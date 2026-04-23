Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Arzu Akçay

Köpek saldırısına uğramıştı! Onur Akay entübe edildi

Ünlü magazinci Onur Akay, geçtiğimiz haftalarda köpeği Leo’yu gezdirirken başıboş bir pitbullun saldırısına uğramıştı. Sağlık durumuyla merak edilen Onur Akay’dan kötü haber geldi. Ünlü ismin entübe edildiği duyuruldu. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Köpek saldırısına uğramıştı! Onur Akay entübe edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 11:10

Magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Onur Akay, geçtiğimiz haftalar da köpeğini dışarıda gezdirirken başıboş bir pitbullun saldırısına uğramıştı. Akay, uğradığı sonrası hastaneye sevk edilmişti. Sağlık durumuyla oldukça merak edilen Onur Akay’dan kötü haber geldi. Sağlığındaki ciddiyet devam ederken ünlü isim edildi.

HABERİN ÖZETİ

Köpek saldırısına uğramıştı! Onur Akay entübe edildi

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Pitbull saldırısı sonucu yaralanan ses sanatçısı Onur Akay, ciddi bir enfeksiyon kapması üzerine entübe edildi.
Onur Akay, köpeğini gezdirirken başıboş bir pitbullun saldırısına uğradı.
Saldırı sonrası burnundan ve dudağından yaralanan Akay'ın burnundan kopan parçası yerine dikildi.
Tedavi sürecinde tekrarlayan kanama ve dikilen dokunun tutmaması üzerine Akay yeniden ameliyata alındı.
Saldıran köpeğin salyasındaki bakterilerin 'et yiyen bakteri' olarak bilinen nekrotizan fasiit enfeksiyonuna neden olduğu belirtildi.
Akay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve entübe edildiği öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

KÖPEK SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Magazin gündeminde yaptığı açıklamaları ile gündemden düşmeyen ses sanatçısı , geçtiğimiz günlerde köpeği Leo’yu gezdirirken sokakta bulunan başıboş bir saldırısına uğramıştı.

Köpek saldırısına uğramıştı! Onur Akay entübe edildi

Gündeme bomba gibi düşen bu haber sonrası sağlık süreciyle merak edilen Onur Akay, burnundan yaralanmıştı. Burnundan yaralanan Onur Akay, ameliyata alınmıştı. İlk müdahale olarak burnundan kopan yaklaşık olarak 2 santimetrelik parça yerine dikilmişti.

Köpek saldırısına uğramıştı! Onur Akay entübe edildi

Onur Akay’ın 9 burnuna, 3 de dudağına dikiş atılmıştı. Ancak Onur Akay’ın tedavi sürecinde beklenmedik komplikasyonlar ortaya çıktı. Onur Akay’dan geçtiğimiz saatlerde kötü haber geldi. Ünlü ismin entübe edildiği öğrenildi.

Köpek saldırısına uğramıştı! Onur Akay entübe edildi

ONUR AKAY ENTÜBE EDİLDİ

Ünlü isim Onur Akay, geçtiğimiz günlerde köpek saldırısına uğrayan Onur Akay’ın burnuna ve dudağına dikiş atılmıştı. Hafta sonu tekrardan kanaması başlayan Onur Akay’ın dikilen dokusunda büyük kısmının tutmadığı tespit edildi. Bunun üzerine Akay, ameliyata tekrardan alındı.

Köpek saldırısına uğramıştı! Onur Akay entübe edildi

Onur Akay’ın burnu, kendi dokusundan kaydırma yöntemiyle tekrardan yapıldığı kamuoyunda yer alan haberlerden biri oldu. Ancak asıl tehlike, saldıran pitbull cinsi köpeğin bakteri taşıması durumu oldu.

Köpek saldırısına uğramıştı! Onur Akay entübe edildi

Onur Akay’ın saldırı sonrası sağlık durumu merakla takip edilirken edinilen bilgilere göre, Akay’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Köpeğin salyasında bulunan bakteriler ısırık yoluyla Onur Akay’ın vücuduna geçti.

Köpek saldırısına uğramıştı! Onur Akay entübe edildi

‘Et yiyen bakteri’ olarak bilinen nekrotizan fasiit enfeksiyonuna neden olduğu ifade edildi. Özellikle de burun bölgesinde doku kaybına yol açtığına yol açtığı belirtilirken Akay’ın tedavi sürecinde ilk 48 ila 72 saat oldukça önemli olduğu belirtildi.

ETİKETLER
#köpek saldırısı
#entübe
#onur akay
#pitbull
#Nekrotizan Fasiit
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.