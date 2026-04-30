Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Van’da başıboş köpek dehşeti! 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Van'ın Saray ilçesinde 2 çocuk sokak köpeği saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan çocuklar tedavi altına alınırken, 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetti.

GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 09:42
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 09:42

ilçesi Kazım Paşa Mahallesi'nde amca çocukları olan 5 yaşındaki Hamza Özsoy ile 10 yaşındaki A.Ö., evlerinin yakınında oyun oynarken, sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Saldırının ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuklardan 5 yaşındaki Hamza Özsoy tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Hamza Özsoy'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek gözyaşları arasında toprağa verildi.
Saldırıdan yaralı kurtulan A.Ö. ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
5 YAŞINDAKİ HAMZA ÖZSOY HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıyı gören aile yakınlarının haber verdiği sağlık ekipleri olay yerinde çocuklara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı çocuklar Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybederken, yaralı A.Ö. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Hamza Özsoy'un cenazesi detaylı otopsi için Van Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'ne getirildi. Burada otopsisi yapılan çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi. Dün gece Saray Devlet Hastanesi morguna getirilen Hamza Özsoy'un cenazesi sabah saatlerinde yakınları tarafından alınarak ilçe mezarlığına görüldü. Özsoy, gözyaşları arasında toprağa verildi.

