Altın yatırımcısı için tüm planlar değişti! Tuna Kaya büyük reset için uyardı

Amerika ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması, Japonya’nın faiz kararı ve yaklaşan merkez bankası toplantıları küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken, altın, gümüş, bitcoin gibi yatırım araçlarında dalgalanma devam ediyor. Ekonomist Tuna Kaya, sosyal medya hesabından yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmede bulunarak yatırımcıları uyardı.
Kaya, "Amerika ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve Japonya'nın faiz kararı piyasalarda moralleri bozdu. Risk iştahı tekrar düştü. Piyasalarda bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Elbette bu hafta son derece kritik, önemli merkez bankalarının faiz kararları var ve İran ile Amerika arasındaki müzakereler de durma noktasına gelmiş durumda. Bu ölçekte müzakerelerin devam etmemesi durumunda iki ülke arasında yeniden savaşın patlak vereceği korkusu var. Bu da elbette piyasalar üzerinde gerilimi devam ettiriyor" dedi.
Japonya Merkez Bankası faiz kararı hakkında yorum yapan Kaya, "Beklenti 0,75’ti ve beklenti dahilinde açıklandı. Ancak 9 üyenin 3 üyesi faizlerin artırılmasını istedi ve Japonya Merkez Bankası’nın üyeleri bölünmüş durumda. Bu ölçekte bir sonraki faiz kararı Haziran ayında olacak ve Haziran ayında Japonya Merkez Bankası faizleri büyük olasılıkla artıracak. Neden? Çünkü yükselen enerji fiyatları ve Japonya’daki yüksek enflasyon ortamı Japonya Merkez Bankası’nın faizleri artıracağını gösteriyor. Bu da küresel anlamda likidite açığının oluşması demek. Bu olgu piyasaları etkiliyor." diyerek Japonya'nın özellikle küresel piyasaya uzun yıllardır likidite enjekte ettiğini söyledi.
Kaya, "İran savaşı başladıktan sonra gördüğünüz gibi emtia’larda %50 ortalama bir artış olduğunu görüyoruz. Mesela jet yakıtta %68, kükürtte %59, ısıtma yağında %52, ürede, gübrede %49, brent petrolde %49, dizel yakıtta %45, yine Amerikan ham petrolünde %44, Avrupa doğalgazında %38, benzinde %38, gübrede %23 gibi ciddi artışlar söz konusu" diyerek bu artışların önümüzdeki dönemde elbette enflasyon üzerinde etkili olacağını söyledi. Bu da merkez bankalarının artık bu yıl içerisinde faiz indirimini neredeyse imkansız hale getiriyor.
Kaya, savaş sonrası petrol fiyatlarına ilişkin ise şöyle konuştu: "Petrol fiyatları tekrar yükselişe geçti. Vadeli piyasada petrol 103.56 dolar seviyesinde. Burada tekrar düşen trendi petrol kırdı ve 50 barlık hareketli ortalama 99 dolar seviyesinde geçiyor. Bu 50 barlık hareketli ortalama üzerinde kaldıkça yeniden 112 dolar seviyesini test edebilir ve 112 seviyesinin üzerinde de yeniden 120 dolar seviyesini petrol tarafında görebiliriz."
Dünyanın merkez bankalarının rezervlerindeki altın payı hakkında bilgi veren uzman isim, "Kazakistan %74 ile 1. sırada, Türkiye %63 ile 2. sırada yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yaptığı en önemli şeylerden biri bu. Önümüzdeki dönemde rezervlerimizin yüksek olması bize büyük bir katkı sağlayacak. Geçen ay ciddi bir satış olmuştu. Umarız bu satışları tekrar geri bir şekilde yerine koyarlar" şeklinde konuştu.
ALTIN İÇİN EN KRİTİK SEVİYE
"Altın 4651 desteğini aşağı kırmış durumda ki 4650’li seviyelerde bir kademe alım yapabiliriz diye konuşmuştuk ve burada bir kademe alım fırsatı bize verdi. İkinci kademeyi de 4500 dolarlı seviyelerde ekleme yapabiliriz. Üçüncü kademeyi de 300 dolarlı seviyelerde alım yapabiliriz" diyen Kaya, orta ve uzun dönemde altın fiyatlarının yükselmesini beklediğini ifade etti.
Kaya, " Olası düşüşler kademeli bir şekilde alım fırsatı olarak kullanılmalı. Yukarıda da teknik anlamda kritik direncimiz 4889 seviyesi. Burası aşılırsa yeniden 5.000 seviyesi ons altında gündeme gelecek" dedi.
Kaya, "Gümüş de kritik 72.50 seviyesine geldi ve buralarda artık bir kademe alım fırsatı oluşacağını söylemiştik. Buraya geldi. Bir alım fırsatı oluştu. İkinci kademeyi de 65 dolarlı seviyelerde yapabiliriz. Yine gümüşte kritik direnç olarak 83.20 dolar seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. Gram gümüşte 100 TL’lik seviyelere geldi ve buralar bir kademe alım için önemli bir fırsat bölgesiydi. İşte bu fırsat geldi. Gram gümüşte de 115.70 direncini takip ediyoruz" diyerek gümüş için rakam verdi.
Kaya, "Platin’de 1800 dolarlı seviyelere geldi. Burada da bir kademe alım fırsatı oluştu. İkinci kademeyi de 1800 seviyesinde alabiliriz" diyerek direnç olarak 2000 seviyesini takip ettiğini açıkladı.
Kaya, "Bitcoin’de bu yükselen kanalın altına düştü ve 76.000 desteği kritik. Burada bu destek aşağı kırılırsa 74.000 seviyesi önemli. 74.000’de tutunamayan Bitcoin yeniden 70.000’li seviyelere gerileyecek. Bu ölçekte 74.000 seviyesini Bitcoin tarafında stop loss olarak kullanmamız gerekiyor. Yukarıda 79.300 seviyesi önemli bir direnç olarak takip edilmeli" şeklinde konuştu.
Uzman isim, "Merkez Bankası önceki iki hafta içerisinde tekrar dolar almaya başlamıştı. Döviz rezervlerini artırmıştı. 2 hafta içerisinde 20 milyar dolara yakın bir alım yapmıştı ve geçen hafta içerisinde Merkez Bankası’nın tekrar rezerv sattığını görüyoruz. Burada da 3,5 milyar dolara yakın bir satış olmuş. Yeniden İran ile Amerika arasındaki gerilimin devam etmesi, petrol fiyatlarının yüksek seyri dolara olan talebi artırıyor" diyerek Merkez Bankası’nın kuru kontrol etmek amacıyla tekrar satışa geçtiğini açıkladı.
Borsa 14.500 üzerinde kalamadığını belirten Kaya, "Burada 14.100 desteğini takip ediyoruz ki önceki videolarımızda da konuşmuştuk. Bu önceki zirvenin aşılması için önemli bir hacim gerekiyor ve baktığımızda bu hacmin sağlanmadığını görüyoruz. Hacim düşük kalınca borsa 14.500 üzerinde kalamadı. Elbette İran ile Amerika arasındaki gerilimin tekrar tırmanması da etkili oldu. 14.100 ilk destek bölgesi ve stop loss olarak kullanılması gerekiyor. 14.100 kaybedilirse yeniden 13.400 seviyesine kadar bir geri çekilme olmasını beklerim" dedi.
Kaya, "Özellikle İran ile Amerika arasındaki gerilim ortamı devam edecek mi, bu gerilim yeni bir çatışmaya evrilecek mi? En önemli nokta bu. Yeni bir çatışma daha görürsek piyasalarda yeni bir çöküş, yeni bir reset yaşayabiliriz. Bu ölçekte %30-50 oranında nakit tutmaya devam ediyoruz" diyerek yatırımcıları uyardı.