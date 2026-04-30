Cani damat, kaynanasına dehşeti yaşattı! Cesedi ahırda bulundu

Ardahan merkeze bağlı Taşlıdere köyünde yaşayan 60 yaşındaki M.Ö.'den haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. Jandarma ekipleri aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Her yerde yaşlı kadını arayan ekipler kadının cansız bedeni ile karşılaştı.
Jandarma ekipleri, yaptıkları arama çalışmasında M.Ö'nün cansız bedenine evinin ahırında ulaştı. Başından darbe aldığı belirlenen M.Ö'nün öldürüldüğü şüphesi üzerine ise Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.
Ekipler, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla köyden kaçan 43 yaşındaki G.S'yi Erzurum'da yakaladı. Şüpheli G.S'nin M.Ö'nün damadı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı ve sürecin devam ettiği bildirildi.