TL
 

TEB – Bonus Card

TEB – Bonus Card
Nakit Avans: 25.000 TL (%0 faiz)
Yıllık Ücret: 860 TL
 

DenizBank – Platinum

DenizBank – Platinum
Nakit Avans: 25.000 TL (%0 faiz)
Avantaj: İlk yıl ücretsiz
Yıllık Ücret: 1.472 TL
 

Albaraka Türk – Kâr Paysız Fırsat

Albaraka Türk – Kâr Paysız Fırsat
Taksit: 60.000 TL (vade farksız)
Finansman: 40.000 TL (%0 kâr payı)
Toplam: 100.000 TL
Yıllık Ücret: Ücretsiz
 

QNB Finansbank – GO Kart

 QNB Finansbank – GO Kart
Nakit Avans: 25.000 TL (%0 faiz)
Avantaj: İlk kartta aidat yok
Yıllık Ücret: 937 TL
 

Garanti BBVA – Bonus Platinum

Garanti BBVA – Bonus Platinum
Bonus Kampanyaları:
Restoran + internet: 1.200 TL
Yurt dışı: 6.000 TL
Yıllık Ücret: 1.440 TL
Tanışma Ödülü: 50.000 TL

TEB – Platinum Card

TEB – Platinum Card
Avantaj: İlk yıl ücretsiz
Yıllık Ücret: 1.540 TL
 

DenizBank – Business Select

DenizBank – Business Select
Nakit Avans: 25.000 TL (%0 faiz)
Ekstra: 450.000+ üye işyeri taksit
Yıllık Ücret: 2.753 TL
 

DenizBank – Bonus Gold

DenizBank – Bonus Gold
Nakit Avans: 25.000 TL (%0 faiz)
Avantaj: İlk yıl ücretsiz
Yıllık Ücret: 1.303 TL
 

TEB – Infinite Card

TEB – Infinite Card
Avantajlar:
Lounge erişimi
Otel/restoran indirimleri (%20’ye kadar)
Yıllık Ücret: 6.790 TL
 

İş Bankası – Maximiles Black

İş Bankası – Maximiles Black
Mil Kazanımı: 35.000 TL’ye kadar
Avantajlar:
Lounge, Fast Track
Otel/restoran indirimleri
Yıllık Ücret: 3.760 TL
 

Garanti BBVA – Bonus Gold

Garanti BBVA – Bonus Gold
Nakit Avans: 50.000 TL (%0 faiz)
Bonus: Aylık 20.000 TL
Yıllık Ücret: 1.282 TL
 

Akbank – Axess Platinum

Akbank – Axess Platinum
Nakit Avans: 25.000 TL (%0 faiz)
Chip-Para: 10.000 TL
Yıllık Ücret: 1.505 TL
 

VakıfBank – Platinum Plus

VakıfBank – Platinum Plus
Avantajlar:
Uçak bileti: 2x puan
Restoran: %20 indirim
Lounge erişimi
Yıllık Ücret: 999 TL

