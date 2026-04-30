Kubilay Aka Mercan Köşk dizisine mi dahil oldu? Mercan Köşk Aras’ın hikâyesi ne?

Mercan Köşk dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, ATV’nin yeni sezon için izleyiciyle buluşturacağı dizinin kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, İnci Taneleri dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Kubilay Aka, Mercan Köşk dizisine dahil oldu. Peki, Mercan Köşk Aras’ın hikâyesi ne? sorusunu sizin için araştırdık.

Özetle

KUBİLAY AKA MERCAN KÖŞK DİZİSİNE Mİ DAHİL OLDU?

ATV’nin yakın zamanda ekranlarda yer alacak dizisi Mercan Köşk, merakla takip edilen yapımlardan biri oluyor. Yeni sezon da izleyici karşısına çıkacak olan Mercan Köşk’ün oyuncu kadrosuna merak edilerek araştırılıyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, İnci Taneleri dizisiyle dikkat çeken isim Mercan Köşk’ü dizisine dahil oldu.

İnci Taneleri dizisinde ‘Cihan’ karakterini oynayan Kubilay Aka, Mercan Köşk’ün Aras’ı oldu. ATV kanalının yeni sezon projeleri arasında kendini gösteren ‘Mercan Köşk’ ilgi çeken senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

FARO ve Sinehane ortak yapımı olan projede farklı dünyalardan gelen karakterlerin hayatlarının kesinleşmesiyle güçlü bir dram anlatısı yapacak olan Mercan Köşk, çarpıcı hikayesiyle iddialı yapımlardan biri oluyor.

MERCAN KÖŞK ARAS’IN HİKÂYESİ NE?

Büyük prodüksiyon ve çarpıcı hikayesiyle dikkatleri üzerine çekecek olan Mercan Köşk, yeni sezonda da adından sıklıkla söz ettirecek. Cemre’nin ani bir kararla yaptığı evlilik, nikahın hemen ardından kocasının hemen ortadan kaybolmasıyla beklenmedik bir arayışa döndürüyor.

Arayış içerisinde olan Cemre’nin en büyük travmasının olduğu yere yani babasının öldürüldüğü Tarsus’a geri götürür. Mercan Köşk’e kadar uzanan bı yolculuk, ailesini korumak için büyük bir sırrı saklayan Aras’ın hayatını altüst eder. İki düşman ailesinde meydana gelecek olan hikayeleri anlatan Mercan Köşk, aynı zamanda da Cemre ve Aras’ın arasında meydana gelecek olan bağı da güçlendirecek.

Mercan Köşk’te Cemre ve Aras kendilerini sadece bir evliliğin içinde değil de her ikisi ailenin de sakladıkları karanlık sırların içerinde bulacaklardır. Merakla beklenen Mercan Köşk’ü oyuncularıyla da araştırılan konular arasında yer alıyor. Ancak dizinin tam olarak oyuncu kadrosu açıklanmış değil.

Aras rolüyle ekranlara gelecek olan Kubilay Aka, dizinin başrol oyuncularından biri oluyor. Dizinin oyuncularından belli olan ilk isim ise Mehmet Özgür olmuştu. Deneyimli oyuncu, dizide bulunarak tüm dengeleri değiştirecek. Ünlü isim Esved karakterini oynayacak.