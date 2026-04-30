Maskeli beşler girdikleri işletmelerde çelik kasaları çaldı!

Bursa'nın Kestel ilçesinde iki ayrı işletmede çelik kasaların çalındığı hırsızlık olayları, Jandarma dedektiflerinin 2 ay süren titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. 126 saatlik kamera kaydı ve 16 bin plaka üzerinde yapılan incelemeler sonucu olayı gerçekleştiren maskeli 5 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

