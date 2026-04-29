İddialı oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla ekranların beğenerek takip edilen dizisi Yeraltı, yayınlanan son bölümüyle yine yeniden izleyicilerin nefesini kesmeyi başardı. Başrolünde Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ile Uraz Kaygılaroğlu'nun olduğu Yeraltı dizisinin 13. bölümünde; Kartal'ın herkesin çiftlikte bulunduğu bir anda araca yüklenen bombayı patlattırması, dizide bölüm boyu en çok konuşulan sahnelerden biri oldu. Peki Yeraltı dizisi son bölümde ne oldu? Yeraltı dizisinin 13. bölümünde Kartal'ın kurduğu bomba planının kurbanı kim oldu? İşte Yeraltı dizisi son bölüm gelişmeleri:

HABERİN ÖZETİ Yeraltı dizisi 13. bölümde bombayı patlatan ortaya çıkıyor mu? Yeraltı dizisi son bölüm özeti! Yeraltı dizisinin 13. bölümünde, Kartal'ın çiftlikte herkesin olduğu bir anda araca yüklenen bombayı patlatması sonucu Melek ağır yaralandı ve herkes bombayı patlatanın kim olduğunu araştırmaya başladı. Bozo'nun ailesini çiftlikte topladığı bir anda meydana gelen patlamada Melek ağır yaralandı. Herkes bombayı patlatanın izine düşerken, Kartal'ın bu işin başı olduğu düşünülüyor ancak ona yardım eden kişi merak konusu. Kartal'ın düzenekini aktif hale getiren kişinin Hülya olabileceği akıllara gelse de Hülya'nın durumla ilgisi olmadığını anlatmaya çalışması Sultan'ı öfkelendiriyor. Bozo'nun en güvendiği adamlarından İsmail, oğlu Kaan'ı korumak için bombayı kendisinin patlattığını söyleyerek suçu üstlenmeye çalışıyor. Yeraltı dizisinin 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeraltı dizisinin son bölümü kanalın resmi web sitesinden izlenebilir.

Yoğun bir izleyici kitlesine sahip olan Yeraltı dizisinin 29 Nisan Çarşamba günü (bu akşam) yayınlanan son bölümünde; Bozo'nun bütün aileyi çiftlikte toplaması; masum bir canın ölümüne sebep olabilecek bir patlama ile sonuçlandı.

Keyifli bir mangal partisi sonrasında Kartal tarafından araca yüklenen bomba, Melek'in ağır derecede yaralanmasına neden oldu.

Patlama sonrasında en büyük şaşkınlığı abi Haydar Ali'nin yaşadığı bu kötü olayda ise herkes bombayı patlatanın izine düşer. En büyük azılı düşmanlarından olan Kartal'ın bombayı patlatmada ele başı kişilerden olduğu Hanoğlu tarafından kolaylıkla çözülebilse de ona yardımcı olan esas kişinin kim olduğu herkesi deli eder.

Düşmanının en yakınında olduğunu hazmedemeyen Bozo, sessizce olanları izler ve asıl şüpheliyi bulmak için stratejik hamlelerde bulunur.

Kartal’ın kurduğu sinsi düzeneği aktif hale getiren kişinin Hülya olabileceği herkes tarafından akıllara gelen ilk isim iken Hülya'nın bu durumla alakası olmadığını anlatabilmek için hastaneye kadar gelmesi Sultan'ı deli eder.

Yaşanan son olayların da etkisiyle birlikte Hülya'dan sinirini çıkaran Sultan, hastaneye gelen Hülya'yı geldiğine bin pişman eden sözlerde bulunur.

Bozo'nun en güvendiği adamlarından biri olan İsmail, Kartal ile işbirliği yapmak mecburiyetinde kalan oğlu Kaan'ı korumak için suçu üstlenmeye çalışır. Bozo'nun karşısına dikilerek, bombayı kendisinin patlattığını söyler.

Bu durumu bir türlü en sağlam adamı olan İsmail'e konduramasa da adamı olan Efnan'a İsmail'i ve oğlunu çiftliğe götürmesini ister.

Reyting rekortmen dizilerden biri olan Yeraltı dizisinin yayınlanan son bölümünü, televizyondan takip edemeyip kaçıranlaR ya da tekrar bölümünü yeniden seyretmek isteyenler, kanalın resmi web sitesi üzerinden bölümü izleyebilirler.