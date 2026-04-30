Murat Kaan Günaydın kimdir, ne iş yapıyor? Beykoz’da gerçekleşen cinayetle gündeme geldi

Kavacık’ta iddiaya göre bir apartmana su siparişi götüren Alican Tekin’le 23 yaşındaki sporcu Murat Kaan Günaydın arasında tartışma çıktı. Tartışma giderek büyürken apartmanda yaşayanlar, seslere ve gürültüye kayıtsız kalmadı. Gürültüleri duyarak balkona çıkan üst komşusu Alican Tekin, kuryeye ne olduğunu sorarak “Bana saldırdı” yanıtını alan Tekin, saldırganı sakinleştirmek ve kavgayı ayırmak amacıyla aşağıya indi. Elinde bıçakla bekleyen Günaydın, Tekin’i 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Alican Tekin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peki Murat Kaan Günaydın kimdir? İşte, detaylar…
Murat Kaan Günaydın, Kavacık’ta önce binaya su getiren kuryeyle tartıştıktan sonra üst kat komşusu Alican Tekin’e bıçakla saldırdı ve hayatını kaybetmesine sebep oldu.
Vücut geliştirme sporuyla ilgilendiği bilinen Murat Kaan Günaydın, Hukuk öğrencisi olduğu iddia edildi.
Olayın ardından saldırganın vukuatlarının yeni olmadığı ifade edilirlen 3 yıldır aynı apartmanda oturan aile saldırganın sürekli kuryelerle ve komşularla kavga ettiği söylendi.
Murat Kaan Günaydın defalarca kez ev sahibine şikayet edildiği öğrenilirken şikayetlerin üzerine ev sahibinin “beni ilgilendirmez” yanıtını aldığı belirtildi.
Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü devam ederken, tanık ifadeleri, apartmanda bulunan kamera kayıtları inceleniyor. Apartman sakinlerinin beyanlarında şüphelinin daha öncede benzer davranışlar yaşadığını ifade etti.