Van’da başıboş köpek dehşeti! 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Saray ilçesi Kazım Paşa Mahallesi'nde amca çocukları olan 5 yaşındaki Hamza Özsoy ile 10 yaşındaki A.Ö., evlerinin yakınında oyun oynarken, sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Saldırıyı gören aile yakınlarının haber verdiği sağlık ekipleri olay yerinde çocuklara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı çocuklar Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybederken, yaralı A.Ö. ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hamza Özsoy'un cenazesi detaylı otopsi için Van Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'ne getirildi. Burada otopsisi yapılan çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi. Dün gece Saray Devlet Hastanesi morguna getirilen Hamza Özsoy'un cenazesi sabah saatlerinde yakınları tarafından alınarak ilçe mezarlığına görüldü. Özsoy, gözyaşları arasında toprağa verildi.