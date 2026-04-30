Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Eşi benzeri görülmemiş keşif adeta gümüş fışkırdı! Arkeoloji dünyasını şaşırttı: Viking Çağı'nın gizli hazinesi bulundu

Eski medeniyetlere dair araştırma yapan arkeologlar eşi benzeri görülmemiş bir keşfe imza attı. Viking Çağı'nın en büyük hazinesi ortaya çıkarıldı. Hazineden adeta gümüş ve sikke fışkırdı. Hazinenin nasıl korunduğuna dair ayrıntılar merak edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 14:16

Arkeologları ve tarihçileri hayrete düşüren eşi benzeri görülmemiş bir keşif ortaya çıktı. 'teki metal dedektörleri ülkenin bugüne kadarki en büyük Viking Çağı sikke hazinesini ortaya çıkardı.

TARİHİN EN BÜYÜK VİKİNG HAZİNESİ

Amot belediyesine bağlı Rena yakınlarındaki bir tarlada bulunan "Mørstad Hazinesi", 11. yüzyılın ortalarından kalma, olağanüstü derecede iyi korunmuş yaklaşık 3.000 gümüş sikke ve gümüş parçalarından oluşuyor. Bu buluntu Viking Çağı İskandinavya'sının zenginliğine, ticaretine ve ekonomik dönüşümüne dair göz kamaştırıcı bir pencere açıyor.

ADETA GÜMÜŞ FIŞKIRDI

Science Norway'in bildirdiğine göre, keşif 10 Nisan 2026'da hevesli iki metal dedektörü kullanıcısı Vegard Sørlie ve Rune Sætre'nin Innlandet Bölgesi, Østerdalen'deki bir çiftlik tarlasını taramalarıyla başladı. Birkaç dağınık sinyalle başlayan arama kısa sürede sürekli bir gümüş akışına dönüştü. Nisan ayı sonu itibariyle, ele geçirilen sikke sayısı 2.970'i aşarak Norveç Viking hazineleri için önceki tüm rekorları kırdı.

PARALARIN TARİHLERİ

İki araştırmacı, "Bu tamamen eşi benzeri görülmemiş bir durum. Kesinlikle inanılmaz" dedi. Mørstad Define Hazinesi, Viking ticaret ağlarının geniş kapsamını yansıtan yabancı para birimlerinin hakimiyetindedir.

Hazinede, Kral II. Æthelred ve Büyük Knut döneminde basılmış İngiliz ( Anglo-Sakson ) kuruşlarının yanı sıra Alman, Danimarka ve erken dönem Norveç paraları da bulunmaktadır. Paraların üzerindeki tarihler 980'lerden 1040'lara kadar uzanmaktadır ve bu da hazinenin 1047 civarında bırakıldığını gösteriyor.

BÜYÜK SERVET NEDEN TARLAYA GÖMÜLDÜ?

Büyük bir servetin neden Norveç'in doğusundaki bir tarlaya gömüldüğü merak edildi. Arkeologlar, bölgenin gelişen demir endüstrisinin cevabı barındırdığına inanıyor. 900'lerden 1200'lerin sonlarına kadar bölge yerel bataklıklardan çıkarılan muazzam miktarda demir üretimine tanık oldu. Bu işlenmiş demir, Avrupa genelinde ticareti yapılan son derece değerli bir ihracat ürünüydü.

ETİKETLER
#arkeoloji
#norveç
#tarih
#Viking Hazinesi
#Gümüş Sikkeler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.