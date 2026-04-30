Gram altın 10 bin lira olacak! İslam Memiş altın fiyatları için kritik tarihi açıkladı

Bengü Sarıkuş
30.04.2026
30.04.2026
1
islam memiş altın

Finans analisti İslam Memiş, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında altın, gümüş, bitcoin gibi yatırım araçları ve küresel piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 

2
ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası’nın faizleri

Memiş, haftanın en önemli gündem maddesinin merkez bankalarının faiz kararları olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası’nın faizleri beklendiği gibi sabit tuttuğunu hatırlattı. Avrupa Merkez Bankası’nın da benzer bir adım atmasının beklendiğini ifade eden Memiş, “Savaş belirsizliği devam ettikçe ve petrol fiyatları yükseldikçe merkez bankalarının faiz tarafında aksiyon almayacağını düşünüyorum” dedi.
 

3
ed’den faiz değişikliği beklenmiyor

Fed tarafında kısa vadede bir politika değişikliği beklemediğini vurgulayan Memiş, “Önümüzdeki iki ay boyunca da Fed’den faiz değişikliği beklenmiyor” ifadelerini kullandı. Ancak Fed yönetiminde yaşanabilecek değişimlerin kritik olacağını belirterek, “Yeni başkanın nasıl bir politika izleyeceği önemli olacak. Powell görevine devam edecek mi, Fed içinde nasıl bir rol üstlenecek, bunları yakından takip edeceğiz” diye konuştu.
 

4
Fed üyeleri

GÖREVDEN ALMALAR OLABİLİR

Fed üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarının son dönemde daha görünür hale geldiğini belirten Memiş, “Önümüzdeki dönemde Fed üyelerinde değişiklikler, istifalar veya görevden almalar olabilir. ABD’nin iç siyasi dinamikleri ve kurumlar arası ilişkileri de bu süreçte belirleyici olabilir” dedi.
 

5
Petrol fiyatları

Petrol fiyatlarının 120 dolar seviyesini aşmasının ardından geri çekildiğini hatırlatan Memiş, bu durumun enflasyonist baskıyı artırdığına dikkat çekti. Jeopolitik risklerin piyasalar üzerindeki etkisine vurgu yapan Memiş, “Yardım filolarına yapılan müdahaleler gibi gelişmeler risk algısını yükseltiyor. İran ve Körfez ülkeleri dahil geniş bir bölgede jeopolitik risklerin arttığı bir süreçten geçiyoruz” ifadelerini kullandı.
 

6
Dolar endeksine ilişkin değerlendirme

Dolar endeksine ilişkin değerlendirmesinde Memiş, savaş ortamının doları geçici olarak güçlendirdiğini belirterek, “Bu yükselişin kalıcı olacağını düşünmüyorum. 100 seviyesinin üzerinde kalıcı olamadıkça 96-98 bandında yeni bir trend oluşabilir” dedi.
 

7
euro fiyatları

Memiş,  yılın ikinci yarısında euro tarafının daha güçlü olabileceğini de sözlerine ekledi.

8
Kripto para piyasası

Kripto para piyasasına da değinen Memiş, Bitcoin’in 65 bin ile 80 bin dolar aralığında dalgalandığını belirterek, “Bitcoin konusunda negatif değilim. Yılın ikinci yarısında yükseliş beklentim devam ediyor. Satış için erken olduğunu düşünüyorum” dedi. Ethereum için de olumlu görüş bildiren Memiş, “Ancak yüksek miktarlarla değil, portföyün yaklaşık %25’i oranında değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.
 

9
Altın piyasası

10 BİN LİRA İÇİN KRİTİK ÖNGÖRÜ

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmesinde ise farklı bir dinamiğe dikkat çeken Memiş, “Petrol fiyatları yükseldikçe altın baskılanıyor. Ancak merkez bankalarının satışlarına rağmen altına talep devam ediyor” dedi. Ons altında 4.900 dolar hedefi olduğunu belirten Memiş, yıl sonu için 5.800-6.000 dolar aralığını işaret etti. Gram altın için ise 10.000 lira hedefini paylaştı.
 

10
GÜMÜŞ FİYATI

Gümüş tarafında da yükseliş beklentisini sürdüren Memiş, “70 dolar altındaki seviyeler alım fırsatı olarak görülebilir. Hedefim 96 dolar seviyesi” dedi.
 

11
kısa vadeli işlemlerden uzak durmak

Yatırım stratejisine ilişkin net bir mesaj veren Memiş, “Bu yılın stratejisi kısa vadeli işlemlerden uzak durmak, uzun vadeli düşünmek olmalı” ifadelerini kullandı. Haftalık sepet tercihini de paylaşan Memiş, “Bu haftalık sepet tercihim ise %50 altın ve %50 gümüş olurdu. Her iki varlığın da halen ucuz olduğunu ve yıl sonuna kadar değer kazanma potansiyeli taşıdığını düşünüyorum” dedi.
 

12
Piyasalarda manipülasyonlar

Piyasalarda manipülasyonların sürdüğünü de vurgulayan Memiş, önümüzdeki dönemde farklı varlık gruplarında benzer hareketlerin görülebileceği uyarısında bulundu.

