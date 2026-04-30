Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Altında tepki alımları! İşte yeni rakamlar

Altının onsu, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik "şahin" beklentilerin artması ve jeopolitik riskler kaynaklı yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları güçlendireceğine yönelik endişelerle oluşan satış dalgasının ardından aşırı satım koşullarının tetiklediği tepki alımlarıyla yüzde 1,9 yükselerek 4 bin 630 dolar seviyesine ulaştı. İşte detaylar ve son rakamlar...

Orta Doğu’da devam eden jeopolitik gerilimler ve dünyanın önde gelen merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde çıkmaza girilmesi ve Fed'in para politikalarına ilişkin belirsizlikler, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken ons altında tepki alımları görüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla ilgili endişeler giderilene kadar ülkeye yönelik deniz ablukasını sürdüreceğini açıkladı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,50 ila yüzde 3,75 aralığında sabit bıraktı.
Fed Başkanı Jerome Powell, Orta Doğu kaynaklı belirsizliklerin arttığını ve yükselen enerji fiyatlarının kısa vadede enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağını belirtti.
Fed'in faiz kararının 8'e karşı 4 oyla alınması, FOMC içindeki görüş ayrılıklarının keskinleştiğine işaret etti.
Para piyasalarında Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentiler zayıflarken, tahvil piyasalarında satış baskısı oluştu ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,43'e çıktı.
Jeopolitik gerilimler ve Fed'in faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine karşın, savaşın başlamasından bu yana görülen aşırı satış baskısı alım fırsatlarını öne çıkarırken, altının onsunda bugün yükseliş eğilimi öne çıktı.
ABD ile İran arasındaki müzakerelerde çıkmaza girilirken ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla ilgili ABD'nin endişelerinin giderildiği bir anlaşma kabul edilene kadar ülkeye yönelik deniz ablukasını devam ettireceğini açıkladı.

FED FAİZİ SABİT BIRAKTI

Diğer taraftan ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,50 ila yüzde 3,75 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından 15 Mayıs’ta görev süresi sona erecek olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın sözle yönlendirmeleri yakından takip edildi.

Orta Doğu kaynaklı belirsizliklerin arttığını vurgulayan Powell, yükselen enerji fiyatlarının kısa vadede üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağını belirtti.

Fed’in söz konusu kararı 8’e karşı 4 oyla alması, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) içindeki görüş ayrılıklarının keskinleştiğine işaret etti. Komite üyeleri arasında 4 karşı oy en son Ekim 1992’de kullanılmıştı. Ayrıca Powell, 15 Mayıs sonrasında da Fed Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam edeceğini açıkladı.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında Fed’in faiz indirimine ilişkin beklentiler zayıflarken bankanın olası “şahin” adımlarına dair tahminler yeniden fiyatlamalara dahil oldu.

Fed’e ilişkin gevşeme beklentilerinin zayıflaması tahvil piyasalarında satış baskısı oluşturdu. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dün 8 baz puan yükselişle Temmuz 2025’ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,43’e çıktı.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ DENEMELERİ

Jeopolitik gerilimlerin devam etmesi ve Fed’in faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine karşın savaşın başlamasından bu yana görülen aşırı satış baskısı alım fırsatlarını öne çıkarırken altının onsunda bugün yükseliş eğilimi öne çıktı.

Dünyanın önde gelen merkez bankalarının düşük fiyatları fırsat olarak görüp altın alımına yönelmesi ve rezerv çeşitlendirme stratejilerini sürdürmesi de altının onsunu orta vadede destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Son dönemde emtia piyasalarında sert dalgalanmalar görülürken altın bu dalgalanmalardan en fazla etkilenen varlıklar arasında yer aldı.

ABD/İsrail-İran savaşının başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 13 değer kaybeden altının onsu, dün yüzde 1,2 gerileyerek 4 bin 543 dolara indi ve düşüşünü üçüncü işlem gününe taşıdı.

Altının ons fiyatı yeni günde ise yüzde 1,9 yükselerek 4 bin 630 dolar seviyelerine kadar çıktı.

Öte yandan ABD’nin mali politikasına ilişkin devam eden belirsizliklerin de altın fiyatlarını destekleyebileceği tahmin ediliyor.

ALTINDA TEPKİ ALIMLARI

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ABD’nin İran’a yönelik yeni bir askeri harekat düzenleme riskinin artmasıyla altının, petrol fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak değer kazandığını belirtti.

Bu durumun son dönemdeki fiyat hareketlerinden farklı bir tablo ortaya koyduğunu vurgulayan Hansen, yüksek enerji fiyatlarının enflasyon risklerini ve faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceği beklentilerini güçlendirmesiyle altın fiyatlarının hafta başında düşüş gösterdiğini ifade etti.

Hansen, dünkü Fed toplantısında faiz oranlarının değişmemesine rağmen tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların güçlenmesine karşın altının yeniden talep görmesinin dikkati çektiğini kaydetti.

Ancak bazı komite üyelerinin İran savaşının ekonomik görünümü belirsizleştirmeye devam etmesi nedeniyle gevşeme eğilimini ortadan kaldırma isteğini dile getirdiğine işaret eden Hansen, “Altının onsu mart-nisan toparlanmasının teknik göstergelere göre düzeltme seviyesi olan 4 bin 500 dolardaki önemli destek seviyesinin önünde talep bulduktan sonra yükselişe geçti.” dedi.

Hansen, piyasa duyarlılığını daha da iyileştirmek ve son dönemdeki taktiksel kısa pozisyon satıcılarını sıkıştırmak için 4 bin 660 doların üzerini işaret etti.

Avustralya merkezli KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer de “Altının onsu aşırı satış baskısından sonra toparlanma eğilimi gösterdi.” ifadesini kullandı.

Waterer, uygun fiyat arayan alıcıların bu seviyeleri cazip bulup alıma geçtiğini belirtti.

