Bakan Ersoy duyurdu! 2026 ilk çeyrek turizm verileri belli oldu: İşte elde edilen gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin verileri ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Küresel gelişmelerin sektöre etkilerine değinen Bakan Ersoy, Türkiye’nin zorlu uluslararası koşullara rağmen turizmde güçlü bir başlangıç yaptığını belirtti.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN DESTİNASYONLARI BENZER ETKİLERLE KARŞI KARŞIYA

Küresel gelişmelerin turizm üzerindeki etkilerine dikkat çeken Ersoy, içinde bulunulan dönemin yalnızca Türkiye’ye özgü olmadığını, dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarının da benzer dalgalanmalarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Bölgesel gerilimler, jeopolitik gelişmeler ve uluslararası seyahat hareketliliğinde yaşanan dalgalanmaların sektörü doğrudan etkilediğini belirten Ersoy, Türkiye’nin de bu sürecin dışında olmadığına işaret etti.

İLK ÇEYREKTE ARTI YÖNLÜ BAŞLANGIÇ

Turizmde 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmesinde Bakan Ersoy, elde edilen verilerin tüm küresel zorluklara rağmen turizmde yılın artı yönlü başladığını gösterdiğini belirtti. Bu tablonun tesadüfi olmadığını vurgulayan Ersoy, sürecin planlı, koordineli ve sahada aktif şekilde yürütülen bir sürecin sonucu olduğunu kaydetti.

Bakan Ersoy'un basın toplantısında paylaştığı sunuma göre ziyaretçi sayıları yılın ilk üç ayında dalgalı bir seyir izledi. Ocak 2025'te ziyaretçi sayısı 2 milyon 950 bin iken Ocak 2026’da 3 milyon 131 bine yükseldi ve yüzde 6,1 artış kaydedildi. Şubat ayında Ramazan ayının etkisiyle 2 milyon 899 binden 2 milyon 848 bine gerileyerek yüzde 1,7 düşüş yaşandı. Mart ayında ise savaş etkisine rağmen 2 milyon 995 binden 3 milyon 240 bine çıkarak yüzde 8,2 artış gerçekleşti. Böylece ilk üç ay toplamında ziyaretçi sayısı 8 milyon 844 binden 9 milyon 219 bine yükselirken yüzde 4,2’lik artış kaydedildi.

Sunumda ayrıca, aynı dönemde ziyaretçi sayılarındaki değişimde Ramazan ayının 10 gün öne gelmesinin şubat ayına olumsuz, mart ayına olumlu etkide bulunduğu; İran-İsrail-ABD savaşı kaynaklı gelişmelerin ise özellikle mart ayında bölge pazarlarını etkilediği belirtildi.

TURİZM GELİRLERİ İLK ÇEYREKTE ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı verilere göre turizm geliri de ilk çeyrekte artış gösterdi. 2025 yılının ilk çeyreğinde 9 milyar 494 milyon dolar olan gelir, 2026’nın aynı döneminde 9 milyar 896 milyon dolara yükseldi. Böylece yüzde 4,2’lik artış kaydedildi.

KİŞİ BAŞI HARCAMADA ARTIŞ

Bakan Ersoy’un paylaştığı kişi başı gecelik harcama verilerindeki artış da dikkat çekti. Yabancı ziyaretçilerin 2026 yılı ilk çeyreğindeki gecelik harcaması 116 dolardan 119 dolara yükselirken yüzde 2,2 artış gerçekleşti.

KRİZ DÖNEMİNDE GÜÇLÜ YÖNETİM VURGUSU

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada krizlerin her zaman olabileceğini ifade eden Ersoy, bu tür dönemlerde belirleyici unsurun sürecin nasıl yönetildiği olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yılın da benzer küresel gelişmelerle geçtiğini hatırlatan Ersoy, Türkiye’nin 2025 yılını 64 milyon ziyaretçi ve 65,2 milyar dolar turizm geliriyle kapattığını belirtti. Ersoy, bu verilerin Türkiye’nin turizmde yalnızca güçlü bir destinasyon olmadığını, aynı zamanda kriz yönetimi konusunda yüksek bir kapasiteye sahip olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Bakan Ersoy, “Yani biz süreci uzaktan izleyen değil; sahada, sektörle birlikte yöneten bir anlayışla hareket ediyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği “İstikrar Adası” vurgusuna konuşmasında dikkat çeken Ersoy şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, son yılların en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek ateş çemberi içindeki bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha tespit ve tescil etmiştir.”

KÜRESEL ORGANİZASYONLARLA TÜRKİYE DÜNYA SAHNESİNDE

Türkiye’nin uluslararası etkinliklerle küresel görünürlüğünü artırdığına konuşmasında vurgu yapan Ersoy, Antalya Diplomasi Forumu, NATO Zirvesi, Uluslararası Uzay Kongresi ve COP31 gibi organizasyonların yanı sıra Formula 1, UEFA Avrupa Ligi Finali ve Andrea Bocelli, Kanye West, Scorpions, Pet Shop Boys gibi dünya yıldızlarının konserlerinin ülkenin tanıtımına katkı sunduğunu dile getirdi.

Formula 1’e ilişkin açıklamaların yapıldığı ilk dört gün içerisinde 50’den fazla ülkede 2 bini aşkın haberle yaklaşık 650 milyon erişim sağlandığını belirten Ersoy, sosyal medyada ise ilk dört günde 200 milyona yakın etkileşim elde edildiğini, 177’den fazla ülkeden paylaşımlar yapıldığını ve 44’ten fazla dilde içerik üretildiğini aktardı.

Bu verilerin organizasyonun küresel ölçekte güçlü bir etki oluşturduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Ersoy, “Formula 1 Türkiye Grand Prix’si yalnızca spor dünyasında değil, ana akım uluslararası iletişim kanallarında da birinci sınıf bir gündem başlığı hâline gelmiştir.” dedi.

TURİZMDE YENİ DÖNEM TEMKİNLİ BEKLENTİ

Turizmin yalnızca bir destinasyon tercihi olmadığını hatırlatan Ersoy, güven, erişilebilirlik, deneyim ve sürekliliğin ön plana çıktığını belirtti. Ersoy, Türkiye’nin turizmini bu çok boyutlu perspektifle ele aldığını ve stratejilerini bu doğrultuda şekillendirdiklerini ifade etti.

İKİNCİ ÇEYREKTE ZORLU SÜREÇ BEKLENTİSİ

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Ersoy, ikinci çeyreğin küresel gelişmeler ve savaşın yarattığı olumsuzlukların da yoğun hissedileceği nedeniyle daha zorlu geçebileceğine işaret etti. Çatışma sürecindeki belirsizlikler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve küresel ekonomiye yansımalarının turizm hareketliliğini etkileyebileceğini belirten Ersoy, kalıcı ateşkes sağlanana kadar ki süreçte son dakika rezervasyonlarının yoğunlaşacağı bir dönemin beklendiğini ifade etti. Kalıcı bir ateşkes sağlanması durumunda hızlı bir toparlanma öngördüklerini dile getiren Ersoy, küresel gelişmeleri anlık olarak takip edeceklerini, riskleri proaktif şekilde yöneteceklerini ve gerekli adımları kararlılıkla atacaklarını vurguladı.

TÜRKİYE ALGISI KÜRESEL ÖLÇEKTE GÜÇLENDİRİLDİ

Tanıtım tarafında güçlü bir refleks gösterildiğini ifade eden Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürdüğünü ve birçok hedef pazarda tanıtım çalışmalarının iki katına çıkarıldığını belirtti.

Ersoy, dijital mecralardan geleneksel iletişim kanallarına kadar geniş bir yelpazede yürütülen bu çalışmalarla Türkiye’nin güçlü, güvenli ve cazip bir destinasyon olduğu mesajının küresel ölçekte kararlılıkla verildiğini ifade etti.

SAHADA ANLIK TAKİP, HIZLI AKSİYON

Tanıtım kadar önemli bir diğer başlığın erişilebilirlik ve kapasite yönetimi olduğunu vurgulayan Ersoy, başta Türk Hava Yolları olmak üzere havayolu sektörüyle yakın iş birliği içerisinde çalışıldığını belirtti.

Pazarlardaki talep değişimlerinin anlık olarak değerlendirildiğini kaydeden Ersoy, uçuş planlamalarından kapasite kullanımına kadar birçok başlığın birlikte ele alındığını ifade etti. Ersoy, gereken durumlarda hızlı aksiyon alınarak talep odaklı düzenlemelerin hayata geçirildiğini söyledi. Tur operatörleriyle yürütülen yoğun temas trafiğine de değinen Bakan Ersoy, rezervasyon eğilimleri, iptal ve yön değişimleri ile tüketici davranışlarının doğrudan sahadan takip edildiğini belirtti. Bu sayede, yalnızca mevcut durumun analiz edilmediğini belirten Ersoy, aynı zamanda pazara özel hızlı ve etkili aksiyonlar geliştirildiğini ifade etti.

İLK 3 PAZARDA ALMANYA LİDER

Türkiye’ye, 2026 yılı ilk çeyrek verilerine göre en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 678 bin ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. Almanya’yı 651 bin ziyaretçiyle Rusya Federasyonu takip etti. Yurt dışı ikametli vatandaşların harcaması 67 dolardan 72 dolara çıkarak yüzde 7,0 arttı. Tüm ziyaretçilerde ortalama harcama 99 dolardan 102 dolara yükselerek yüzde 2,8 artış kaydetti. Yıl ortalaması hedefinde ise tüm ziyaretçiler için 100 dolardan 103 dolara yükseliş öngörüldü.