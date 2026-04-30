Eşi benzeri görülmemiş keşif adeta gümüş fışkırdı! Arkeoloji dünyasını şaşırttı: Viking Çağı'nın gizli hazinesi bulundu

Arkeologları ve tarihçileri hayrete düşüren eşi benzeri görülmemiş bir keşif ortaya çıktı. Norveç'teki metal dedektörleri ülkenin bugüne kadarki en büyük Viking Çağı sikke hazinesini ortaya çıkardı.

TARİHİN EN BÜYÜK VİKİNG HAZİNESİ

Amot belediyesine bağlı Rena yakınlarındaki bir tarlada bulunan "Mørstad Hazinesi", 11. yüzyılın ortalarından kalma, olağanüstü derecede iyi korunmuş yaklaşık 3.000 gümüş sikke ve gümüş parçalarından oluşuyor. Bu buluntu Viking Çağı İskandinavya'sının zenginliğine, ticaretine ve ekonomik dönüşümüne dair göz kamaştırıcı bir pencere açıyor.

ADETA GÜMÜŞ FIŞKIRDI

Science Norway'in bildirdiğine göre, keşif 10 Nisan 2026'da hevesli iki metal dedektörü kullanıcısı Vegard Sørlie ve Rune Sætre'nin Innlandet Bölgesi, Østerdalen'deki bir çiftlik tarlasını taramalarıyla başladı. Birkaç dağınık sinyalle başlayan arama kısa sürede sürekli bir gümüş akışına dönüştü. Nisan ayı sonu itibariyle, ele geçirilen sikke sayısı 2.970'i aşarak Norveç Viking hazineleri için önceki tüm rekorları kırdı.

PARALARIN TARİHLERİ

İki araştırmacı, "Bu tamamen eşi benzeri görülmemiş bir durum. Kesinlikle inanılmaz" dedi. Mørstad Define Hazinesi, Viking ticaret ağlarının geniş kapsamını yansıtan yabancı para birimlerinin hakimiyetindedir.

Hazinede, Kral II. Æthelred ve Büyük Knut döneminde basılmış İngiliz ( Anglo-Sakson ) kuruşlarının yanı sıra Alman, Danimarka ve erken dönem Norveç paraları da bulunmaktadır. Paraların üzerindeki tarihler 980'lerden 1040'lara kadar uzanmaktadır ve bu da hazinenin 1047 civarında bırakıldığını gösteriyor.

BÜYÜK SERVET NEDEN TARLAYA GÖMÜLDÜ?

Büyük bir servetin neden Norveç'in doğusundaki bir tarlaya gömüldüğü merak edildi. Arkeologlar, bölgenin gelişen demir endüstrisinin cevabı barındırdığına inanıyor. 900'lerden 1200'lerin sonlarına kadar bölge yerel bataklıklardan çıkarılan muazzam miktarda demir üretimine tanık oldu. Bu işlenmiş demir, Avrupa genelinde ticareti yapılan son derece değerli bir ihracat ürünüydü.