Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaşayan Şahin K. (46) ile Erhan Y. (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Şahin K., yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı.

HABERİN ÖZETİ Burdur'da dehşet! Tartıştığı aileye kurşun yağdırdı: Aralarında 11 yaşında çocuk da var Burdur'un Ağlasun ilçesinde Şahin K. isimli şahıs, tartıştığı Erhan Y. ve ailesine av tüfeğiyle ateş açarak 3 kişiyi yaraladı. Olayda Erhan Y., eşi Sevgi Y. ve çocukları Mehmet Ali Y. yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan Şahin K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

SAÇMALARIN İSABET ETTİĞİ 3 KİŞİ YARALANDI

Olayda Erhan Y., eşi Sevgi Y. (28) ve çocukları Mehmet Ali Y. (11) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ağlasun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SALDIRGAN ADAM GÖZALTINA ALINDI

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren Şahin K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.