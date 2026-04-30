3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Cani damat, kaynanasına dehşeti yaşattı! Cesedi ahırda bulundu

Ardahan'da kayıp olarak her yerde aranan 60 yaşındaki M.Ö. damadının ahırında ölü olarak bulundu. Yaşlı kadının başından darbe aldığı tespit edilirken, damadın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Cani damat, kaynanasına dehşeti yaşattı! Cesedi ahırda bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 10:35

merkeze bağlı Taşlıdere köyünde yaşayan 60 yaşındaki M.Ö.'den haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. Jandarma ekipleri aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Her yerde yaşlı kadını arayan ekipler kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

HABERİN ÖZETİ

Cani damat, kaynanasına dehşeti yaşattı! Cesedi ahırda bulundu

HABERİN ÖZETİ
Ardahan'ın Taşlıdere köyünde yaşayan 60 yaşındaki M.Ö.'nün cansız bedenine, başından darbe almış halde damadının ahırında ulaşıldı ve olayın şüphelisi damadı Erzurum'da yakalandı.
Ardahan merkeze bağlı Taşlıdere köyünde yaşayan 60 yaşındaki M.Ö.'den haber alınamaması üzerine ekiplere bildirim yapıldı.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda M.Ö.'nün cansız bedeni evinin ahırında bulundu.
M.Ö.'nün başından darbe aldığı belirlendi ve öldürüldüğü şüphesi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.
Olayla ilgili olduğu iddiasıyla köyden kaçan 43 yaşındaki G.S., Erzurum'da yakalandı ve şüphelinin M.Ö.'nün damadı olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi.


CESEDİ DAMADININ AHIRINDA BULUNDU

Jandarma ekipleri, yaptıkları arama çalışmasında M.Ö'nün cansız bedenine evinin ahırında ulaştı. Başından darbe aldığı belirlenen M.Ö'nün öldürüldüğü şüphesi üzerine ise Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

DAMAT ERZURUM'DA YAKALANDI

Ekipler, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla köyden kaçan 43 yaşındaki G.S'yi Erzurum'da yakaladı. Şüpheli G.S'nin M.Ö'nün damadı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin geniş çaplı başlattığı ve sürecin devam ettiği bildirildi.

