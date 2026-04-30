Burdur'da dehşet! Tartıştığı aileye kurşun yağdırdı: Aralarında 11 yaşında çocuk da var

Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaşayan Şahin K. (46) ile Erhan Y. (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Şahin K., yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı.
Olayda Erhan Y., eşi Sevgi Y. (28) ve çocukları Mehmet Ali Y. (11) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ağlasun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren Şahin K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.