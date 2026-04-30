İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, İstanbul için alarm verildi. İstanbul'da bugün öğle saatlerinde 18 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları akşam saatlerinde aniden düşeşe geçecek. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının günlerce süreceği bildirildi.

HABERİN ÖZETİ AKOM, İstanbulluları saat vererek uyardı! Balkanlar'dan buz gibi hava ve sağanak geliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul için alarm verdi. İstanbul'da bugün öğle saatlerinde 18 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları akşam saatlerinde aniden düşüşe geçecek. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının günlerce süreceği bildirildi. Megakentte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği ve aralıklı sağanak ile yer yer kuvvetli sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Bu sistemin bölgede 4-5 gün sürmesi öngörülüyor. Tahminlere göre 1 Mayıs Cuma günü sıcaklıklar 7°C / 12°C, 5 Mayıs Salı günü ise 8°C / 13°C arasında seyredecek.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Megakentte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği bildirilirken, "İstanbul'un akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı bir havanın etkisine girmesi beklenmektedir. Halihazırda 16-19°C olan sıcaklıkların 4-6°C azalarak mevsim normallerinin altına ineceği, beraberinde aralıklı sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışların görüleceği tahmin edilmektedir. Bu sistemin bölgede 4-5 gün sürmesi öngörülmektedir." ifadeleri yer aldı.

