Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Camideki sır yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Yaklaşık 300 parçaya ayrılmış tarihi keşif: Mekke şehir planı olabilir

Kütahya'nın Parmakören Mahallesi'nde bulunan cami duvarında resterasyon çalışmaları sırasında 2 buçuk yıl önce keşfedilen 300 parçaya ayrılmış kağıt eserden detaylar gün yüzüne çıkarılıyor. Tarihi eserin Mekke şehir planı olabileceği üzerinde duruluyor.

GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 10:58

Ankara'da uzman konservasyon ekipleri, Kütahya'nın Parmakören Mahallesi'nde bulunan camide 2 buçuk yıl önce gerçekleştirilen çalışmaları sırasında ortaya çıkan ve yaklaşık 300 parçaya ayrılmış kağıt eseri araştırıyor.

HABERİN ÖZETİ

Ankara'da uzman konservasyon ekipleri, Kütahya'da bir camide restorasyon sırasında bulunan ve yaklaşık 300 parçaya ayrılmış, 18 veya 19'uncu yüzyıla ait Osmanlı minyatür tekniğiyle hazırlanmış bir Mekke şehir planı olabileceği düşünülen kağıt eserini araştırıyor.
Kütahya'nın Parmakören Mahallesi'ndeki camide yapılan restorasyon çalışmalarında duvar içerisinde yaklaşık 300 parçaya ayrılmış bir kağıt eser bulundu.
İlk incelemelere göre eser, 18 veya 19'uncu yüzyıla ait, Osmanlı minyatür sanatı tekniğiyle hazırlanmış bir Mekke şehir planı olabilir.
Eserin parçaları oldukça kırılgan ve deforme olmuş durumda olduğundan, zarar görmemesi için Ankara'da özel bir konservasyon sürecinden geçiriliyor.
Konservasyon süreci, parçaların mikroskobik incelemeler ve dijital eşleştirme yöntemleriyle tek tek birleştirilmesini içeriyor.
Çalışmalar tamamlandığında eserin Kütahya Müze Müdürlüğü'nde sergilenmesi planlanıyor.
Yapılan ilk incelemeler, eserin Osmanlı minyatür sanatı tekniğiyle hazırlanmış, 18 ya da 19'uncu yüzyıla ait bir Mekke şehir planı olabileceğini ortaya koydu.

CİDDİ ŞEKİLDE DAĞILMIŞ

Restorasyon sürecinde caminin duvarı içerisinde tespit edilen ve yapıya ait olmadığı belirlenen taşın kaldırılmasıyla birlikte boşluk ortaya çıktı. Bu boşluktan çıkan çok sayıda kağıt parçası, uzman ekiplerin dikkatli çalışmasıyla tek tek toplanarak Ankara'ya gönderildi. Kağıtların oldukça kırılgan, dağılmış ve ciddi şekilde deformasyona uğramış olduğu belirlenirken, eserlerin zarar görmeden incelenebilmesi için özel konservasyon sürecine alındığı bildirildi.

"EL ŞEKLİNDE DAĞILMIŞ PARÇALAR TEK TEK TOPLANDI"

Parmakören Mahallesi Muhtarı Mehmet Dinler, Restorasyonun 2024 yılında başladığını belirten Dinler, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde duvar içerisindeki taşın yapıya ait olmadığının tespit edildiğini söyledi. Taşın çıkarılmasıyla birlikte duvar içinde bir boşluk (oyuk) ortaya çıktığını ifade eden Dinler, "Ustalar o boşluğu açınca içinden çok sayıda kağıt parçası çıktı. Profesör hocalarımızla birlikte bunları dikkatlice sehpaların üzerine yaydık. Çok hassas oldukları için zarar görmemesi adına Ankara'ya gönderilmesine karar verildi" dedi.

Mehmet Dinler ayrıca, parçalar arasında nehir benzeri çizimler, bitki ve farklı figürlerin de bulunduğunu, ilk etapta eserin ne olduğunun tam olarak belirlenemediğini aktardı.

ANKARA'DA TİTİZ KONSERVASYON SÜRECİ

Ankara'daki Kağıt Konservasyon Laboratuvarı'nda yürütülen çalışmalarda, eserlerin ileri derecede yıpranmış ve parçalanmış olduğu tespit edildi. Uzmanlar, eserlerin kimyasal ve fiziksel stabilizasyonunu sağladıktan sonra parçaları tek tek birleştirme sürecine geçti.

Konservasyon sürecinin oldukça uzun ve dikkat gerektirdiği, her parçanın konumunun mikroskobik incelemeler ve dijital eşleştirme yöntemleriyle belirlendiği ifade ediliyor.

MEKKE ŞEHİR PLANI İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Yapılan ilk değerlendirmelerde, parçaların bir bütün halinde Mekke'nin yerleşim planını gösteren bir çalışma olduğu ihtimali öne çıktı. Eserin Osmanlı döneminde kutsal topraklara yönelik hazırlanmış bir minyatür şehir planı olabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, çalışmalar tamamlandığında eserin hem sanat tarihi hem de İslam coğrafya ve şehir planlama tarihi açısından önemli bilgiler sunabileceğini belirtiyor. Parçaların birleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından eserin pano haline getirilerek Kütahya Müze Müdürlüğü'nde sergilenmesi planlanıyor. Böylece hem eser korunmuş olacak hem de kamuoyunun ziyaretine açılarak kültürel mirasa kazandırılacak.

CAMİNİN TARİHİ HÂLÂ NET DEĞİL

Parmakören Mahallesi Camisi'nin kesin yapım tarihi ise henüz netlik kazanmış değil. Bölge kayıtlarında yapının 1840'lı yıllarda bir onarım geçirdiği bilgisine ulaşıldığı, ancak orijinal inşa tarihinin belirlenemediği ifade ediliyor.
Bazı araştırmalarda yapının Selçuklu dönemine uzanabileceği ihtimali üzerinde durulsa da, bu konuda kesin bir akademik sonuç bulunmuyor. Uzmanlar, hem mimari incelemelerin hem de bulunan eserlerin caminin tarihine ışık tutabileceğini belirtiyor.

Ankara'da devam eden konservasyon ve birleştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, eserin içeriği ve tarihi kimliği hakkında daha net bilgilere ulaşılması bekleniyor. Uzmanlar, bu keşfin Anadolu'daki dini mimari içinde nadir rastlanan önemli bir bulgu olabileceğini ifade ediyor.

