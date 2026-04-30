Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Yüzde 5 indirim avantajı! Kurumlar vergisi ödemeleri için son saatler

Sermaye şirketlerinden kooperatiflere kadar binlerce mükellefi ilgilendiren vergi ödemesi için kritik saatlere girildi. Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2025 hesap dönemine ait beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ödeme süreleri bugün (30 Nisan Perşembe) itibarıyla doluyor.

GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 10:51

mükellefi sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları için beyanname dönemi sürüyor. Bu çerçevede, 2025 hesap dönemine yönelik beyannameler 30 Nisan Perşembe günü (bugün) sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) verilebilecek. Beyannamelere ilişkin ödemelerin de aynı tarihe kadar yapılması gerekiyor. Diğer yandan, özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar ise vergilerini, beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar ödeyebiliyor.

Kurumlar vergisi mükellefleri için beyanname ve ödeme dönemi devam ederken, belirli şartları taşıyanlar için %5 vergi indirimi avantajı bulunuyor.
2025 hesap dönemine yönelik kurumlar vergisi beyannameleri ve ödemeleri için son gün 30 Nisan Perşembe.
Özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar, vergilerini beyanname verdikleri ayın sonuna kadar ödeyebiliyor.
Vergi ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, mobil uygulama, anlaşmalı bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.
Beyannamelere bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, kesinti yoluyla ödenen vergiler gibi çeşitli bilgi ve belgeler eklenmesi gerekiyor.
AR-GE, tasarım, nakdi sermaye artışı gibi indirim ve istisnalara ilişkin bilgi ve belgelerin de beyannameyle sunulması önem taşıyor.
Finans ve bankacılık sektörü dışındaki, belirlenen şartları taşıyan mükellefler için beyanname üzerinden hesaplanan verginin %5'i indirilebiliyor.
Mükellefler, vergilerini GİB'e ait "gib.gov.tr" internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı veya hesaplarından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ödeyebiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallar ile PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirilebiliyor.

YÜZDE 5 İNDİRİM AVANTAJI

Beyannamelere, bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, kesinti yoluyla ödenen vergiler, serbest bölgelerde elde edilen kazançlar, teknogirişim ve teknokent sermaye destekleri, yabancı ülkelerde ödenen vergiler, temel mali tablolar, kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirimler gibi bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekiyor.

AR-GE, tasarım, nakdi sermaye artışı, sınai mülkiyet hakkı istisnası gibi indirim ve istisnalara ilişkin bilgi ve belgelerin de beyannameyle sunulması önem taşıyor.

Kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç) belirlenen şartları taşıyanların beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i indirime tabi tutuluyor. Bunun için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergilerin kanuni süresinde ödenmesi ve belirtilen sürede kesinleşmiş olması koşuluyla beyannamelerdeki vergi türleri itibarıyla ikmalen, resen veya idarece yapılmış tarhiyatın bulunmaması gibi şartlar aranıyor.

`

