AKOM, İstanbulluları saat vererek uyardı! Balkanlar'dan buz gibi hava ve sağanak geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, İstanbul için alarm verildi. İstanbul'da bugün öğle saatlerinde 18 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları akşam saatlerinde aniden düşeşe geçecek. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının günlerce süreceği bildirildi.
Megakentte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği bildirilirken, "İstanbul'un akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı bir havanın etkisine girmesi beklenmektedir. Halihazırda 16-19°C olan sıcaklıkların 4-6°C azalarak mevsim normallerinin altına ineceği, beraberinde aralıklı sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışların görüleceği tahmin edilmektedir. Bu sistemin bölgede 4-5 gün sürmesi öngörülmektedir." ifadeleri yer aldı.
|Tarih
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Yağış Miktarı (kg/m²)
|01.05.2026 Cuma
|Çok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu
|7°C / 12°C
|5-15 kg arası
|02.05.2026 Cumartesi
|Parçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu
|6°C / 14°C
|2-5 kg arası
|03.05.2026 Pazar
|Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu
|6°C / 12°C
|5-12 kg arası
|04.05.2026 Pazartesi
|Çok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu
|7°C / 13°C
|10-25 kg arası
|05.05.2026 Salı
|Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu
|8°C / 13°C
|3-10 kg arası
|06.05.2026 Çarşamba
|Parçalı ve Az Bulutlu
|8°C / 18°C
|Yağış Beklenmiyor