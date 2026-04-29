Televizyon kanallarının en çok izlenen dizilerinden olan Yeraltı dizisi, yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başında nefes aldırmadı. Yıldız oyuncu kadrosu ve sürükleyen hikayesiyle izleyicileri her hafta ekran başında tutsak etmeyi başaran Yeraltı dizisi, 29 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde yine geceye damga vurdu! Kartal'ın çiftlikte kurduğu sinsi bomba düzeneği karşısında Kartal'a yardım eden İsmail'in oğlu Kaan'ın bombayı patlatmasıyla birlikte Melek'in havaya uçtuğu sahne gecenin en çarpıcı sahnesi oldu. Aksiyon dolu gelişmelerin durdurak bilmediği Yeraltı dizisinin bomba gibi bir bölümünden sonra dizinin sıkı izleyicileri, bölüm biter bitmez ellerindeki telefonlarla arama motoruna yöneldi. Peki Yeraltı dizisi 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı dizisi son bölümde ne oldu? Yeraltı dizisi 13. bölüm nereden izlenir? İşte Yeraltı dizisi son bölüme dair en çok aratılan başlıklar ve cevapları...

HABERİN ÖZETİ Yeraltı dizisi 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı dizisi son bölüm nereden izlenir? Yeraltı dizisinin 13. bölümünün ardından izleyiciler 14. bölüm fragmanını merakla beklerken, fragmanın henüz yayınlanmadığı bilgisi paylaşıldı. Yeraltı dizisinin 29 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan 13. bölümü izleyicileri ekran başında tuttu. 13. bölümde Kartal'ın çiftlikte kurduğu bomba düzeneği, İsmail'in oğlu Kaan tarafından patlatılarak Melek'in havaya uçtuğu sahne vurgulandı. Dizinin başrolünde Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Deniz Can Aktaş yer alıyor. Yeraltı dizisinin 14. bölüm fragmanı henüz resmi kanallarda yayınlanmadı. Fragman için dizinin resmi web sitesi ve Instagram hesabı takip edilebilir.

YERALTI DİZİSİ 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Now kanalının iddialı dizilerinden biri olup reytinglerde Eşref Rüya ile yarışan Yeraltı dizisi, 13. bölümüyle bu akşam sevenlerinin karşısına çıktı. Başrolünde Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Deniz Can Aktaş'ın rol aldığı Yeraltı dizisi nefes kesici son bölümünden sonra yeni bölüm fragmanı arama motorunda en çok aratılanlar arasında yerini aldı.

Yeraltı dizisi 13. bölüm sonlanır sonlanmaz dizinin fanları yeni bölüm fragmanını araştırmaya koyuldu.

Peki Yeraltı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mu? Yeraltı dizisinin merakla beklenen 14. bölüm fragmanı henüz dizinin resmi kanallarında yayına düşmedi. Yeraltı dizisi 14. bölüm fragmanı için dizinin resmi web sitesi ve Instragram hesabını ara ara kontrol edebilirsiniz.

Yeraltı dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz tanıtım videosunun detayları haberimizde paylaşılacaktır.

YERALTI DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU? YERALTI 13. BÖLÜM ÖZETİ:

Bozo'nun havanın güzelliğini bahane ederek tüm aile fertlerini çiftlikte buluşturması, ilk etapta herkes için keyif dolu anlara imza atarken; daha sonradan azılı düşmanı olan Kartal'ın kurduğu sinsi bomba düzeneği herkes için büyük bir felakete yol açar.

Kartal ile el sıkışmak zorunda kalan Kaan'ın çiftlikte araca bağlı olan bombayı patlatmasıyla beraber Yeraltı'nda taşlar yeniden yerinden oynar. Bu patlama sırasında Melek'in havaya uçtuğu anlar gecenin en çarpıcı sahnelerinden biri olurken herkes bombayı patlatanın perde arkasındaki kişiyi merak eder.

Yaşanan bu korkunç olaydan sonra en büyük şok ise Haydar Ali geçirir. Haydar Ali için dünya durma noktasına gelir. Kardeşinin ölüm kalım mücadelesi, onu yaptığı seçimlerle yüzleşmesine zorlar.

Öte yandan Ceylan ise, Haydar Ali ile arasında bunca yılın bastırmış olduğu duygularla bir bir yüzleşirken diğer yandan Ali Haydar'ın yaşayabilmesi ve özgürlüğü için Bozo’yla kurduğu hayatın çatırtı seslerini en derininde duymaya başlar.

Bölüm finaline doğru Kartal ile işbirliği yapan kişinin Bozo'nun en güvenilir ve sadakatli adamı olan İsmail'in oğlu Kaan olduğu ortaya çıkar.

Hiçbir ihanetin bedelsiz kalmadığı sözünün hatırlatıldığı Yeraltı 13. bölümünde herkes kendi cezasını kendi çeker. Yeraltı dizisinin son birkaç bölümünde hikayeye dahil olan İsmail'in oğlu Kaan ise yaptıklarının bedeline karşılık vurularak diziye veda eder.

YERALTI DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Now ekranlarının başarılı projeleri arasında kendini gösteren Yeraltı dizisinin yeni bölümü, önümüzdeki hafta 6 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'da izleyicileriyle buluşacak.