Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Yeraltı dizisi 13. bölümde bombayı patlatan ortaya çıkıyor mu? Yeraltı dizisi son bölüm özeti!

NOW ekranlarının en güçlü yapımlarından olan Yeraltı dizisi 13. bölümüyle izleyicileri ekran başında soluksuz bıraktı. Bombanın patlamasıyla beraber yaralanan Melek'in ölüme sürüklenmesinden sonra en yakınlarında olan hainin peşine düşen Hanoğulları'nın asıl suçluyu bulup bulmadığı izleyiciler arasında da merak edildi. Peki Yeraltı dizisi son bölümde ne oldu? Yeraltı dizisi 13. bölüm özeti:

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 23:34
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 23:37

İddialı oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla ekranların beğenerek takip edilen dizisi Yeraltı, yayınlanan son bölümüyle yine yeniden izleyicilerin nefesini kesmeyi başardı. Başrolünde , ile 'nun olduğu Yeraltı dizisinin 13. bölümünde; Kartal'ın herkesin çiftlikte bulunduğu bir anda araca yüklenen bombayı patlattırması, dizide bölüm boyu en çok konuşulan sahnelerden biri oldu. Peki son bölümde ne oldu? Yeraltı dizisinin 13. bölümünde Kartal'ın kurduğu bomba planının kurbanı kim oldu? İşte Yeraltı dizisi son bölüm gelişmeleri:

HABERİN ÖZETİ

Yeraltı dizisinin 13. bölümünde, Kartal'ın çiftlikte herkesin olduğu bir anda araca yüklenen bombayı patlatması sonucu Melek ağır yaralandı ve herkes bombayı patlatanın kim olduğunu araştırmaya başladı.
Bozo'nun ailesini çiftlikte topladığı bir anda meydana gelen patlamada Melek ağır yaralandı.
Herkes bombayı patlatanın izine düşerken, Kartal'ın bu işin başı olduğu düşünülüyor ancak ona yardım eden kişi merak konusu.
Kartal'ın düzenekini aktif hale getiren kişinin Hülya olabileceği akıllara gelse de Hülya'nın durumla ilgisi olmadığını anlatmaya çalışması Sultan'ı öfkelendiriyor.
Bozo'nun en güvendiği adamlarından İsmail, oğlu Kaan'ı korumak için bombayı kendisinin patlattığını söyleyerek suçu üstlenmeye çalışıyor.
Yeraltı dizisinin 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
Yeraltı dizisinin son bölümü kanalın resmi web sitesinden izlenebilir.
YERALTI DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? YERALTI DİZİSİ 13. BÖLÜM ÖZETİ:

Yoğun bir izleyici kitlesine sahip olan Yeraltı dizisinin 29 Nisan Çarşamba günü (bu akşam) yayınlanan son bölümünde; Bozo'nun bütün aileyi çiftlikte toplaması; masum bir canın ölümüne sebep olabilecek bir patlama ile sonuçlandı.

Keyifli bir mangal partisi sonrasında Kartal tarafından araca yüklenen bomba, Melek'in ağır derecede yaralanmasına neden oldu.

Patlama sonrasında en büyük şaşkınlığı abi Haydar Ali'nin yaşadığı bu kötü olayda ise herkes bombayı patlatanın izine düşer. En büyük azılı düşmanlarından olan Kartal'ın bombayı patlatmada ele başı kişilerden olduğu Hanoğlu tarafından kolaylıkla çözülebilse de ona yardımcı olan esas kişinin kim olduğu herkesi deli eder.

Düşmanının en yakınında olduğunu hazmedemeyen Bozo, sessizce olanları izler ve asıl şüpheliyi bulmak için stratejik hamlelerde bulunur.

Kartal’ın kurduğu sinsi düzeneği aktif hale getiren kişinin Hülya olabileceği herkes tarafından akıllara gelen ilk isim iken Hülya'nın bu durumla alakası olmadığını anlatabilmek için hastaneye kadar gelmesi Sultan'ı deli eder.

Yaşanan son olayların da etkisiyle birlikte Hülya'dan sinirini çıkaran Sultan, hastaneye gelen Hülya'yı geldiğine bin pişman eden sözlerde bulunur.

BOMBALI DÜZENEĞİ KİM PATLATTI? KARTAL'IN İŞBİRLİKÇİSİ KİM?

Bozo'nun en güvendiği adamlarından biri olan İsmail, Kartal ile işbirliği yapmak mecburiyetinde kalan oğlu Kaan'ı korumak için suçu üstlenmeye çalışır. Bozo'nun karşısına dikilerek, bombayı kendisinin patlattığını söyler.

Bu durumu bir türlü en sağlam adamı olan İsmail'e konduramasa da adamı olan Efnan'a İsmail'i ve oğlunu çiftliğe götürmesini ister.

YERALTI DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Now ekranlarının fenomen dizisi Yeraltı, bu akşam 13. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Silahların sustuğu ancak, aksiyonun son sürat devam ettiği Yeraltı dizisinin son bölümünde meydana gelen nefes kesici olaylar, bölüm bitiminde izleyicileri arama motorunda dizinin yeni bölüm fragmanına yönlendirdi.

Yeraltı dizisinin 14. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Yeraltı dizisi 14. bölüm fragmanı ekranlarda yayınlanır yayınlanmaz, dizinin web sitesi ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacaktır.

YERALTI DİZİSİ SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR? YERALTI DİZİSİ 13. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN...

Reyting rekortmen dizilerden biri olan Yeraltı dizisinin yayınlanan son bölümünü, televizyondan takip edemeyip kaçıranlaR ya da tekrar bölümünü yeniden seyretmek isteyenler, kanalın resmi web sitesi üzerinden bölümü izleyebilirler.

ETİKETLER
#devrim özkan
#deniz can aktaş
#uraz kaygılaroğlu
#Yeraltı Dizisi
#Dizi Özeti
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.