Altın için çöküş başladı mı? Zafer Ergezen'den 4650 dolar için vurucu uyarı

Altın, petrol ve küresel emtia piyasaları savaşı fiyatlamaya devam ediyor. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, katıldığı bir televizyon programında piyasalara ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Özellikle ons altın tarafındaki teknik seviyelere dikkat çeken Ergezen, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurguladı.
Altın ons fiyatında 4650 dolar seviyesinin kritik bir eşik olduğuna işaret eden Ergezen, "4650 seviyesi önemli bir seviyeydi. Gelen haberlerle birlikte onun altında bir kapanış gerçekleştirdik ve destek seviyelerine yeniden gelmiş durumda. Yani 4580 dolar seviyelerine, ara destek seviyelerine gelmiş durumda. Tabii 4650 seviyesinin altında kaldığı sürece bizim aşağıda yeniden 4400–4500 bandına gitme ihtimalimiz oldukça yüksek. O yüzden de 4650 seviyesi yukarı geçilmediği sürece temkinli olunmasında fayda var diyebilirim" dedi.
Piyasada yeni bir fiyat bandına girildiğini belirten Ergezen, "Bir önceki bant 4650–4850, 4900 bandıydı diyebiliriz. Şimdi onun altında 4400–4650 bandının içerisine girmiş durumdayız. Burada aşağı yönlü baskılar var. Baktığımız zaman dolar endeksi de güçlü kalmaya devam ediyor. Dolar endeksinin güçlü kalması demek zayıf altın demek, zayıf ons demek" dedi.
Piyasalardaki belirsizliğe de dikkat çeken Ergezen, yönün net olmadığını vurguladı:
"Her an değişebilir. Çünkü piyasada bir belirsizlik var. Şu anda yönün ne taraf olduğunu açıkçası kimse bilmiyor. Çünkü gelen haberlere ve açıklamalara göre yön anlık olarak değişebiliyor"
Ergezen, petrol için aynı durumun geçerli olmadığını söyledi:
"Şu anda bakarsak petrolün net bir mesaj vermediğini söyleyebilirim. Altın daha net bir mesaj veriyor. Şu anda riskler artmış durumda, fiyatlar yükseliyor, enflasyon artıyor, faizler yüksek kalacak. Bunun da dolar endeksini güçlü tutması, yani kısaca ons altın üzerine ve piyasalar üzerinde baskı demek" şeklinde konuştu.
Petrol fiyatlarının küresel ekonomi üzerindeki etkisine de değinen Ergezen, "110 dolar üzerindeki bir Brent petrol zaten ciddi bir risk unsuru barındırıyor. 120 dolara yaklaştıkça resesyon endişeleri artacaktır. 120 doların üzerine çıkarsak, bu durumda 150 dolar seviyesine doğru gideriz. 150 dolar seviyesine gelmemiz sadece resesyon değil, aynı zamanda stagflasyon endişelerinin de artmaya başladığı bir senaryo olur" diyerek kritik seviyeleri açıkladı.
Dünya Bankası’nın “yeni emtia dalgası” uyarısını da değerlendiren Ergezen, yaşanan sürecin çok katmanlı bir maliyet krizi olduğunu vurguladı.
Uzman isim, "Bu kriz sadece bir enerji krizi değil, çok katmanlı bir enflasyon dalgası olarak görülüyor. Enerji fiyatları yükseliyor, ardından gübre maliyetleri artıyor, tarım üretimi baskılanıyor ve bu da gıda fiyatlarına yansıyor" dedi.
Savaşın etkisiyle üretim ve ticaret maliyetlerinin küresel ölçekte arttığını belirten Ergezen, şu değerlendirmede bulundu:
"Petrol ve doğalgaz fiyatları arttı. Bunun artması türev ürünlerin de artması demek. Taşımacılık maliyetleri arttı, lojistik maliyetleri arttı. Üstüne sigorta maliyetleri arttı ve bunlar dalga dalga diğer sektörlere yayıldı"
Tarım ve emtia fiyatlarında gözlenen yükselişe dikkat çeken Ergezen, "Pamuk fiyatları savaşla birlikte ciddi artış gösterdi. Uzun zamandır düşüş trendinde olan buğday ve mısırda toparlanma geldiğini görüyoruz. Tarım fiyatları uzun zaman sonra yeniden yükseliş eğiliminde" dedi.
“Böyle bir dönemde aslında kazanan olmayacaktır. Ama öne çıkacak emtia bellidir: güvenli liman olan altın ön plana çıkar. Ancak stagflasyon olur mu? Şu anda bu ihtimale uzak olduğumuzu düşünüyorum" diyen Ergezen, stagflasyon senaryosunda öne çıkacak varlığın altın olacağını belirtti.
Son olarak yatırımcılara önemli uyarılarda bulunan Ergezen, disiplinli hareket etmenin kritik olduğunu vurguladı:
"Alış ve satış noktalarını net belirlemek, mutlaka zarar kes seviyelerini kullanmak ve mümkünse hedge işlemlerle ilerlemek gerekiyor. Çünkü çok beklenmedik, anlık hareketler görülebiliyor. Dolar bazında %10’un üzerinde hareketler görülebiliyor. Bu nedenle disiplinli, temkinli ve planlı hareket etmek bu dönemde hayati önem taşıyor"