Trafik cezası yüzünden kavgadan vazgeçtiler! ‘Param yok, olsa döverim’

İzmir'de trafikte tartışan kurye ve minibüs şoförü arasında yaşanan diyalog artırılan trafik cezalarının ne derece işe yaradığını gösterdi. Motosikletli kurye ile minibüs şoförü arasında yaşanan ‘Araya girme’ tartışması bir anda alevlendi. Ancak hayata geçirilen yeni trafik yasaları nedeniyle büyük para cezası ile karşılaşacaklarını bilen sürücüler kavga etmekten vazgeçti. Kuryenin"180 bin TL cezayı ödeyecek param yok, olsa döverim." Sözleri ise oldukça dikkat çekti.