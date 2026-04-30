Kavacık’ta iddiaya göre bir apartmana su siparişi götüren Alican Tekin’le 23 yaşındaki sporcu Murat Kaan Günaydın arasında tartışma çıktı. Tartışma giderek büyürken apartmanda yaşayanlar, seslere ve gürültüye kayıtsız kalmadı. Gürültüleri duyarak balkona çıkan üst komşusu Alican Tekin, kuryeye ne olduğunu sorarak “Bana saldırdı” yanıtını alan Tekin, saldırganı sakinleştirmek ve kavgayı ayırmak amacıyla aşağıya indi. Elinde bıçakla bekleyen Günaydın, Tekin’i 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Alican Tekin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peki Murat Kaan Günaydın kimdir? İşte, detaylar…

HABERİN ÖZETİ Murat Kaan Günaydın kimdir, ne iş yapıyor? Beykoz’da gerçekleşen cinayetle gündeme geldi Kavacık'ta iddiaya göre, bir apartmana su siparişi getiren kuryeyle tartışan 23 yaşındaki sporcu Murat Kaan Günaydın, kavgayı ayırmak için aşağı inen üst komşusu Alican Tekin'i 6 yerinden bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Murat Kaan Günaydın, Kavacık'ta önce binaya su getiren kuryeyle tartıştı, ardından üst kat komşusu Alican Tekin'i bıçakla saldırarak ölümüne neden oldu. Vücut geliştirme sporuyla ilgilenen ve hukuk öğrencisi olduğu iddia edilen Günaydın'ın olaydan önce de kuryelerle ve komşularla sürekli kavga ettiği belirtildi. 3 yıldır aynı apartmanda oturan aile, saldırganın daha önceki davranışları nedeniyle defalarca ev sahibine şikayet edildiği ancak ev sahibinin ilgilenmediği ifade edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tanık ifadeleri ve apartman kamera kayıtları inceleniyor.

MURAT KAAN GÜNAYDIN KİMDİR?

Murat Kaan Günaydın, Kavacık’ta önce binaya su getiren kuryeyle tartıştıktan sonra üst kat komşusu Alican Tekin’e bıçakla saldırdı ve hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Vücut geliştirme sporuyla ilgilendiği bilinen Murat Kaan Günaydın, Hukuk öğrencisi olduğu iddia edildi.

Olayın ardından saldırganın vukuatlarının yeni olmadığı ifade edilirlen 3 yıldır aynı apartmanda oturan aile saldırganın sürekli kuryelerle ve komşularla kavga ettiği söylendi.

Murat Kaan Günaydın defalarca kez ev sahibine şikayet edildiği öğrenilirken şikayetlerin üzerine ev sahibinin “beni ilgilendirmez” yanıtını aldığı belirtildi.

Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü devam ederken, tanık ifadeleri, apartmanda bulunan kamera kayıtları inceleniyor. Apartman sakinlerinin beyanlarında şüphelinin daha öncede benzer davranışlar yaşadığını ifade etti.