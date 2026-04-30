Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Murat Kaan Günaydın kimdir, ne iş yapıyor? Beykoz’da gerçekleşen cinayetle gündeme geldi

Beykoz’un Kavacık Mahallesi’nde bir apartmanda gerçekleşen cinayetin ardından Murat Kaan Günaydın’ın hayatı mercek altına alındı. Kurye ile tartışan vücut geliştirme sporcusu Murat Kaan Günaydın, kavgayı ayırmak için araya giren komşusu Alican Tekin’i bıçaklayarak öldürdü. 23 yaşındaki Günaydın, araya girmek için hareket eden Tekin’i 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Genç adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Yaşanan acı olayın ardından tutuklanan saldırganın ilk vukuatı olmadığı öğrenildi. Peki Murat Kaan Günaydın kimdir, ne iş yapıyor? İşte, hayatına ilişkin bilinenler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 10:16

Kavacık’ta iddiaya göre bir apartmana su siparişi götüren Alican Tekin’le 23 yaşındaki sporcu Murat Kaan Günaydın arasında tartışma çıktı. Tartışma giderek büyürken apartmanda yaşayanlar, seslere ve gürültüye kayıtsız kalmadı. Gürültüleri duyarak balkona çıkan üst komşusu Alican Tekin, kuryeye ne olduğunu sorarak “Bana saldırdı” yanıtını alan Tekin, saldırganı sakinleştirmek ve kavgayı ayırmak amacıyla aşağıya indi. Elinde bıçakla bekleyen Günaydın, Tekin’i 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Alican Tekin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peki Murat Kaan Günaydın kimdir? İşte, detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Murat Kaan Günaydın kimdir, ne iş yapıyor? Beykoz’da gerçekleşen cinayetle gündeme geldi

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
MURAT KAAN GÜNAYDIN KİMDİR?

Murat Kaan Günaydın, Kavacık’ta önce binaya su getiren kuryeyle tartıştıktan sonra üst kat komşusu Alican Tekin’e bıçakla saldırdı ve hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Vücut geliştirme sporuyla ilgilendiği bilinen Murat Kaan Günaydın, Hukuk öğrencisi olduğu iddia edildi.

Olayın ardından saldırganın vukuatlarının yeni olmadığı ifade edilirlen 3 yıldır aynı apartmanda oturan aile saldırganın sürekli kuryelerle ve komşularla kavga ettiği söylendi.

Murat Kaan Günaydın defalarca kez ev sahibine şikayet edildiği öğrenilirken şikayetlerin üzerine ev sahibinin “beni ilgilendirmez” yanıtını aldığı belirtildi.

Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü devam ederken, tanık ifadeleri, apartmanda bulunan kamera kayıtları inceleniyor. Apartman sakinlerinin beyanlarında şüphelinin daha öncede benzer davranışlar yaşadığını ifade etti.

ETİKETLER
#Vücut Geliştirme
#Komşu Kavgası
#Murat Kaan Günaydın
#Hukuk Öğrencisi
#Kavacık Cinayet
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.