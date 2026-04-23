Magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Onur Akay, geçtiğimiz haftalar da köpeğini dışarıda gezdirirken başıboş bir pitbullun saldırısına uğramıştı. Akay, uğradığı köpek saldırısı sonrası hastaneye sevk edilmişti. Sağlık durumuyla oldukça merak edilen Onur Akay’dan kötü haber geldi. Sağlığındaki ciddiyet devam ederken ünlü isim entübe edildi.

HABERİN ÖZETİ Köpek saldırısına uğramıştı! Onur Akay entübe edildi Pitbull saldırısı sonucu yaralanan ses sanatçısı Onur Akay, ciddi bir enfeksiyon kapması üzerine entübe edildi. Onur Akay, köpeğini gezdirirken başıboş bir pitbullun saldırısına uğradı. Saldırı sonrası burnundan ve dudağından yaralanan Akay'ın burnundan kopan parçası yerine dikildi. Tedavi sürecinde tekrarlayan kanama ve dikilen dokunun tutmaması üzerine Akay yeniden ameliyata alındı. Saldıran köpeğin salyasındaki bakterilerin 'et yiyen bakteri' olarak bilinen nekrotizan fasiit enfeksiyonuna neden olduğu belirtildi. Akay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

KÖPEK SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Magazin gündeminde yaptığı açıklamaları ile gündemden düşmeyen ses sanatçısı Onur Akay, geçtiğimiz günlerde köpeği Leo’yu gezdirirken sokakta bulunan başıboş bir pitbull saldırısına uğramıştı.

Gündeme bomba gibi düşen bu haber sonrası sağlık süreciyle merak edilen Onur Akay, burnundan yaralanmıştı. Burnundan yaralanan Onur Akay, ameliyata alınmıştı. İlk müdahale olarak burnundan kopan yaklaşık olarak 2 santimetrelik parça yerine dikilmişti.

Onur Akay’ın 9 burnuna, 3 de dudağına dikiş atılmıştı. Ancak Onur Akay’ın tedavi sürecinde beklenmedik komplikasyonlar ortaya çıktı. Onur Akay’dan geçtiğimiz saatlerde kötü haber geldi. Ünlü ismin entübe edildiği öğrenildi.

ONUR AKAY ENTÜBE EDİLDİ

Ünlü isim Onur Akay, geçtiğimiz günlerde köpek saldırısına uğrayan Onur Akay’ın burnuna ve dudağına dikiş atılmıştı. Hafta sonu tekrardan kanaması başlayan Onur Akay’ın dikilen dokusunda büyük kısmının tutmadığı tespit edildi. Bunun üzerine Akay, ameliyata tekrardan alındı.

Onur Akay’ın burnu, kendi dokusundan kaydırma yöntemiyle tekrardan yapıldığı kamuoyunda yer alan haberlerden biri oldu. Ancak asıl tehlike, saldıran pitbull cinsi köpeğin bakteri taşıması durumu oldu.

Onur Akay’ın saldırı sonrası sağlık durumu merakla takip edilirken edinilen bilgilere göre, Akay’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Köpeğin salyasında bulunan bakteriler ısırık yoluyla Onur Akay’ın vücuduna geçti.

‘Et yiyen bakteri’ olarak bilinen nekrotizan fasiit enfeksiyonuna neden olduğu ifade edildi. Özellikle de burun bölgesinde doku kaybına yol açtığına yol açtığı belirtilirken Akay’ın tedavi sürecinde ilk 48 ila 72 saat oldukça önemli olduğu belirtildi.