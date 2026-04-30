Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik operasyonda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

HABERİN ÖZETİ Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik operasyonda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında daha önce görevden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek de yer alıyor. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 30'unun yakalandığı öğrenildi.

Şüphelilere ait çok sayıda adreste gerçekleştirilen aramalarda; dijital materyaller, mali kayıtlar ve suç unsuru olduğu değerlendirilen çeşitli belge ve dokümanlara el konuldu.

MUHİTTİN BÖCEK HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI

Gözaltı kararı verilenler arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek de yer aldı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 30'unun yakalandığı öğrenildi.

SORUŞTURMADAN KRİTİK DETAYLAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suçtan elde edilen gelirin aklanması soruşturması hakkında detaylar belli oldu.

Soruşturma sürecinde; Mülkiye Başmüfettişi tarafından hazırlanan tevdi raporu, bilirkişi incelemeleri ve emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki araştırmalar neticesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde ciddi usulsüzlüklerin tespit edildiği ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında kamu ihalelerine müdahale edildiği ortaya çıkarılırken haksız menfaat temin edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştır. Yapılan tespitlerde, söz konusu eylemler neticesinde 113.426.440,41 TL tutarında kamu zararına neden olunduğu belirlendi.