Adıyaman Valisi Abdullah Küçük kimdir?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Adıyaman Valiliği görevine getirilen Abdullah Küçük kimdir? Türkiye’nin farklı illerinde kaymakamlık ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Küçük’ün hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

GİRİŞ:
30.04.2026
09:54
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 09:54

Kamu yönetiminde edindiği geniş tecrübe ile öne çıkan Abdullah Küçük, Adıyaman Valiliği görevine atanmasının ardından yeniden gündeme geldi ve geçmiş görevleri ile eğitim hayatı araştırılan isimler arasında yer aldı.

ADIYAMAN VALİSİ ABDULLAH KÜÇÜK KİMDİR?

1974 yılında Sivas’ın Gürün ilçesinde dünyaya gelen Abdullah Küçük, eğitim hayatının ilk yıllarını Anadolu’da tamamladıktan sonra akademik kariyeri için Ankara’ya yöneldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olarak kamu yönetimi alanında güçlü bir temel edindi.

Eğitim sürecinin ardından kamu görevine hazırlanan Küçük, devlet yönetimi, yerel idare ve kriz yönetimi gibi alanlarda kendini geliştirdi.

Evli ve üç çocuk babası olan Küçük, 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

ABDULLAH KÜÇÜK'ÜN KARİYERİ

Abdullah Küçük, mülki idare amirliği görevine adayı olarak başladı ve kısa sürede Türkiye’nin farklı bölgelerinde aktif görevler üstlendi. Görev yaptığı ilçeler arasında Ordu Kabataş, Erzurum Karayazı, Trabzon Arsin, Kırşehir Kaman, Ordu Perşembe ve Niğde Bor gibi farklı sosyoekonomik yapıya sahip bölgeler yer aldı.

Kaymakamlık görevlerinin ardından vali yardımcılığı ve büyük ilçelerde kaymakamlık görevleriyle kariyerini ilerleten Küçük, Ankara ve İstanbul gibi kritik şehirlerde önemli sorumluluklar üstlendi. Özellikle Sincan ve Güngören kaymakamlıkları döneminde önemli çalışmalar yürüttü.

ADIYAMAN VALİLİĞİ GÖREVİ VE YENİ DÖNEM

Yapılan son atama ile Adıyaman Valiliği görevine getirilen Abdullah Küçük, yeni görevinde ilin genel idaresi, kamu kurumları arasındaki koordinasyon ve yerel hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olacak.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde olan Adıyaman’da, tecrübeli bir idareci olarak önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Yeni görevinde özellikle şehirdeki kamu yatırımları, sosyal destek projeleri ve altyapı çalışmalarının hızlandırılması öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

Abdullah Küçük kaç yaşında?

1974 doğumlu olan Abdullah Küçük, 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. Uzun yıllara yayılan kamu yönetimi tecrübesiyle kariyerinde önemli görevler üstlenmiştir.

Abdullah Küçük nereli?

Abdullah Küçük, Sivas’ın Gürün ilçesinde doğmuştur. Eğitim hayatının bir bölümünü farklı şehirlerde tamamladıktan sonra Ankara’da üniversite eğitimi almıştır.

