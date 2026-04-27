Kayseri’deki köpek saldırısında skandal iddia: "Şikayeti geri çekmemiz için para teklif ettiler!"

Kayseri’de başıboş bir köpeğin saldırısında başından ve bacaklarından ağır yaralanan yabancı uyruklu A.D., Ankara’daki 34 günlük tedavisinin ardından evine döndü. Evladına kavuşan baba Salih D., köpeğin sahibinin şikayetçi olmamaları için kendilerine para teklif ettiğini öne sürerek, "Oğlumun hakkını istiyorum" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 01:54
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 01:54

Anbar Mahallesi Beydağ Sokak'ta 20 Mart günü yaşanan olayda, başıboş köpek, sokakta oynayan 3 yaşındaki yabancı uyruklu A.D.'ye saldırdı. Olayda A.D. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından talihsiz çocuk ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Başıboş köpek belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile bayıltılarak barınağa götürüldü. sonucu başından ağır yaralanan çocuk, Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

KÖPEĞİN RESMİ OLMAYAN SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında A.D.'ye saldırarak ağır yaralayan köpeğin Ö.Y. tarafından kayıt altına alınmadan sahiplenildiği tespit edildi. Ö.Y.'ye Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 'hayvanın kayıt altına alınmadan beslenmesi', Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da 'önlem alınmadan köpek beslemek' suçundan ceza yazıldığı öğrenildi.

BEBEĞİNE KAVUŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI

Köpek saldırısına uğrayan 3 yaşındaki A.D. geçirdiği 5 operasyonun ardından 34 gün sonra evine döndü. Kafasındaki ağır yaranın dışından bacaklarında da yaralanan A.D.'nin tedavisi Kayseri'de devam edecek. Bebeğinin eve dönmesiyle büyük mutluluk yaşadığını dile getiren baba Salih D., "Bebeğim Ankara'da 5 tane operasyon geçirdi. 34 gün sonra evine döndü. Evine dönmesine mutlu oldum. Geldiğine inanamadım. Allah'a şükürler olsun. Çocuğumun hastanede tedavisi sürecek. Çünkü hala yaraları mevcut" diye konuştu.

AİLEYE ŞİKAYETÇİ OLMAMALARI İÇİN PARA TEKLİF ETMİŞLER

Kendilerine mahalle bakkalı aracılığıyla para teklif edildiğini dile getiren Salih D., "Mahallemizdeki bakkalı aracı tutarak şikayetçi olmamamız için para teklif etmişler. Ben oğlumun hakkını istiyorum. Her yeri yara içerisinde Ben çocuğum için varım. Onun için yaşıyorum. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

