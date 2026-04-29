Acil nakit arayanlar dikkat! İşte 100 bin liraya varan faizsiz nakit avans seçenekleri

Acil nakit ihtiyacı olan tüketiciler faizsiz nakit avans seçenekleri araştırıyor. Nakit avans, kredi kartı limitinin belirli bir kısmının ATM veya dijital kanallar üzerinden nakit olarak çekilmesi anlamına geliyor.
Kredi notu değerlendirmesi veya şubeye gitme şartı olmadan, saniyeler içinde ulaşılan nakit avans için vadeler, enflasyonla mücadele kapsamında 3 ila 6 ay ile sınırlandırıldı. Peki hangi banka faizsiz ya da düşük faiz ile nakit avans seçeneği sunuyor? İşte detaylar...
Akbank – Axess
Taksitli Avans: 25.000 TL (3 ay, %0 faiz)
Ekstra: 10.000 TL’ye varan Chip-Para
Yıllık Ücret: 1.190 TL
Tanışma Ödülü: 25.000 TL
Garanti BBVA – Bonus Card
Taksitli Avans: 50.000 TL (3 ay, %0 faiz)
Bonus: Aylık 20.000 TL’ye kadar
Yıllık Ücret: 1.101 TL
Tanışma Ödülü: 50.000 TL
QNB Finansbank – QNB Kart
Nakit Avans: 25.000 TL (%0 faiz, 3 ay)
Yıllık Ücret: 983 TL
Tanışma Ödülü: 25.000 TL
TEB – CEPTETEB Dijital Kart
Nakit Avans: 25.000 TL (%0 faiz, 3 ay)
Bonus: 500 TL harcama sözüne
Yıllık Ücret: 780 TL
Tanışma Ödülü: 25.000 TL
İş Bankası – Maximum Temassız
Nakit Avans: 25.000 TL (%0 faiz, 3 ay)
MaxiPuan: 30.000 TL üzeri kampanyalar
Yıllık Ücret: 1.114 TL
Tanışma Ödülü: 25.000 TL
Akbank – Faizsiz Fırsat
Nakit Avans: 25.000 TL (%0 faiz, 3 ay)
İhtiyaç Kredisi: 45.000 TL (%0 faiz, 12 ay)
Toplam Limit: 70.000 TL
Yıllık Ücret: 1.190 TL
QNB Finansbank – Kredi Kartı
Nakit Avans: 25.000 TL (%0 faiz)
Yıllık Ücret: 983 TL
TEB – Bonus Card
Nakit Avans: 25.000 TL (%0 faiz)
Yıllık Ücret: 860 TL
DenizBank – Platinum
Nakit Avans: 25.000 TL (%0 faiz)
Avantaj: İlk yıl ücretsiz
Yıllık Ücret: 1.472 TL
Albaraka Türk – Kâr Paysız Fırsat
Taksit: 60.000 TL (vade farksız)
Finansman: 40.000 TL (%0 kâr payı)
Toplam: 100.000 TL
Yıllık Ücret: Ücretsiz
QNB Finansbank – GO Kart
Nakit Avans: 25.000 TL (%0 faiz)
Avantaj: İlk kartta aidat yok
Yıllık Ücret: 937 TL
Garanti BBVA – Bonus Platinum
Bonus Kampanyaları:
Restoran + internet: 1.200 TL
Yurt dışı: 6.000 TL
Yıllık Ücret: 1.440 TL
Tanışma Ödülü: 50.000 TL
TEB – Platinum Card
Avantaj: İlk yıl ücretsiz
Yıllık Ücret: 1.540 TL
DenizBank – Business Select
Nakit Avans: 25.000 TL (%0 faiz)
Ekstra: 450.000+ üye işyeri taksit
Yıllık Ücret: 2.753 TL
DenizBank – Bonus Gold
Nakit Avans: 25.000 TL (%0 faiz)
Avantaj: İlk yıl ücretsiz
Yıllık Ücret: 1.303 TL
TEB – Infinite Card
Avantajlar:
Lounge erişimi
Otel/restoran indirimleri (%20’ye kadar)
Yıllık Ücret: 6.790 TL
İş Bankası – Maximiles Black
Mil Kazanımı: 35.000 TL’ye kadar
Avantajlar:
Lounge, Fast Track
Otel/restoran indirimleri
Yıllık Ücret: 3.760 TL
Garanti BBVA – Bonus Gold
Nakit Avans: 50.000 TL (%0 faiz)
Bonus: Aylık 20.000 TL
Yıllık Ücret: 1.282 TL
Akbank – Axess Platinum
Nakit Avans: 25.000 TL (%0 faiz)
Chip-Para: 10.000 TL
Yıllık Ücret: 1.505 TL
VakıfBank – Platinum Plus
Avantajlar:
Uçak bileti: 2x puan
Restoran: %20 indirim
Lounge erişimi
Yıllık Ücret: 999 TL