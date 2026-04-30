Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda 34 kişi için gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 11:18

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik operasyonda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik operasyonda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilenler arasında daha önce görevden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek de yer alıyor.
Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 30'unun yakalandığı öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

Şüphelilere ait çok sayıda adreste gerçekleştirilen aramalarda; dijital materyaller, mali kayıtlar ve suç unsuru olduğu değerlendirilen çeşitli belge ve dokümanlara el konuldu.

MUHİTTİN BÖCEK HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI

Gözaltı kararı verilenler arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek de yer aldı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 30'unun yakalandığı öğrenildi.

SORUŞTURMADAN KRİTİK DETAYLAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suçtan elde edilen gelirin aklanması soruşturması hakkında detaylar belli oldu.

Soruşturma sürecinde; Mülkiye Başmüfettişi tarafından hazırlanan tevdi raporu, bilirkişi incelemeleri ve emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki araştırmalar neticesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde ciddi usulsüzlüklerin tespit edildiği ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında kamu ihalelerine müdahale edildiği ortaya çıkarılırken haksız menfaat temin edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştır. Yapılan tespitlerde, söz konusu eylemler neticesinde 113.426.440,41 TL tutarında kamu zararına neden olunduğu belirlendi.

ETİKETLER
#Rüşvet Soruşturması
#Belediye Operasyonu
#Antalya Yolsuzluk Soruşturması
#Anset Operasyonu
#Muhittin Böcek Gözaltı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.